УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3790 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 299 53
війна (56107) Німеччина (4506) МЗС РФ (913) Росія (47112)

МЗС РФ дорікнуло Німеччині за допомогу Україні: "Все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,gepard

У річницю з початку німецько-радянської війни Росія дорікнула Німеччину за допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особлива дата - День пам'яті та скорботи - річниця віроломного нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, що призвів до колосальних жертв та страждань наших громадян. У зв'язку з цим зазначаємо, що влада ФРН останнім часом робить все більше дій, що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян і німців після Великої Вітчизняної війни. Офіційний Берлін словом і справою ставить під загрозу результати зусиль, що докладалися десятиліттями Росією та Німеччиною для подолання повоєнних ворожнечі, неприязні та недовіри між народами наших країн", - йдеться у тексті.

Росіяни незадоволені інформаційною та воєнною політикою ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення Росією поставок газу в Німеччину - це економічний напад на нас, - віцеканцлер Габек

"Вкрай негативно сприймаються кадри новин з виявленими в рамках Спеціальної військової операції в Україні німецькою зброєю та армійським спорядженням, що поставляються київському режиму, за словами офіційних осіб у Берліні для "перемоги над Москвою на полі бою". Незабаром, ймовірно, почнуть з'являтися і в Євросоюзі зображення розбитої на полях України німецької військової техніки, і суспільства в Росії та Німеччині почнуть проводити зрозумілі в обох країнах історичні паралелі", - пишуть російські пропагандисти.

Вони переконують, що така поведінка Німеччини нівелює "післявоєнне примирення народів": "Все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців"

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+44
До речі ця війна ймовірно стане кінцем міфу про росіян як переможців у другій світовій, бо вони опустяться на один моральний рівень з гітлерівськими нацистами. Натомість для ******** Німеччини це може стати історичною реабілітацією.
показати весь коментар
22.06.2022 14:56
+40
Їбанутості не видно кінця краю...
показати весь коментар
22.06.2022 14:51
+39
Пропоную всім німецьким кацапам солідарним з кремлем, зробити велику шкоду німцям - виїхати з Німеччини назад у рашу
показати весь коментар
22.06.2022 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А німці так спереживалися, так спереживалися...
показати весь коментар
22.06.2022 14:51 Відповісти
22 червня, рівно о 4.00 німецькі гаубиці Pz 2000 влипили по рашні.
показати весь коментар
22.06.2022 14:51 Відповісти
Das ist gut!
показати весь коментар
22.06.2022 14:52 Відповісти
Фояр!
показати весь коментар
22.06.2022 15:25 Відповісти
Їбанутості не видно кінця краю...
показати весь коментар
22.06.2022 14:51 Відповісти
твари нацистские. Украина была полностью под оккупацией, а крыссия на 10%
показати весь коментар
22.06.2022 14:52 Відповісти
немцы сейчас нормальные люди, которые не могут поддерживать сумасшедшего маньяка, который после Украины полезет в Евросоюз
показати весь коментар
22.06.2022 14:52 Відповісти
Фашисты боятся,что немцы с ними перестанут дружить?
показати весь коментар
22.06.2022 14:53 Відповісти
эти свионособаки придурковатые достали со своей вонью постоянной
показати весь коментар
22.06.2022 14:54 Відповісти
Пропоную всім німецьким кацапам солідарним з кремлем, зробити велику шкоду німцям - виїхати з Німеччини назад у рашу
показати весь коментар
22.06.2022 14:54 Відповісти
Казав мені товариш - ""російські німці" поділилися на дві категорії : ті хто адаптувався "натуралізувався" та асимілювався і "бидло" що так і залишилися "совками" Саме ці "совки" і підтримують Росію!
показати весь коментар
22.06.2022 15:13 Відповісти
прошу не пишіть "раzzєя"
пишіть кацапстан або московія
але Вам вирішувати
показати весь коментар
22.06.2022 16:33 Відповісти
Ай-яй-яй...
Не уважили желание России уничтожить Украину. В святое плюнули!
показати весь коментар
22.06.2022 14:55 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 14:56 Відповісти
Немцы тоже могут повторить.
показати весь коментар
22.06.2022 15:03 Відповісти
До речі ця війна ймовірно стане кінцем міфу про росіян як переможців у другій світовій, бо вони опустяться на один моральний рівень з гітлерівськими нацистами. Натомість для ******** Німеччини це може стати історичною реабілітацією.
показати весь коментар
22.06.2022 14:56 Відповісти
Да какие там гитлеровские нацисты? Кацапы стремительно пролетели их уровень и пробивают дно после самых конченных убийц-маньяков в Истории человечества.
показати весь коментар
22.06.2022 15:03 Відповісти
gut ! nada gnati parashkin-pocreotov von iz Germani - obratno za Ural
показати весь коментар
22.06.2022 14:59 Відповісти
действия России направлены на укрепление дружбы? Точно?
показати весь коментар
22.06.2022 14:59 Відповісти
Цинизму рашистов нет предела. Они упрекают Германию за то что помогает Украине в борьбе с окупантами так еще забывают сказать что рашисты все эти годы постоянно пишут на своих машинах *На Берлин* и очень хотят повторить войну
показати весь коментар
22.06.2022 15:00 Відповісти
У тій війні німці тільки з росіянами воювали? Уся Україна була окупована, Київ під німцями був більше 2 років.
показати весь коментар
22.06.2022 15:01 Відповісти
З расєянської точки зору - так, тільки з расєянцями. Пам'ятаю, було десь у березні-квітні інтерв'ю з колишнею депутаткою німецького Бундестагу, де вона саме про це розповідала - як кацапська "дипломатія" просувала ідею провини німців виключно перед кацапами
показати весь коментар
22.06.2022 15:29 Відповісти
Свинособаки ******, німці не робили таких звірств як у Бучі. Уйобки ви хто такі щоб пристижувати німців?
показати весь коментар
22.06.2022 15:01 Відповісти
Нужно всему миру такое написать. Кроме купленных нескольких марионеток типа КНДР. Весь мир плохой, а только мы хорошие....
показати весь коментар
22.06.2022 15:01 Відповісти
Ваньки, і їх здобич. Злодії, а не армія....
показати весь коментар
22.06.2022 15:04 Відповісти
довбані лайножери, ну як от ця наволоч безграмотна аргументувала б чого воно сюди прийшло?
показати весь коментар
22.06.2022 15:30 Відповісти
Які ж лицеміри ця срана русня. Скотилися в відвертий нацизм, вбивають тисячі людей і розказують комусь про "дружні" відносини.
показати весь коментар
22.06.2022 15:07 Відповісти
"що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян і німців після Великої Вітчизняної війни" - ale przybliża porozumienie Polaków i Niemców
показати весь коментар
22.06.2022 15:08 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 15:14 Відповісти
Отчуждайтесь! Je früher, desto besser!
показати весь коментар
22.06.2022 15:16 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 15:18 Відповісти
Обратное чувство испытывал по приезде в Германию: "Кто победил-то?"
показати весь коментар
22.06.2022 16:27 Відповісти
у русни припекает? значит всё правильно
показати весь коментар
22.06.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 15:23 Відповісти
Тобто оті усі "на бєрлін!", "можем павтаріть", штурми паперових рейхстагів, коментарі щодо знущання з німкень тощо - це зусилля на подолання ворожнечі та "післявоєнне примирення народів"!

Співчуваю післявоенним поколінням німцім, що зростали з почуттям провини за дії своїх батьків, а тепер змушенні знов ламати своє уявлення про світ, бо кацапські нащадки жертв їхніх пращурів виявилися гіршим за них злом. І знов німці мають почуватися винними - того разу, бо самі коїли, цього разу, бо пестили і прогавили
показати весь коментар
22.06.2022 15:24 Відповісти
отчуждения россиян и немцев ну и что ???? Украине должно быть трижды по херу на этот высер рашки
показати весь коментар
22.06.2022 15:35 Відповісти
До убогих злопатоїдів ще не дійшло, що саме це і є те, чого прагне весь світ, який хоч трохи торкнулась цівілізвція...
показати весь коментар
22.06.2022 15:42 Відповісти
Кремлевские фашисты думали, что немцы проявят солидарность. Вот только Германия давно уже от фашизма излечилась. роzzия осталась в одиночестве и Украина ее вылечит.
показати весь коментар
22.06.2022 15:43 Відповісти
МИД россии:«Немцы, как же так? Мы ж с вами воевали...»
показати весь коментар
22.06.2022 15:56 Відповісти
все необходимые параллели, чтобы окончательно определиться кто есть ху, вы, грёбаные пдры-кацапы, чОтко провели 24/02/22
показати весь коментар
22.06.2022 16:04 Відповісти
Отчуждитесь уже от нас!
показати весь коментар
22.06.2022 16:19 Відповісти
всім вже насрати на цю недонацію. Нарешті вони самі відкрили всім очі, хто вони насправді є
показати весь коментар
22.06.2022 16:20 Відповісти
Ну, можливо, німці не хочуть дружити з ґвалтівниками немовлят. так до біса з їхньою думкою.
показати весь коментар
22.06.2022 16:21 Відповісти
Кацапи прикидаються дурнями і думають, що всі вчать тільки їх придуману історію. Ні кацапи, ми знаємо, що у вересні 1939 року ви разом з німецькими нацистами напали на Польщу і Західну Україну і війна називається Друга світова, а вже у червні 1941 року, коли ви залізли на територію їх союзників - вони вдарили впершу чергу по нам, по Україні. А репарації за шкоду забрали ви, кацапи і постійно упрікали і соромили німців, що ніби вони напали на росію і вимагали з них все завгодно. Кацапчики, німці виплатили хоть щось, моя мама отримала два рази марки, а кацапи нічого, і навіть ще більше, позабирали після війни зерно і заводи, які поїхали на російські землі від окупації німців, а потрапили в окупацію кацапів. Думайте як і кому виплачувати сьогоднішні репарації і репарації за злочини і шкоду в Другій Світовій війні.
показати весь коментар
22.06.2022 16:24 Відповісти
вочевидь що німці гарно вивчили урок з історії другої світової війни
тепер німці допомагають антифашизму знищити ******** фашизм
показати весь коментар
22.06.2022 16:29 Відповісти
немцы юмористы. Байден подписал ленд-лиз 9 мая, немцы анонсировали поставки оружия 22 июня -))) бьют по нарративам бункерного -))
показати весь коментар
22.06.2022 16:33 Відповісти
Ми просто повинні бути обережними, щоб щось австрійське не спричинило Третю світову війну. тому що все хороше 3
показати весь коментар
22.06.2022 16:43 Відповісти
Україні треба зробити свій національний День пам'яті та скорботи - віроломного нападу нацистської параши на Україну
показати весь коментар
22.06.2022 16:45 Відповісти
Время меняет людей, народы, страны- всяко бывает. Единственное кодло под названием угрофинноэрзямонголы ( они же андрофаги ) в мире не подверглось эволюции с времён постледниковых неодертальцев. Время их не тронуло- полуобезьяны
показати весь коментар
22.06.2022 17:58 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 18:06 Відповісти
Россияне - иуды по отношению к украинцам. Ещё и немцев пытаются упрекнут
показати весь коментар
22.06.2022 20:45 Відповісти
Лавров сам текст писав? Файно! Нагадав німцям про фашистське минуле. "Геніальний" дипломат. Не здивуюся, якщо навіть Шольц після цього дозволить продавати будь-яку зброю.
показати весь коментар
22.06.2022 23:37 Відповісти
 
 