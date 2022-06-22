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Зеленський під час розмови із прем'єром Греції отримав позитивний сигнал підтримки щодо кандидатського статусу для України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом був радий почути сигнал підтримки від Греції щодо кандидатського статусу для України перед історичним засіданням Європейської ради. Обговорили також очікувані результати саміту НАТО в Мадриді", - зазначив глава держави.

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Автор: Ірина Дашківська
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Передайте хтось цьому конченому довпойопу, що Україну позбавлять кандидатського статусу, якщо до кінця року не вступить на свою посаду голова САП і голова Набу
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22.06.2022 15:17 Відповісти
Коли буде призначено голову САП??? Скоро вже рік, як людина виграла конкурс, а зеленим ***** він не підходить…
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22.06.2022 15:33 Відповісти
"Parole, parole, parole" - співала відома французька співачка.
"Слова, слова, слова" - відомий український політик (чи комік?).
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22.06.2022 16:04 Відповісти
Їм шкода грошей на перекладача, тому обмінюються сигналами.
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22.06.2022 17:03 Відповісти
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22.06.2022 19:01 Відповісти
 
 