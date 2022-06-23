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Євген Леськів, засновник KBD.estate: "На Київщині розпочалося будівництво першого в країні приватного міста"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Компанія KBD.estate анонсує масштабний для України проєкт будівництва першого приватного міста.

Фактично, це пілотний проєкт населеного пункту повністю під приватним управлінням, що вже має світову практику у різних аспектах економічної ефективності. На території таких міст діють спеціальні економічні зони, які створюють комфортні умови для розвитку бізнесу і, зрештою, перетворюють такі міста на мегаполіси. Перший крок до реалізації такого проєкту зробив київський забудовник Євген Леськів.

Євген Леськів, засновник KBD.estate: На Київщині розпочалося будівництво першого в країні приватного міста 01

Засновник та власник компанії KBD.estate у подробицях говорить про функціонування подібного міста як про найближчу перспективу та став першим в Україні девелопером, який вже будує приватне місто.

- Як часто можна чути від друзів, які живуть у передмісті, що їхнім дітям не вистачає місць у дитячому садку? Чи, наприклад, про численні проблеми із доступом до медичної допомоги, коли швидка допомога зовсім не швидка? Або про бюрократію, коли для оформлення документів потрібно їздити до іншого населеного пункту. Всі ці речі говорять, що швидко будувати житло у нас давно навчилися, а організувати якість життя – ні. І це явище - проблема у кожному регіоні України, а не лише у Київській області. Саме тому ми впевнені, що будівництво першого приватного міста в Україні покаже, як можна керувати територією, якщо це управління замкнуте у вертикально інтегрований цикл у приватній компанії.

Євген Леськів, засновник KBD.estate: На Київщині розпочалося будівництво першого в країні приватного міста 02

- Тобто ви пропонуєте будувати житловий комплекс одночасно з інфраструктурою?

- Не просто паралельно будувати, а на етапі проєктування прораховувати, скільки місць у дитсадках буде потрібно, де мають бути розміщені школи, які дороги та комунікації туди прокласти, щоб забезпечити всім необхідним, як організувати транспорт. Зараз ми спроєктували великий населений пункт з низькоповерховою забудовою в межах села Глібівка Вишгородського району Київської області. На 130 гектарах землі будуються 925 тисяч м2 житла, тобто у 16 ​​тисяч квартир ми зможемо розселити понад 28 тисяч людей. Це означає, що ми спочатку маємо закласти зручне розташування амбулаторій для медобслуговування населення та зручну логістику роботи швидкої допомоги, пожежної частини та організувати безпеку – починаючи від освітлення та тривожних кнопок у всіх зонах доступності до будівництва нової поліцейської дільниці.

- За фактом, ви прискорюєте процеси, закладені у функції держави – забезпечити соціальні потреби людей, які проживають на території?

- Саме так. Грубо кажучи, після будівництва житлового комплексу в передмісті зараз потрібно чекати державних субвенцій та бюджетування, щоб розпочалося будівництво поліклініки чи дитячого садка. Це розтягується на роки та викликає колапс у соціальній системі, що вже існує. З урахуванням нинішньої кількості внутрішніх переселенців, я не бачу іншого способу вийти з цієї проблеми, окрім як включатися у будівництво соціальних об'єктів та не сидіти в очікуванні допомоги.

- Наскільки можлива організація такого міста у правовому полі в нинішній ситуації?

- Органи місцевого самоврядування у нас законодавчо мають достатню самостійність для прийняття таких рішень. Крім цього, до можливостей створення приватних міст можна знайти посилання ще в Європейській хартії місцевого самоврядування - базовому документі, який з 1985 року затвердив принципи самоврядування на практиці. Україна ратифікувала Хартію у 1997 році та увійшла до сім'ї європейських країн, які сповідують правило надавати більшу свободу враховувати місцеві умови під час здійснення повноважень органами місцевого самоврядування. У цьому канцелярському формулюванні вшитий важливий принцип – люди мають право обирати умови, в яких хочуть жити у своїй громаді.

Євген Леськів, засновник KBD.estate: На Київщині розпочалося будівництво першого в країні приватного міста 03

- Чи є успішні світові приклади?

- У динаміці цікавий Дубай, де уряд постійно працює над законами, відмінними від шаріату. Привабливість сьогоднішніх спеціальних зон як мінімум у тому, що там нижчі податки, а законодавство настільки гнучке, що носить швидше захисний, ніж обмежувальний характер. Усе це природно стимулює розвиток бізнесу. Для нас також є пріоритетом стимулювання бізнесу на цій території. Для цього в нашій країні відкриті широкі можливості, насамперед з урахуванням існування вільних економічних зон та регулюючого законодавства для них. Необхідне лише калібрування деяких нормативно-правових актів під поточні реалії.

- Які терміни реалізації вашого проєкту, наскільки оперативно можна заселити людей за умови, що в країні воєнний стан та всі забудовники мають зараз збитки?

- Ми були одними з перших, хто відкрив свої продажі у травні поточного року, тому що розуміємо, що не можна заморожувати будівельний бізнес зараз. Як і у всього бізнесу, у першому кварталі ми зазнали багатомільйонних збитків, але при цьому у нас не стояло питання, як використовувати наявні ресурси, коли проти нашої країни розпочалася військова агресія. Тому ми першими передали нашій армії на потреби оборони будівельні матеріали та допомогу на будівництво укріплень на суму понад 40 мільйонів гривень. Ми маємо повне розуміння, що зараз не можна міркувати категоріями прибутку та кон'юнктури ринку, наші зусилля мають бути зосереджені на допомозі, корисності та роботі, яка дасть можливість людям вкладати гроші у власне житло. Життя триває, та інвестиції у будівництво необхідні, щоб була можливість зупинити від'їзд людей із країни. Окрім того, я впевнений, що багато з тих, хто виїхав, повертатимуться в Україну, і для цього потрібно дивитися на кілька кроків вперед – необхідно створювати умови гідного життя та роботи. У Глібівку на Київщині ми плануємо заселити перші сім'ї вже на початку 2023 року.

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Топ коментарі
+12
А не зарано?
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23.06.2022 09:49
+11
Это мне напоминает строительство дорог перед войной, еще идет война и возможна атака фашистов с беларуси а клоуны уже деребанят зарубежные вклады и бюджет - вот где поле битвы!!!! Кому война а кому мать родна, ничем не брезгуют сволочи!!! Соорудите беженцам временное азборное и дешевое утепленное жилье а после войны можно приступать к капитальному строительству, но нет этим ***** все неймется!!!! Я думаю что на следующих выборах вся эта шваль от СН с величайшем пролетит как фанера!!!!!
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23.06.2022 09:59
+7
скільки можна страждати без розпилу
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23.06.2022 10:05
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А не зарано?
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23.06.2022 09:49 Відповісти
Возможно есть инсайд👍 Вероятно дальнобойные ракеты создадут устойчивый перевес👊
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23.06.2022 10:00 Відповісти
Приватне місто -Це просто незаконно..

В Україні (і не лише) не існує Законів щодо "приватних міст"..



і Правильніше це буде назвати "комуною"
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23.06.2022 10:17 Відповісти
Ця комуна називається кібуц. Можна хоч в вікі почитати, дуже цікаво.
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23.06.2022 10:38 Відповісти
Для "уставших ат вайни" закони не писані , так що для них приватне місто побудують усупереч законодавству ! Це і так довго думали , могли ще у березні розпочинати , а так довелося свої дупи на пляжах київських аж до червня смажити під прицілом фотокамер та на концерти 95 кварталу у Чехію їздити за відсутності інших розваг (( Це місто не для тих хто Україну захищає , а для тих хто з неї соки як кліщі і під час війни смокче (( Уявляєте вартість квадратного метра житла у такому місті , збудованого під час війни ? Прості біженці вже вистроїлися в чергу за цим "соціальним" житлом ))))
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23.06.2022 11:14 Відповісти
Шалений зелений принтер надрукує потрібні закони моментально!
Бо він - шалений! ☝
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23.06.2022 11:47 Відповісти
А якже,що Київ можуть атакувати? Очільник міста розповідає про можливе,маючи на озброєнні усе до розумної ППО. Значить захист міста,навіть перебільшення, вище життя людей в Сєверодонецьку і Лисичанськ. Дивна стратегія
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23.06.2022 09:49 Відповісти
Головне щоб орки не прийшли туди другий раз,адже там пару годин їзди танковій колоні з білорусі...
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23.06.2022 09:51 Відповісти
Переживаєш за наш "цвіт нації" що те містечко заселить ? (( Не хвилюйся , там дописувачі Цензора житло собі не придбають , як і 99, (9) % українців (( так що у разі чого Україна нічого не втратить , не думаю що втрата мітболів і їм подібних державі чимось зашкодить ((
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23.06.2022 11:21 Відповісти
ну-ну…
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23.06.2022 09:53 Відповісти
а бомбосховища там будуть надійні?
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23.06.2022 09:55 Відповісти
Звісно що надійні (( адже там жити будуть ті хто нині якщо не Дубай окупував , то хоч на Буковелі тяжко воєнний стан перечікує ((
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23.06.2022 11:24 Відповісти
Тобто у бюрократичному законодавчому полі України можливі абсолютно приватні, непідпорядковані законам ініциативи з самоврядування? а хто заважав будувати такі раніше? якщо цілком все (полікліники, дитсадки та інше) йде за кошти майбутніх мешканців (якщо вони в них є) або ну дюже вигидні кредити банків чи невідомих осіб (звідки?) - прапор їм в руки...
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23.06.2022 09:55 Відповісти
якщо цілком все (полікліники, дитсадки та інше) йде за кошти майбутніх мешканців (якщо вони в них є) або ну дюже вигидні кредити банків чи невідомих осіб (звідки?) - прапор їм в руки..

Але не називайте це "приватним містом"..

В УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ.
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23.06.2022 10:18 Відповісти
Ну назвіть його "притулком багатіїв " щось від того зміниться ? Не по феншую - тоді назвіть Конча Заспа Нова ((
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23.06.2022 11:26 Відповісти
лучше вы там дзоты стройте и капониры ... а еще лучше езжайте куда-то в район Славянска укрепрайоны строить
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23.06.2022 09:58 Відповісти
Ви все правильно сказали , але для них це " не актуально" - і забудовникам цього "райського куточка" , і його майбутнім жителям плювати і на оборону держави , і на збереження її захисників (( В ідеалі після його заселення цю територію потрібно обнести колючим дротом і поставити вишки із охороною щоб ті хто всередині звідти не вибрався нами керувати ((
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23.06.2022 11:32 Відповісти
Ау, DLB.estate, може спочатку щось з війною зробити? Бо в мене в товариша теж приватний будиночок у Бучі... був...
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23.06.2022 09:58 Відповісти
дійсно..як ІТ-шники(найперспективніші користувачі) відізолюються від ракетних ударів ?
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23.06.2022 10:19 Відповісти
Так нехай за свої гроші собі іще і ППО придбають (( а у разі кацапського наступу - нехай самі своє місто і захищають
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23.06.2022 11:34 Відповісти
Это мне напоминает строительство дорог перед войной, еще идет война и возможна атака фашистов с беларуси а клоуны уже деребанят зарубежные вклады и бюджет - вот где поле битвы!!!! Кому война а кому мать родна, ничем не брезгуют сволочи!!! Соорудите беженцам временное азборное и дешевое утепленное жилье а после войны можно приступать к капитальному строительству, но нет этим ***** все неймется!!!! Я думаю что на следующих выборах вся эта шваль от СН с величайшем пролетит как фанера!!!!!
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23.06.2022 09:59 Відповісти
Виборів більше не буде.
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23.06.2022 10:06 Відповісти
Это мне напоминает строительство дорог перед войной, еще идет война и возможна атака фашистов с беларуси а клоуны уже деребанят зарубежные вклады и бюджет - вот где поле битвы!!!! Кому война а кому мать родна, ничем не брезгуют сволочи!!! /

сформулював би спокійніше..

навіть найбагатші (особливо найзахланніші) часто "попадають"..

вНаслідок неможливості довгострокового планування в країні поруч з УПОРОТОЮ НЕДОІМПЕРІЄЮ..
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23.06.2022 10:21 Відповісти
За свои строить будешь, Леськив? Или траншами,выделенными для ВСУ из за кордона будете распоряжаться?
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23.06.2022 10:00 Відповісти
скільки можна страждати без розпилу
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23.06.2022 10:05 Відповісти
Ага , заговорив Шольц про план Маршала для України, так "бізнесмени " вже руки милять
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23.06.2022 10:07 Відповісти
Как то странно звучит - частный город

Построят себе личный офшор в Украине (с блэкджеком и куртизанками)?
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23.06.2022 10:12 Відповісти
NewВасюки или NewИерусалим?
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23.06.2022 10:15 Відповісти
Приватне місто, а по факту велике село, певне будуть мати приватну ППО, бо під час війни такі проекти ще й на Київщині виглядають трохи абсурдно.
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23.06.2022 10:15 Відповісти
скоріше все обмежиться охороною,шлагбаумами(що незаконно ) і парканом "від циганів" "по периметру"..
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23.06.2022 10:23 Відповісти
За триллион дол. от Запада , коломойские могут построить и частную страну.
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23.06.2022 10:17 Відповісти
навіщо...?

у них всіх є віли за кордоном...

В тому числі у наших "виняткових патріотів"..

Кажуть,Садовий володіє навіть замком у Польщі...

і імена його діток "ополячені"...

Садові одружились у 2001 році, через рік народився Ivan-Pavel. (*в честь Папи Римського -поляка)Сподівались, що уже наступною буде дівчинка, а народився Тадей-Лука. Потім Mihal, Juzef та Antonij.
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23.06.2022 10:31 Відповісти
Леськивы должны строить у себя в Израиле , а не в Украине!
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23.06.2022 10:18 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us.
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23.06.2022 10:26 Відповісти
Кастовий розділ українців набуває конкретних обрисів. Чекаємо створення резервацій!
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23.06.2022 10:18 Відповісти
Не розумію тих дебілів, які тут сруть цеглинами в коментах. Вам же тупорилим написали, що це приватна ініціатива за приватні кошти. Хай люди будують, дають роботу нашим громадянам, і житло. В чому проблема? Чекати коли довпойопи із кварталу95 почнуть щось будувати?
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23.06.2022 10:24 Відповісти
Ой , так все це ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ - дітям не вистачає місць у дитячому садку! численні проблеми із доступом до медичної допомоги, коли швидка допомога зовсім не швидка! Або про бюрократію, коли для оформлення документів потрібно їздити до іншого населеного пункту!

Коли кацапи були під Черніговом і кілька сел району були з другої сторони відрізані підірваними мостами - в нас в селі нема навіть фельдшерського пункту . був обстріл і добре що ніхто не постраждав, якби були поранені - вони просто б повільно помирали..
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23.06.2022 10:25 Відповісти
- Чи є успішні світові приклади?

- У динаміці цікавий Дубай....
--------------------------------------------------



У Глібівку на Київщині ми плануємо заселити перші сім'ї вже на початку 2023 року.

Публікується на правах реклами
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23.06.2022 10:25 Відповісти
Зображення відповідає тексту. Чергові Нью-Васюки та міжгалактичні перельоти, великий комбінатор відпочиває. А по факту ці "проекти" закінчуються тим що організатори схеми з грошима вкладників-інвесторів зникають в заздалегідь відомому напрямку, це Ізраїль або скорше наші вороги-сусіди. Обшукані інвестори з плакатами штурмують Кабмін, Нацбанк або ВР з вимогами "верніть наші гроші".
Стільки часу пройшло, стільки афер побудовано, стільки вкладників "кинуто", а нічого не змінолось.. без лоха ....
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23.06.2022 13:47 Відповісти
Подивіться , де він хоче це будувати . В лісі . Що не зрозуміло . Це кодло навіть війна не зупиняє
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23.06.2022 10:25 Відповісти
може то Рудий Ліс
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23.06.2022 10:28 Відповісти
Це буде державним коштом для "обраних" переселенців? Така жирна програма по пилянню бабла? Тоді зрозуміло. А так, все це схоже на Нью-Васюкі.
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23.06.2022 10:33 Відповісти
Пол Украины без жилья осталось. Приватные это гавно, але нужно и что то на госуровне предпринимать. Я уже третий город меняю, бо от дома только фундамент остался, даже машину, в которой жить хотел, кадыровцы отжали, а вы о приватных городах мечтаете.
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23.06.2022 10:35 Відповісти
Сочувствую вам.
А этот парень не только мечтатель, он еще и творец, и поддержка нашей победе.
К тому же, о чем мечтать, о землянках?
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23.06.2022 10:45 Відповісти
Прочитав коменти.
Класична реакція на щось нове і незвичне "то всьо хєрня"...
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23.06.2022 10:42 Відповісти
Это точно Новый виток в качестве жилья. Были 1. Многоэтажка. 2. Жилой комплекс. 3. Город типа жилого комплекса
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23.06.2022 11:06 Відповісти
Цікаво чий це Джуніор? Та звідкіля ноги ростуть, потім нам за наші кошти будувать Нью Васюки, та усюди кричати що АНалоГавнєт.
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23.06.2022 11:16 Відповісти
у нас вже є "при-ватна Держава" - і поки що Зеленський не зробив її щасливою, все - навпаки..(
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23.06.2022 11:17 Відповісти
О! Снова крепостное право?
Панам уже крепостные потребовались? И свои законы по примеру Дубая "отличные от шариата".

А самое главное, что это самая насущная проблема на сегодняшний день!
Других проблем, ну просто нет!
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23.06.2022 11:39 Відповісти
Как бы так заметить... Нам нужны снаряды и патроны миллионами, десятками миллионов штук. В 4 смены на десятках подземных заводов (которые даже там могут уничтожать, но это лишь контролируемый ущерб, а не поражение).

А что до мостов и якобы цели - либо Путин будет уничтожен, его шестерки у власти будут уничтожены и мы получим триллионы долларов репараций и тогда будет не столько важно, что там эффективный или выгодный, денег хватит. Либо мы будем уничтожены. Нету иного сценария. Если Путин останется у власти, то ни один инвестор НИКОГДА в здравом уме даже с полными дотациями не потратит копейку в Украину. Он же не идиот, чтобы в любой день в году потерять не только имущество, но и жизни сотрудников. Поэтому наплевать на все эти восстановления, если это не наспех сделанные вещи в кратчайшие сроки. Либо мы победим и нефть с газом из РФ будут нашими по-крайней мере в виде огромной пошлины и платить ее будут сами кацапы, вдобавок потерявшие все вооружения на этом фронте, вообще все, на тысячу километров ни одной воинской части или ракет тут не будет, либо мы будем уничтожены полностью до конца, может не за эту войну, а лет через 8 после долгого падения в пропасть исключительно из-за нищеты и отсутствия инвестиций и возможности вести бизнес, одного страхования перевозок по пятикратной цене достаточно для смертного приговора почти любому бизнесу даже нашему на 100%.
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23.06.2022 11:57 Відповісти
нормальные люди во время войны переходят на мобилизационный бюджет и не позволяют себе никаких дорогих покупок. Потому что совершенно неизвестно что будет завтра. А эта рекламная статейка похожа либо на деребан бюджетных денег либо на "разводку" инвесторов....
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23.06.2022 11:59 Відповісти
А че не пишут, чего на самом деле хотят енти " мега застройщики" во время угроз ракетных обстрелов? Они мешочники или просто мошенники ?
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23.06.2022 22:27 Відповісти
сгорит, как спичка. во время войны в Киеве можно покупать только кое-где на правом берегу.
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24.06.2022 06:26 Відповісти
Це відомий аферист - в Пущі водиці обманув жителів із висотністю забудови на 3 лінії, так і стоїть ця коробка недобудована, вони за 3 роки навіть не спромоглися коробку закінчити, а заявлені терміни кінця будівництва вже 2 рази спливли. Робітники звідти вже і опалубку вивезли)))
Цікаво, чи вистачить його на суди із тими, хто купив квартири в Pusha-house, і на нове місто, що він там собі запланував. Почитайте історію цієї компанії і терміни закінчення їх проектів, (тих, що вони таки спромоглися завершити із величезною затримкою), нести до них гроші на інвестиції - це що подарувати внікуди.
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24.06.2022 13:35 Відповісти
Цей Леськів вже набудував у курортній зоні Пущі Водиці. Хотів незаконно зробити 7+ поверхів,але люди не дали. Коротше,обмануті інвестори. Гроші на вітер. І до речі,війна,а в цих вже руки чешуться щось забудувати та заробити.
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24.06.2022 17:08 Відповісти
 
 