Євген Леськів, засновник KBD.estate: "На Київщині розпочалося будівництво першого в країні приватного міста"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Компанія KBD.estate анонсує масштабний для України проєкт будівництва першого приватного міста.
Фактично, це пілотний проєкт населеного пункту повністю під приватним управлінням, що вже має світову практику у різних аспектах економічної ефективності. На території таких міст діють спеціальні економічні зони, які створюють комфортні умови для розвитку бізнесу і, зрештою, перетворюють такі міста на мегаполіси. Перший крок до реалізації такого проєкту зробив київський забудовник Євген Леськів.
Засновник та власник компанії KBD.estate у подробицях говорить про функціонування подібного міста як про найближчу перспективу та став першим в Україні девелопером, який вже будує приватне місто.
- Як часто можна чути від друзів, які живуть у передмісті, що їхнім дітям не вистачає місць у дитячому садку? Чи, наприклад, про численні проблеми із доступом до медичної допомоги, коли швидка допомога зовсім не швидка? Або про бюрократію, коли для оформлення документів потрібно їздити до іншого населеного пункту. Всі ці речі говорять, що швидко будувати житло у нас давно навчилися, а організувати якість життя – ні. І це явище - проблема у кожному регіоні України, а не лише у Київській області. Саме тому ми впевнені, що будівництво першого приватного міста в Україні покаже, як можна керувати територією, якщо це управління замкнуте у вертикально інтегрований цикл у приватній компанії.
- Тобто ви пропонуєте будувати житловий комплекс одночасно з інфраструктурою?
- Не просто паралельно будувати, а на етапі проєктування прораховувати, скільки місць у дитсадках буде потрібно, де мають бути розміщені школи, які дороги та комунікації туди прокласти, щоб забезпечити всім необхідним, як організувати транспорт. Зараз ми спроєктували великий населений пункт з низькоповерховою забудовою в межах села Глібівка Вишгородського району Київської області. На 130 гектарах землі будуються 925 тисяч м2 житла, тобто у 16 тисяч квартир ми зможемо розселити понад 28 тисяч людей. Це означає, що ми спочатку маємо закласти зручне розташування амбулаторій для медобслуговування населення та зручну логістику роботи швидкої допомоги, пожежної частини та організувати безпеку – починаючи від освітлення та тривожних кнопок у всіх зонах доступності до будівництва нової поліцейської дільниці.
- За фактом, ви прискорюєте процеси, закладені у функції держави – забезпечити соціальні потреби людей, які проживають на території?
- Саме так. Грубо кажучи, після будівництва житлового комплексу в передмісті зараз потрібно чекати державних субвенцій та бюджетування, щоб розпочалося будівництво поліклініки чи дитячого садка. Це розтягується на роки та викликає колапс у соціальній системі, що вже існує. З урахуванням нинішньої кількості внутрішніх переселенців, я не бачу іншого способу вийти з цієї проблеми, окрім як включатися у будівництво соціальних об'єктів та не сидіти в очікуванні допомоги.
- Наскільки можлива організація такого міста у правовому полі в нинішній ситуації?
- Органи місцевого самоврядування у нас законодавчо мають достатню самостійність для прийняття таких рішень. Крім цього, до можливостей створення приватних міст можна знайти посилання ще в Європейській хартії місцевого самоврядування - базовому документі, який з 1985 року затвердив принципи самоврядування на практиці. Україна ратифікувала Хартію у 1997 році та увійшла до сім'ї європейських країн, які сповідують правило надавати більшу свободу враховувати місцеві умови під час здійснення повноважень органами місцевого самоврядування. У цьому канцелярському формулюванні вшитий важливий принцип – люди мають право обирати умови, в яких хочуть жити у своїй громаді.
- Чи є успішні світові приклади?
- У динаміці цікавий Дубай, де уряд постійно працює над законами, відмінними від шаріату. Привабливість сьогоднішніх спеціальних зон як мінімум у тому, що там нижчі податки, а законодавство настільки гнучке, що носить швидше захисний, ніж обмежувальний характер. Усе це природно стимулює розвиток бізнесу. Для нас також є пріоритетом стимулювання бізнесу на цій території. Для цього в нашій країні відкриті широкі можливості, насамперед з урахуванням існування вільних економічних зон та регулюючого законодавства для них. Необхідне лише калібрування деяких нормативно-правових актів під поточні реалії.
- Які терміни реалізації вашого проєкту, наскільки оперативно можна заселити людей за умови, що в країні воєнний стан та всі забудовники мають зараз збитки?
- Ми були одними з перших, хто відкрив свої продажі у травні поточного року, тому що розуміємо, що не можна заморожувати будівельний бізнес зараз. Як і у всього бізнесу, у першому кварталі ми зазнали багатомільйонних збитків, але при цьому у нас не стояло питання, як використовувати наявні ресурси, коли проти нашої країни розпочалася військова агресія. Тому ми першими передали нашій армії на потреби оборони будівельні матеріали та допомогу на будівництво укріплень на суму понад 40 мільйонів гривень. Ми маємо повне розуміння, що зараз не можна міркувати категоріями прибутку та кон'юнктури ринку, наші зусилля мають бути зосереджені на допомозі, корисності та роботі, яка дасть можливість людям вкладати гроші у власне житло. Життя триває, та інвестиції у будівництво необхідні, щоб була можливість зупинити від'їзд людей із країни. Окрім того, я впевнений, що багато з тих, хто виїхав, повертатимуться в Україну, і для цього потрібно дивитися на кілька кроків вперед – необхідно створювати умови гідного життя та роботи. У Глібівку на Київщині ми плануємо заселити перші сім'ї вже на початку 2023 року.
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Будь ласка, зачекайте...
В Україні (і не лише) не існує Законів щодо "приватних міст"..
і Правильніше це буде назвати "комуною"
Бо він - шалений! ☝
Але не називайте це "приватним містом"..
В УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ.
сформулював би спокійніше..
навіть найбагатші (особливо найзахланніші) часто "попадають"..
вНаслідок неможливості довгострокового планування в країні поруч з УПОРОТОЮ НЕДОІМПЕРІЄЮ..
Построят себе личный офшор в Украине (с блэкджеком и куртизанками)?
у них всіх є віли за кордоном...
В тому числі у наших "виняткових патріотів"..
Кажуть,Садовий володіє навіть замком у Польщі...
і імена його діток "ополячені"...
Садові одружились у 2001 році, через рік народився Ivan-Pavel. (*в честь Папи Римського -поляка)Сподівались, що уже наступною буде дівчинка, а народився Тадей-Лука. Потім Mihal, Juzef та Antonij.
Коли кацапи були під Черніговом і кілька сел району були з другої сторони відрізані підірваними мостами - в нас в селі нема навіть фельдшерського пункту . був обстріл і добре що ніхто не постраждав, якби були поранені - вони просто б повільно помирали..
- У динаміці цікавий Дубай....
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У Глібівку на Київщині ми плануємо заселити перші сім'ї вже на початку 2023 року.
Публікується на правах реклами
Стільки часу пройшло, стільки афер побудовано, стільки вкладників "кинуто", а нічого не змінолось.. без лоха ....
А этот парень не только мечтатель, он еще и творец, и поддержка нашей победе.
К тому же, о чем мечтать, о землянках?
Класична реакція на щось нове і незвичне "то всьо хєрня"...
Панам уже крепостные потребовались? И свои законы по примеру Дубая "отличные от шариата".
А самое главное, что это самая насущная проблема на сегодняшний день!
Других проблем, ну просто нет!
А что до мостов и якобы цели - либо Путин будет уничтожен, его шестерки у власти будут уничтожены и мы получим триллионы долларов репараций и тогда будет не столько важно, что там эффективный или выгодный, денег хватит. Либо мы будем уничтожены. Нету иного сценария. Если Путин останется у власти, то ни один инвестор НИКОГДА в здравом уме даже с полными дотациями не потратит копейку в Украину. Он же не идиот, чтобы в любой день в году потерять не только имущество, но и жизни сотрудников. Поэтому наплевать на все эти восстановления, если это не наспех сделанные вещи в кратчайшие сроки. Либо мы победим и нефть с газом из РФ будут нашими по-крайней мере в виде огромной пошлины и платить ее будут сами кацапы, вдобавок потерявшие все вооружения на этом фронте, вообще все, на тысячу километров ни одной воинской части или ракет тут не будет, либо мы будем уничтожены полностью до конца, может не за эту войну, а лет через 8 после долгого падения в пропасть исключительно из-за нищеты и отсутствия инвестиций и возможности вести бизнес, одного страхования перевозок по пятикратной цене достаточно для смертного приговора почти любому бизнесу даже нашему на 100%.
Цікаво, чи вистачить його на суди із тими, хто купив квартири в Pusha-house, і на нове місто, що він там собі запланував. Почитайте історію цієї компанії і терміни закінчення їх проектів, (тих, що вони таки спромоглися завершити із величезною затримкою), нести до них гроші на інвестиції - це що подарувати внікуди.