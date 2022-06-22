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Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мотузяник

Білорусь розташувала поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Таким чином вона проводить заходи для демонстрації своєї присутності.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.

Також читайте: Білорусь почала мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
бульбофюрер решил прогнать понты
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22.06.2022 15:33
+22
.
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22.06.2022 15:43
+16
***#@н картофельный, не задолбался на путлерлвской дудке играть?
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22.06.2022 15:33
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бульбофюрер решил прогнать понты
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22.06.2022 15:33 Відповісти
***#@н картофельный, не задолбался на путлерлвской дудке играть?
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22.06.2022 15:33 Відповісти
Это не дудка...
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22.06.2022 16:23 Відповісти
Флейта?
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22.06.2022 16:27 Відповісти
І розміщує реактивні бульбомети.
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22.06.2022 15:33 Відповісти
А якби не розбомбили колону власної техніки під Михайло-Коцюбинським, то могли-б поставить справжні!
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22.06.2022 15:35 Відповісти
Ну і навіщо ви їх палите?
Може це не для України вистава, а для Уйла?
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22.06.2022 15:37 Відповісти
***** ***** око не виклює ))
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22.06.2022 15:48 Відповісти
Похоже на то...
Теперь ***** прикажет натуральные поставить.Да и по шапке еще даст.
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22.06.2022 16:04 Відповісти
в очко
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22.06.2022 16:39 Відповісти
лупанути би їм туди полінами
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22.06.2022 15:39 Відповісти
І літакі із гівна і палок.
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22.06.2022 15:39 Відповісти
А поміж танками - солом'яні "бійці" на палках. Щось Лука мудрує...
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22.06.2022 19:47 Відповісти
Муляжів воїнів з муляжами "Джавелінів" буде достатньо для відсічі бульбофюреру.
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22.06.2022 15:42 Відповісти
будуть бульбами стріляти
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22.06.2022 15:43 Відповісти
.
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22.06.2022 15:43 Відповісти
Войска Беларуси не перейдут границы Украины. Потому, что это будет конец для Лукашенко. Он это понимает потому и хитрит.
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22.06.2022 15:43 Відповісти
А якщо й перейдуть, то білоруський батальйон ЗСУ поповниться технікою та особовим складом з Білорусі
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22.06.2022 18:49 Відповісти
Это да. Раньше были надувные
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22.06.2022 15:43 Відповісти
Ого. Это уже можно считать усилением вооружения?
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22.06.2022 15:50 Відповісти
Раньше были надувные
********

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22.06.2022 15:52 Відповісти
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22.06.2022 15:44 Відповісти
Хорошо хоть не из αβна как в России.
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22.06.2022 16:11 Відповісти
И вместо снарядов мешок с картохой.
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22.06.2022 15:44 Відповісти
Лично я против!!!! Мне так не годится!!! Пусть сразу там свою (если она у них есть??) картоху в чипсы переводят, готовят, упаковывают (ну или как в макдаке делают, тоже пойдет!!!) и пачками нас забрасываают!!! Можно без добавок, на другое я несогласен!!! Баба яга против!!!
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22.06.2022 15:53 Відповісти
Чує моя жопа великий шухер з сторони колгоспу.
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22.06.2022 15:44 Відповісти
Це щось на кшталт троянського коня?
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22.06.2022 15:51 Відповісти
Де ультиматум та б/я інші заходи?
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22.06.2022 15:52 Відповісти
Можна было просто картохи насыпать
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22.06.2022 15:55 Відповісти
Раз деревянный президент так и деревянные танки. Скоро деревянные снаряды и бульба пойдут.
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22.06.2022 15:55 Відповісти
Осторожно, это секретное оружие победы Бульбофюрера- они пырскают крахмалом
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22.06.2022 16:04 Відповісти
Тю. Так подожгите их.
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22.06.2022 16:09 Відповісти
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22.06.2022 16:11 Відповісти
Немедленно сбросить на них деревянную бомбу.

Как англичане в ВМВ сделали!
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22.06.2022 16:12 Відповісти
Так їхні танки ***** вже спалив в Україні. Тепер чим багаті, тим і раді.
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22.06.2022 16:22 Відповісти
який «президент» такі й танки
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22.06.2022 16:41 Відповісти
не знаю, шо и сказать
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22.06.2022 16:42 Відповісти
Возможно, они все ракеты-искандеры уже слили кацапам. Это ими палят из Белгорода. А у них стоят пустые установки с макетом ракеты.

В любом случае если нападение и будет, то по очевиднейшей схеме: сначала провокация с самострелом какого-то завода, который итак разваливался от старости без ремонта и был более неработоспособным, чуть что и трупов подкинут, им не жалко, а затем кацапы заградотрядом погонят эту армию на убой или отвлечение внимания. Конечно же там будет ФСБшный заградотряд, даже сомнений нет.
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22.06.2022 16:55 Відповісти
Точно не картопляні?..
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22.06.2022 17:26 Відповісти
Клоуни)))
Краще "дерев"яні пакети" розміщуйте для своєї армії
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22.06.2022 17:51 Відповісти
Лука мастак, він завжди нові пози придумує і карти малює. У ТУТЕШНІХ вся техніка була на зьереженні. А тепер пішла на убой, ось і викручується, все хоче зосереження ЗСУ на кордоні. Якщо щось і залишилось, то готовиться для "броска к ламаншу" правда, по пластунські,
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22.06.2022 18:57 Відповісти
А карта буде??
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22.06.2022 20:53 Відповісти
Во время Второй мировой войны немцы, измученные авианалетами англичан, начали строить в Голландии фальшивый аэродром с деревянными самолетами. Через несколько дней прилетел всего один английский самолет и сбросил на «аэродром» всего одну бомбу. Немцы тут же перестали строить фальшивый аэродром, ведь бомба оказалась деревянной.
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22.06.2022 22:09 Відповісти
 
 