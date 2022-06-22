Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків, - Мотузяник

Білорусь розташувала поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Таким чином вона проводить заходи для демонстрації своєї присутності.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.

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