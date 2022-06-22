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Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків, - Мотузяник
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Білорусь розташувала поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Таким чином вона проводить заходи для демонстрації своєї присутності.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.
Топ коментарі
+27 Serg Serg 94650416
показати весь коментар22.06.2022 15:33
+22 ПравдаЛюбка
показати весь коментар22.06.2022 15:43
+16 Aleksey NotBad
показати весь коментар22.06.2022 15:33
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Може це не для України вистава, а для Уйла?
Теперь ***** прикажет натуральные поставить.Да и по шапке еще даст.
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Как англичане в ВМВ сделали!
В любом случае если нападение и будет, то по очевиднейшей схеме: сначала провокация с самострелом какого-то завода, который итак разваливался от старости без ремонта и был более неработоспособным, чуть что и трупов подкинут, им не жалко, а затем кацапы заградотрядом погонят эту армию на убой или отвлечение внимания. Конечно же там будет ФСБшный заградотряд, даже сомнений нет.
Краще "дерев"яні пакети" розміщуйте для своєї армії