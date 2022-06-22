Україна запевнила, що використовуватиме західну зброю тільки для оборони, а не для нападу на РФ, - Міноборони Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.
Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Відповідаючи на запитання одного з депутатів, чи збирається Україна нападати на російську територію, Ламбрехт сказала: "Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили. Ми маємо впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони".
Ламбрхет наголосила, що одна з її цілей у контексті надання Україні зброї - гарантувати, що це не призведе до подальшої ескалації.
"Надання зброї у зону бойових дій не було простим рішенням. Якщо ви питаєте мене, то Україна не накопичує зброю, а має достатньо, щоб обороняти себе від агресора - Росії", - додала міністр.
Будь ласка, зачекайте...
рашистів вбивати не будемо, лише калічити !
Якщо в Україні вже Яку артилерію отримала Україна від західних партнерів: повний перелік
Терпили блд, ще з Порошенком 2014-го, коли русьня безкарно градами знищувала українців і сіла зі своєї території.
Так ми війну ніколи не виграємо
Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3349537
Что у этих людей в головах?
всу должно стоять и ничего не делать?
или все таки имеет права ответить по точкам огневым провести ответный огонь?
или например когда они у границы скапливают технику явно готовя нападение