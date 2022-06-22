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Україна запевнила, що використовуватиме західну зброю тільки для оборони, а не для нападу на РФ, - Міноборони Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп,німеччина

Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Відповідаючи на запитання одного з депутатів, чи збирається Україна нападати на російську територію, Ламбрехт сказала: "Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили. Ми маємо впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони".

Ламбрхет наголосила, що одна з її цілей у контексті надання Україні зброї - гарантувати, що це не призведе до подальшої ескалації.

"Надання зброї у зону бойових дій не було простим рішенням. Якщо ви питаєте мене, то Україна не накопичує зброю, а має достатньо, щоб обороняти себе від агресора - Росії", - додала міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
А запрет применения по русским солдатам немцы не потребовали?
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22.06.2022 16:05
+19
Крым и Донбас наша территория, 100% имеем право! А дальше только по просьбе Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской Народных Республик.
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22.06.2022 16:13
+14
так так! обов"язково!!! )))
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22.06.2022 16:09
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А запрет применения по русским солдатам немцы не потребовали?
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22.06.2022 16:05 Відповісти
Тоже правильно. Война ведь у нас гражданская, только по своим пулять можно.
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22.06.2022 16:07 Відповісти
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22.06.2022 16:20 Відповісти
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22.06.2022 16:58 Відповісти
это не солдаты, а конченные ...мрази
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22.06.2022 18:34 Відповісти
я, я, натюрліх !
рашистів вбивати не будемо, лише калічити !
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22.06.2022 19:25 Відповісти
Напад на СРСР 81 рік тому Німеччина аргументувала як превентивний та оборонний.
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22.06.2022 16:06 Відповісти
Тут не хочу надувати щоки чи експертом бути(Але як легко когось бити, коли знаєш, що тобі здачі посправжньому не дадуть(((Уявіть, що десь у підземеллі Української землі винахідники нарешті зробили зброю помсти, але як її застосувати, якщо світові поклявся, що по території ворога не гаситимеш? ((Навіть як і застосуєш, то скажуть, що західною зброєю(Це так, дурні думки вголос.
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22.06.2022 16:06 Відповісти
обязательства, надеюсь, на обратной стороне Будапештского меморандум написаны?
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22.06.2022 16:07 Відповісти
так так! обов"язково!!! )))
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22.06.2022 16:09 Відповісти
)))
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22.06.2022 16:54 Відповісти
та ты шо...
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22.06.2022 22:32 Відповісти
Да, да, мамой клянемся. Спросить маму Розу из Молдаванки.
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22.06.2022 16:11 Відповісти
кращий захист, це напад )
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22.06.2022 16:11 Відповісти
А хто саме запевняв, ************* sie bitte?
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22.06.2022 16:11 Відповісти
Минобороны.
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22.06.2022 16:33 Відповісти
тобто Головнокомандувач промовчав....

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23.06.2022 08:38 Відповісти
Крым и Донбас наша территория, 100% имеем право! А дальше только по просьбе Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской Народных Республик.
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22.06.2022 16:13 Відповісти
На території росії ми їх голими руками порвемо і без вашої зброї .
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22.06.2022 16:13 Відповісти
Дурня якась. Ракетами б'ють з параші. І яка ще може бути ""ще більша ескалація?? Брити і амери давно сказали, що маємо право
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22.06.2022 16:16 Відповісти
А хто буде знати ЯКОЮ зброєю і КУДА ми їб@нем
Якщо в Україні вже Яку артилерію отримала Україна від західних партнерів: повний перелік
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23.06.2022 09:11 Відповісти
Західну - ні. Свою - так
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22.06.2022 16:16 Відповісти
овцы
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22.06.2022 16:17 Відповісти
А когда в оркостан продавали подсанкционное оборудование для бронетехники тоже требовали у них честное пионерское, что не будут по Украине на них ездить? Лицемерные ушлепки.
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22.06.2022 16:33 Відповісти
Канешна!! Канешна только для собственного захысту и никак иначе! Даже не сумлевайтесь. Кацапню и пальцем никто не тронет. А ежели они сами под выстрелы прыгают, так кто ж им доктор? Мы ни при чём.
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22.06.2022 16:38 Відповісти
Короче че відмаска виключно для німців, нормальні країни типу США чи Британія вертіли ці заборони
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22.06.2022 16:42 Відповісти
якщо це не приниження, то що таке приниження?

Терпили блд, ще з Порошенком 2014-го, коли русьня безкарно градами знищувала українців і сіла зі своєї території.
Так ми війну ніколи не виграємо

Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3349537
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22.06.2022 16:48 Відповісти
Ну и хорошо. В чем проблема с этим? Крым и Донбасс - наша земля, законные цели. По кацапам будет стрелять из своего. А на территории РФ не будет осколков или других частей западного оружия. Мы должны атаковать их сами из своего. Так и должно быть по законам государства и вообще теории естественного отбора, когда за проступки в виде нулевой подготовки к войне конечно должен последовать жесткий урок, чтобы впредь такого никогда не повторять.
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22.06.2022 16:52 Відповісти
Прізвище обіцяльника не назване, то все дівочі розводи. Тому довбанем по рашці і вискажемо занепокоєння разом з Шольцем і Макроном.
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22.06.2022 16:57 Відповісти
Целей по Украине /Крым и Донбасс включая/ для западного вооружения пока хватит. А по мордору надо своим бить или купленным через третьих лиц не у Запада /например у Эмиратов или саудитов. Египта за продовольствие/. Также Байроктары западным оружием не являются.
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22.06.2022 17:01 Відповісти
Мне искренне интересно - они это на полном серьезе обсуждают??? Как они себе представляют, что Украина нападет на 1/6 часть суши? Зачем? Нам, что тундры в Украине не хватает?
Что у этих людей в головах?
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22.06.2022 17:48 Відповісти
Да конечно. Всеми тремя немецкими гаубицами мы мацкву как штурманем. Весь мир аж затошнит и дьяволу поплохеет .
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22.06.2022 18:02 Відповісти
когда рашка из за кордона обстреливает сумщину, черниговщину и харьковщину
всу должно стоять и ничего не делать?
или все таки имеет права ответить по точкам огневым провести ответный огонь?
или например когда они у границы скапливают технику явно готовя нападение
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22.06.2022 18:15 Відповісти
Другими словами это ГАРАНТИИ россии, что она не потерпит военного поражения. И это значит, что война будет идти очень и очень долго. Раша годами будет обстреливать Украину ракетами со своей территории, а Украина не будет иметь права уничтожать объекты на территории агрессора. Получается у Раши БЕСПРОИГРЫШНОЕ положение!
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22.06.2022 18:51 Відповісти
да без проблем, ведь Кубань, Курская, Белгородская обл. исконно Украинские земли да и Масква Киевскими князьями строилась...
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23.06.2022 09:13 Відповісти
 
 