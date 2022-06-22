Україна запевнила, що використовуватиме західну зброю тільки для оборони, а не для нападу на РФ, - Міноборони Німеччини

Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Відповідаючи на запитання одного з депутатів, чи збирається Україна нападати на російську територію, Ламбрехт сказала: "Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили. Ми маємо впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони".

Ламбрхет наголосила, що одна з її цілей у контексті надання Україні зброї - гарантувати, що це не призведе до подальшої ескалації.

"Надання зброї у зону бойових дій не було простим рішенням. Якщо ви питаєте мене, то Україна не накопичує зброю, а має достатньо, щоб обороняти себе від агресора - Росії", - додала міністр.

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