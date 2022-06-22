До переліку територій у зонах бойових дій та на окупованих територіях додалися чотири громади, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово захоплених територіях та тих, що в оточенні.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей. Загалом у переліку наразі 303 громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це - тергромади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (51), Херсонської (49), Миколаївської (23), Сумської (18) областей. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

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До переліку додалися Новоолександрівська сільська територіальна громада у Запорізькій області, а також Миропільська та Садівська сільські й Глухівська міська територіальна громада Сумської області. При цьому виключено Комишуваську селищну територіальну громаду на Запоріжжі.