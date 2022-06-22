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До переліку територій у зонах бойових дій та на окупованих територіях додалися чотири громади, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово захоплених територіях та тих, що в оточенні.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей. Загалом у переліку наразі 303 громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це - тергромади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (51), Херсонської (49), Миколаївської (23), Сумської (18) областей. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції затвердило новий перелік громад, розташованих у зоні бойових дій

До переліку додалися Новоолександрівська сільська територіальна громада у Запорізькій області, а також Миропільська та Садівська сільські й Глухівська міська територіальна громада Сумської області. При цьому виключено Комишуваську селищну територіальну громаду на Запоріжжі.

Автор: Анна Судак
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Лучше не деньги, а карточки на еду, жилье, лекарства, одежду. Много таких полуватных и много стариков. Их могут развести на деньги так или иначе мошенники и им в чужом месте без знакомых просто с голоду умирать? Карточки надежнее. И жилье выдавать бесплатно то, которое пустует, включая и пустующие комнаты. Запретить сдавать жилье в аренду за деньги, пока есть беженцы непристроенные. Это же основа основ. Вся Москва так жила под прилетами бомб в 44-ом. Кто уехал в Германию из Киева, а такие имеются, пожалуйста свою квартиру под бесплатное проживание беженцев с минимум указаний и компенсаций за какое-то лишнее имущество.
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22.06.2022 16:49 Відповісти
Так їдь у свою москву і розповідай що робити .
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22.06.2022 19:16 Відповісти
 
 