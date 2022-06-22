Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ

Призначення голови САП, як дотримання решти вимог Єврокомісії, є умовою збереження статусу кандидата на членство України ЄС.

Про це повідомляє у фейсбуці Рада громадського контролю НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже завтра, 23 червня, Україна отримає статус кандидата на вступ в ЄС. Увага буде прикована до заповітної новини, та решта інфоприводів, мабуть, відійде на другий план. Аби не загубити за обговореннями "кандидатства" не менш важливу для євроінтеграції тему - протидії корупції, - РГК вирішила вже зараз нагадати про призначення голови Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури (САП), що є необхідним елементом не лише для ефективного локального функціонування усіх антикорупційних процесів, а й для подальшого вступу України в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі в Україні існує чимало антикорупційних структур, найбільш тісно взаємодіють між собою наступні:

НАБУ - Національне Антикорупційне Бюро України;

САП - Спеціалізована Антикорупційна Прокуратура;

ВАКС - Вищий Антикорупційний Суд України.

Далі Рада громадського контролю НАБУ детально зупиняється на тому, як вони співіснують? Аби корумпованого посадовця притягнути до відповідальності, необхідно:

задокументувати отримання ним хабаря (пошук доказів, документування злочину - НАБУ);

відправити справу до суду та довести, що особа дійсно здійснила акт корупції (передача до суду, відстоювання справи - САП);

отримати рішення суду з вироком посадовцеві (суди - ВАКС).

Як зазначається, аби система працювала досконало, необхідні не лише відповідні реформи, а й злагоджена робота всіх трьох структур.

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Також Рада громадського контролю НАБУ пояснює, чому увагу зосереджено саме на САП.

"САП є частиною антикорупційного механізму, що направляє розслідування НАБУ до суду (саме прокурор САП веде справу в суді проти корумпованого посадовця). САП здійснює процесуальне керівництво над справами НАБУ та при цьому є "незаангажованою", незалежною від генпрокуратури, структурою. І саме САП наразі - єдина з трьох зазначених вище - не має голови. Без голови на САП сильно зростає вплив генерального прокурора, політично залежній у правоохоронній системі посаді, що подеколи призводить до закриття справ проти осіб, яких влада хоче "врятувати". Окрім цього, без голови САП ніхто, крім Генерального прокурора та його заступників, не має повноважень підписати підозри спецсуб'єктам (народним депутатам, суддям тощо)", - йдеться у повідомленні.

Наступні кроки:

У січні 2021 розпочався конкрус на голову САП. На сьогодні він перебуває на фінальній стадії - затвердженні переможця, якого, після серії тестувань усіх кандидатів, обирає конкурсна комісія.

У фінал вийшли два конкурсанти:

Детектив НАБУ - Олександр Клименко (246 балів)

Прокурор Генеральної Прокуратури - Андрій Синюк (229 балів)

"Себто за процедурою лишилося оголосити результати. Але цей процес відтерміновується конкурсною комісією. Тепер, коли Україна за крок до вступу у ЄС, а вибір голови САП, як дотримання решти вимог Єврокомісії, є умовою збереження статусу кандидата, відкладати це рішення далі дорівнює злочину. Якщо Україна не виконає цих зобов'язань, вона автоматично позбавиться статусу кандидата на вступ ЄС, а отже втратить велику частку міжнародної підтримки, що в умовах війни особливо необхідно", - зазначають в Раді громадського контролю НАБУ.

"Ми вже обрали європейський шлях розвитку, ми навіть обрали голову (результати голосування вже є, вони вище), лишилося головне - втілити. Закликаємо поширити цю інформацію, аби виключити шанси відтермінувати (вкотре!) рішення про призначення голови САП", - резюмують в ГО.