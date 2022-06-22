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Новини Політика України
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Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сап

Призначення голови САП, як дотримання решти вимог Єврокомісії, є умовою збереження статусу кандидата на членство України ЄС.

Про це повідомляє у фейсбуці Рада громадського контролю НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже завтра, 23 червня, Україна отримає статус кандидата на вступ в ЄС. Увага буде прикована до заповітної новини, та решта інфоприводів, мабуть, відійде на другий план. Аби не загубити за обговореннями "кандидатства" не менш важливу для євроінтеграції тему - протидії корупції, - РГК вирішила вже зараз нагадати про призначення голови Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури (САП), що є необхідним елементом не лише для ефективного локального функціонування усіх антикорупційних процесів, а й для подальшого вступу України в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі в Україні існує чимало антикорупційних структур, найбільш тісно взаємодіють між собою наступні:

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 02 НАБУ - Національне Антикорупційне Бюро України;

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 02 САП - Спеціалізована Антикорупційна Прокуратура;

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 02 ВАКС - Вищий Антикорупційний Суд України.

Далі Рада громадського контролю НАБУ детально зупиняється на тому, як вони співіснують? Аби корумпованого посадовця притягнути до відповідальності, необхідно:

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 04 задокументувати отримання ним хабаря (пошук доказів, документування злочину - НАБУ);

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 05 відправити справу до суду та довести, що особа дійсно здійснила акт корупції (передача до суду, відстоювання справи - САП);

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 06 отримати рішення суду з вироком посадовцеві (суди - ВАКС).

Як зазначається, аби система працювала досконало, необхідні не лише відповідні реформи, а й злагоджена робота всіх трьох структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення очільника САП можна було б розблокувати вже сьогодні, але в Офісі Генпрокурора досі затягують процес, - Шабунін

Також Рада громадського контролю НАБУ пояснює, чому увагу зосереджено саме на САП. 

"САП є частиною антикорупційного механізму, що направляє розслідування НАБУ до суду (саме прокурор САП веде справу в суді проти корумпованого посадовця). САП здійснює процесуальне керівництво над справами НАБУ та при цьому є "незаангажованою", незалежною від генпрокуратури, структурою. І саме САП наразі - єдина з трьох зазначених вище - не має голови. Без голови на САП сильно зростає вплив генерального прокурора, політично залежній у правоохоронній системі посаді, що подеколи призводить до закриття справ проти осіб, яких влада хоче "врятувати". Окрім цього, без голови САП ніхто, крім Генерального прокурора та його заступників, не має повноважень підписати підозри спецсуб'єктам (народним депутатам, суддям тощо)", - йдеться у повідомленні.

Наступні кроки:

У січні 2021 розпочався конкрус на голову САП. На сьогодні він перебуває на фінальній стадії - затвердженні переможця, якого, після серії тестувань усіх кандидатів, обирає конкурсна комісія.

У фінал вийшли два конкурсанти:

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 08 Детектив НАБУ - Олександр Клименко (246 балів)

Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ 08 Прокурор Генеральної Прокуратури - Андрій Синюк (229 балів)

"Себто за процедурою лишилося оголосити результати. Але цей процес відтерміновується конкурсною комісією. Тепер, коли Україна за крок до вступу у ЄС, а вибір голови САП, як дотримання решти вимог Єврокомісії, є умовою збереження статусу кандидата, відкладати це рішення далі дорівнює злочину. Якщо Україна не виконає цих зобов'язань, вона автоматично позбавиться статусу кандидата на вступ ЄС, а отже втратить велику частку міжнародної підтримки, що в умовах війни особливо необхідно", - зазначають в Раді громадського контролю НАБУ.

"Ми вже обрали європейський шлях розвитку, ми навіть обрали голову (результати голосування вже є, вони вище), лишилося головне - втілити. Закликаємо поширити цю інформацію, аби виключити шанси відтермінувати (вкотре!) рішення про призначення голови САП", - резюмують в ГО.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Через півроку кандидатство втратимо якщо Зелю не виженемо!
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22.06.2022 16:13
+16
Терміново призначити голову САП!
Ігнорування владою цього призначення - це зумисне затягування боротьби з корупцією!
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22.06.2022 16:24
+8
Починається бл...ство(((
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22.06.2022 16:08
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Починається бл...ство(((
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22.06.2022 16:08 Відповісти
Й***ний Татаров.
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22.06.2022 17:42 Відповісти
Через півроку кандидатство втратимо якщо Зелю не виженемо!
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22.06.2022 16:13 Відповісти
Та шо вам той дєкламатор здався ?

Йому б приставити нормального продюсера замість Єрмака і хай купається в лучах слави
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22.06.2022 16:19 Відповісти
нема на горизонті жодного, одні подмастерья московських фанерного і гнутих меблів комбінатів
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22.06.2022 18:26 Відповісти
Терміново призначити голову САП!
Ігнорування владою цього призначення - це зумисне затягування боротьби з корупцією!
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22.06.2022 16:24 Відповісти
Люди в комиссии по призначенню голови САП от Татарова-Ермака выставляют себя перед украинским народом и всем миром последними идиотами-дебилами, но ослушаться начальства из Офиса Президента боятся
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22.06.2022 18:36 Відповісти
Надо все это объяснить бубе криворогому, а то он академиев не заканчивал, читать не умеет и еще с садика играл роль дурачка. И зачем ему умение читать, за это денежки не платят, а за роль дурачка в садике ему давали бублики и конфеты, а начиная с КВНа денежки пошли. Поэтому буба держит при себе Дерьмака, тот и читать и писать умеет. Только он читает бубе не все, а только то, что Беня скажет.
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22.06.2022 16:27 Відповісти
Больше всего они боятся, что у Лукашенко есть прямой компромат на тех политиков, кто согласился участвовать в схеме взаимного обогащения на откатах при покупке асфальта по тройной или четверной цене даже не от его себестоимости с учетом транспортировки, а с учетом выручки завода-изготовителя и транспорта. Такой компромат - это всегда и везде неизбежное явление, когда первый раз берешь откат. Поэтому никто не может выйти легально из системы коррупции. Объемы закупки асфальта все знают, значит коррупция там имеет громадные размеры. То есть кому-то менее вредному уже сейчас предлагать сделку со следствием в обмен на признание вины и сдачу не то что членов коррупционной команды, а даже и начальников. Иначе будет шантаж. Да, придется этим сотрудничающим полностью списать их преступление. Но иного выхода нет, в США это давно поняли и всегда жертвуют частным ради общего.
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22.06.2022 16:34 Відповісти
Трухина в голови САП!!!
Буба не лох, он марионетка Бени.
Он президент, не сбежал, наркоту не употреблял, не уклонялся, писюном не играл, треба забути старі довоєнні моменти, все це не на часі, він президент, доречі майже фельдмаршал, бо такє поло тільки у них.
Народ України дуже вимогливий, незадоволений, невдячний, поїду до Оману, бо там мои рахунки.
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22.06.2022 16:43 Відповісти
Призначення голови САП, рашистська мітла, котрою "зе слуги" довший час шкодять Україні і її народу
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22.06.2022 16:55 Відповісти
Отхлестали мафию по полной
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22.06.2022 17:35 Відповісти
Посадили Вову на розтяжку. От жалко пацана (с)
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22.06.2022 17:42 Відповісти
Призначення голови САП до прямих публічних погроз від партнерів втрати Україною статусу кандидата на вступ від корцупційної шобли очікувати не варто.
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22.06.2022 17:50 Відповісти
коли дядя Сем приймав закон про лендліз, той упоротий сенатор,що вносив поправки, патякав на всю Америку,що Зелі віри немає, бо за рік без будьякогось там бізнесу заробив 100 лямів зелені. Але багаття не роздмухували. Єрмак не менше заколотив бабла біля зелі.
А що, Шибунін вже не входить в Раду НАБУ? Як там без нього яйця несуться? Непорядок, однако.
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22.06.2022 18:31 Відповісти
Так!
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22.06.2022 19:08 Відповісти
Призначить ,Татарова ,або арахімію,на вкрай випадок Безуглу,ви ж в курсі.
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22.06.2022 19:19 Відповісти
Забудьте. там тільки могила виправить
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22.06.2022 20:28 Відповісти
Думаю, коломойшу призначать ))
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22.06.2022 20:44 Відповісти
найвеличнішому головне на другий строк заскочити,
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22.06.2022 22:26 Відповісти
тільки слугам то нафіг то не потрібно
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23.06.2022 10:32 Відповісти
 
 