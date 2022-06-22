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Новини Політика України
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євроінтеграція (427) членство в ЄС (925) Євросоюз (6985) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (225)

Рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікуємо завтра ввечері-післязавтра зранку, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

евроинтеграция

Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу має буде ухвалено з самого ранку 24 червня, або ж увечері 23 червня.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що таке рішення буде з самого ранку 24 червня. Зважаючи на високий рівень консенсусу, який є на сьогодні, можливо навіть, що таке рішення буде ухвалено завтра увечері", - сказала вона на брифінгу.

За її словами, Україна вже почала готуватися до виконання рекомендацій, які дадуть змогу перейти до наступного етапу переговорів із ЄС, зокрема, готується дорожня карта реалізації таких рекомендацій, яку найближчим часом буде затверджено президентом України.

"Ми очікуємо, що завтра і післязавтра лідери Європейського Союзу не лише нададуть Україні статус кандидата, а й чітко позначать, що ми рухаємося у напрямку членства до Європейського Союзу, і застосовуватимуть до нас фінансові та економічні механізми як для країни, яка має стати членом Євросоюзу", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

Автор: Ірина Дашківська
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Джо Байден и Борис Джонсонюк запретили Украине вступать в Европейские структуры...НАТО и ЕС...олигархов Кучмы-Ze-Koломойши не берут во солдаты...
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22.06.2022 16:40 Відповісти
Тоді вже зажиємо... Війна сама собою скінчиться!?...
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22.06.2022 16:45 Відповісти
попустит
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22.06.2022 16:47 Відповісти
 
 