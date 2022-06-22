На кінець травня витрати Чехії на допомогу українським біженцям становили близько 294 млн євро

До кінця травня 2022 р. держава, населені пункти та краї Чеської Республіки витратили на допомогу українським біженцям 7,2 млрд крон (близько 294 млн євро).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Із цієї суми дотації з державного бюджету становили 6,1 млрд крон. Найбільша частка видатків припала на соціальні субсидії, повідомляє Міністерство фінансів Чехії.

За даними МВС, у республіці працевлаштовано майже 77 тисяч українських громадян.

Читайте також: Чехія оформила українським біженцям вже понад 377 тис. віз тимчасового захисту

На початку квітня міністр фінансів Збинек Станюра зробив прогноз, згідно з яким загальні витрати Чехії на подолання міграційної кризи, спричиненої потоком воєнних біженців з України, становитиме 50 млрд крон (близько 2 млрд євро).

До 22 липня 2022 р. МВС оформило 380 212 віз тимчасового захисту, які Чехія надає українським біженцям. Віза дозволяє перебувати на території країни до року, користуватися системою медичного страхування, освіти і дає вільний доступ до ринку праці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Празі готують друге наметове містечко для біженців з України