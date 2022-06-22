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На кінець травня витрати Чехії на допомогу українським біженцям становили близько 294 млн євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чехія

До кінця травня 2022 р. держава, населені пункти та краї Чеської Республіки витратили на допомогу українським біженцям 7,2 млрд крон (близько 294 млн євро).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Із цієї суми дотації з державного бюджету становили 6,1 млрд крон. Найбільша частка видатків припала на соціальні субсидії, повідомляє Міністерство фінансів Чехії.

За даними МВС, у республіці працевлаштовано майже 77 тисяч українських громадян.

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На початку квітня міністр фінансів Збинек Станюра зробив прогноз, згідно з яким загальні витрати Чехії на подолання міграційної кризи, спричиненої потоком воєнних біженців з України, становитиме 50 млрд крон (близько 2 млрд євро).

До 22 липня 2022 р. МВС оформило 380 212 віз тимчасового захисту, які Чехія надає українським біженцям. Віза дозволяє перебувати на території країни до року, користуватися системою медичного страхування, освіти і дає вільний доступ до ринку праці.

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ПОВАГА ЧЕХІЇ!
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22.06.2022 16:26 Відповісти
Мда, люди такие большие деньги закапывают вникуда, ведь беженцы по сути с трудом могут работать и приносить доход. Сколько фугасов, баррикад, подкопов, даже мини-цунами можно было сделать на Юге на эти деньги? Да хоть вы все на асфальт у народа наворовали. Но неужели сварить двутавры и швеллеры и сделать фугасы с подрывном по видеокамере по подземному кабелю было нельзя? Да кацапы бы тогда вообще бы сразу пошли на слив, получив нулевые продвижения. И поставки оружия пошли бы быстрее.
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22.06.2022 16:38 Відповісти
зачем фугасы, барикады и подкопы с ежами, если мосты не были взорваны ?
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22.06.2022 16:52 Відповісти
Спасибо чехам! Сегодня подниму возле дома флаг Чехии
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22.06.2022 16:42 Відповісти
Дякую Чехії за допомогу! Треба розуміти, що надані як допомога кошти, будуть витрачені в Чехії, крім того будуть додатково витрачені заощадження які є у біженців. Це матиме позитивний ефект для економіки Чехії. Такий собі «розігрів» після ковіду!
Ще раз дяка Чехії за всю допомогу
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22.06.2022 16:57 Відповісти
Забули написати, що Євросоюз виділяє близько 200 млн євро щомісяця на дотації Чехії. А ще є надходження українських грошей у країну + наші гастербайтери також платять податки. Короче, катастрофа не відбувається.
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22.06.2022 17:00 Відповісти
sto esho "zabili" dopisati ? shto Chehija vhodit v to zhe EU i ezhegodno platit tuda vznosi , kak i vse ostaljnie chleni ?

наші гастербайтери також платять податки - a kto im zarplatu platit , nepodskazhite ?
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22.06.2022 17:15 Відповісти
А сколько там жителей "бежецев" Закарпатья с левыми венгерскими аусвайсами? (В Венгрии они как беженцы не прокатят,эти аусвайсы для других "целей раздавали"),и беженцы как бЭ и жилье настоящим беженцам за космические цены сдают.Лафа!
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22.06.2022 17:02 Відповісти
Чехи. Ми розуміємо що ви від чогось відмовляєтесь для допомоги нашим людям і вдячні вам. Але не втомлюйтесь, бо краще такі втрати і незручності, ніж втрати України. Ми несемо тягар цієї війни рятуючи не тільки свою країну. Вам пощастило, що між вами і москалями є українці.
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22.06.2022 23:12 Відповісти
 
 