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Основною метою окупантів наразі є вихід на адмінкордони Донеччини та Луганщини, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецк,луганск,донбасс

Наразі основною метою РФ у війні проти України залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря", - наголосив речник.

За його словами, війська РФ переважають ЗСУ в озброєнні.

"На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника", - додав Мотузяник.

Основні зусилля російські окупанти продовжують зосереджувати на сєверодонецькому та бахмутському напрямках, щоб остаточно завершити захоплення території всієї Луганської області. Бої за Сєверодонецьк тривають, противник намагається встановити повний контроль над містом.

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На бахмутському напрямку російські війська перегруповуються, аби підсилити свій наступ. На інших оперативних напрямках в Донецькій та Запорізькій областях противник намагається сковувати дії ЗСУ та не дозволяє перекидати підрозділи ближче до Сєверодонецька.

Автор: Ірина Дашківська
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Яка основна мета у"мотузяників " поки що не ясно.
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22.06.2022 16:50 Відповісти
.......прослеживая тенденцию риторики - "мы сделали что могли, но ввиду превосходства противника и недостатка оружия ВСУ, вынуждены(варианты)" .........
......явно пораженческий настрой и подготовка общества к (варианты)......
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22.06.2022 17:08 Відповісти
Один влучний постріл 155 мм краще 6-ти пострілів 152 мм по площі.
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22.06.2022 16:50 Відповісти
крымский мост надо немного пошатать, хотя бы железнодорожную ветку. Все их южное направление захлебнется, их легко давить будет и на запорожском и на херсонском направлении
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22.06.2022 16:52 Відповісти
А без Мотузяника мы это не видим? А потом какие будут?
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22.06.2022 17:40 Відповісти
При чому тут адмінкордони. Вийдуть і зупиняться? І точно по кордонам. Який резніков такий і мотузянник. Два великих знатока.
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22.06.2022 17:55 Відповісти
 
 