Основною метою окупантів наразі є вихід на адмінкордони Донеччини та Луганщини, - Мотузяник

Наразі основною метою РФ у війні проти України залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря", - наголосив речник.

За його словами, війська РФ переважають ЗСУ в озброєнні.

"На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника", - додав Мотузяник.

Основні зусилля російські окупанти продовжують зосереджувати на сєверодонецькому та бахмутському напрямках, щоб остаточно завершити захоплення території всієї Луганської області. Бої за Сєверодонецьк тривають, противник намагається встановити повний контроль над містом.

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На бахмутському напрямку російські війська перегруповуються, аби підсилити свій наступ. На інших оперативних напрямках в Донецькій та Запорізькій областях противник намагається сковувати дії ЗСУ та не дозволяє перекидати підрозділи ближче до Сєверодонецька.