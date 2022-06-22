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війна (56107) житло (469) переселенці (514) Верещук (605)

Проблему із житлом для переселенців можна вирішити комплексно, але не зараз, – Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Проблему із житлом для внутрішньо переміщених осіб поки в країні тривають активні бойові дії вирішувати не доцільно.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комплексно це зробити можна, але не зараз. Нині ми не можемо точно спрогнозувати те, як розвиватимуться військові події. Ми ж розуміємо, що вони можуть бути різними. Намагаємося роззосередити людей так, щоб не навантажувати західну частину країни або Закарпаття, десь тут ближче Полтава, Житомир. Але поки що не розуміємо те, як саме буде відбуватися деокупація, як буде рухатися фронт, тому намагаємося розв'язувати питання із житлом тимчасово", - сказала Верещук.

За її словами, навіть за таких умов влада не виключає, що це житло може знадобитися взимку. Тому не можуть бути побудовані якісь неутеплені будинки зі щілинами, у яких люди будуть мерзнути.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Навіщо вирішувати проблеми переселенців, якщо можна їх взагалі не вирішувати - девіз Zeкоманди.
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22.06.2022 17:08
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Очень глубокомысленное изречение, как будто мы этого не знали. Разве, для этого надо быть министром? Действительно, за что эта хитрожопая сраколизка получает деньги? Возможно я сама ответила на свой вопрос.
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22.06.2022 17:23 Відповісти
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22.06.2022 17:26 Відповісти
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22.06.2022 17:28 Відповісти
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ? Цитата :

"23 ноября 2021 года пообещала, что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

14 февраля. .Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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22.06.2022 17:31 Відповісти
За словесный понос. Впрочем, как и все "зеленые". У вождя учатся.
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22.06.2022 18:14 Відповісти
бл-дь ,думаете только о своих сраках
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22.06.2022 17:06 Відповісти
ну да.

экономику уже спасли без паники))
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22.06.2022 17:08 Відповісти
А когда? Когда "белые мухи" полетят. Наши сограждане стали переселенцами не от хорошей жизни. В их белах есть вина и нынешней власти в стране. И ждать пока война закончится и это станет "доцільно" просто подло
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22.06.2022 17:08 Відповісти
Навіщо вирішувати проблеми переселенців, якщо можна їх взагалі не вирішувати - девіз Zeкоманди.
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22.06.2022 17:08 Відповісти
Для початку Зеленський міг би поселити кілька десятків сімей біженців в своі маєтки
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22.06.2022 17:11 Відповісти
Ну Ви таке скажете.Зеленський як і обіцяв-віддав усі дачі дітям....Чи ні....
Чи то я дітей спутав з генпрокуроркою та іншими сраколизами найвеличнішої дупи.
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22.06.2022 17:36 Відповісти
Він говорив що там вже діти живуть.
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22.06.2022 17:55 Відповісти
Його?
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22.06.2022 18:04 Відповісти
Ги...Ги...який тонкий тролінг від зеленої мразоти...
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22.06.2022 17:15 Відповісти
Під час війни всі органи державної влади повинні перебувати в економному режимі, повинні бути скорочені зайві посади, різні премії і надбавки, а не нараховувати собі безмежні посадові оклади, а народ ледь жевріє без роботи, житла, зато всі ці небожителі пики вгодували.
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22.06.2022 17:16 Відповісти
Ті, хто ходив на вибори по-приколу, мають страждати від свого вибору у квітні 2019-го. Дуже жаль, тих людей які не голосували за довпойопів у владі, і тепер вимушені терпіти цю клоунську вакханалію.
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22.06.2022 17:16 Відповісти
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22.06.2022 20:04 Відповісти
Переселенцы не имеют жилья, работы (сейчас и для местных работы нет), а ещё не платят переселенческие.
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22.06.2022 17:17 Відповісти
Правильно.Гетьманцев,введи налог за переселение.Гуси немного обросли.
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22.06.2022 17:38 Відповісти
не на часi...
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22.06.2022 17:23 Відповісти
у брехунів завжди все у майбутньому
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22.06.2022 17:32 Відповісти
вони самі нічого вирішити не можуть
за них вирішать сусідні держави, надавши прихисток і роботу українцям
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22.06.2022 17:42 Відповісти
Нові податки вони самі вигадують.
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22.06.2022 17:57 Відповісти
Можно и зараз, если поотбирать все бунгало у нашей депутатской и министерской швали в стране и за рубежом.
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22.06.2022 17:33 Відповісти
Та вы що!!! Ета другое!!!
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22.06.2022 17:38 Відповісти
От Господи! Стільки критики в коментах не переживайте так! Все рівно виберете їх на наступний строк
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22.06.2022 17:35 Відповісти
???
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22.06.2022 17:39 Відповісти
Слава Зе.Зеленський - ********** світу.
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22.06.2022 17:41 Відповісти
Тобто не на часi Дура , у тебя скоро все рабы разбегутся , в Украине никого не останется . Как эта *****, предлагает , людям зимовать Чем платить за жилье . Дебылы во власти , это катастрофа , скоро Зима , работы мало , что людям делать .
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22.06.2022 17:44 Відповісти
Не на часі !
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22.06.2022 17:48 Відповісти
Короче , полный ****** , кто может валить из страны валите Она же сама предлагала через Крым . С этими уродами ничего хорошего не будет .
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22.06.2022 17:50 Відповісти
А Верещук не може жити та працювати у Московії? Там легше вирішувати, кого і де здати і із зеленими коридорами. А то ж розривається людина на частини!
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22.06.2022 17:52 Відповісти
Ну хоч чесно зізналась, що при ній цю проблему не вирішити!
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22.06.2022 17:54 Відповісти
Десь я таке вже чув... що комунізм наступить в 1980 році і тоді всі будуть мати своє власне житло...
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22.06.2022 18:01 Відповісти
Навіщо пані Верещук розмінувала Чонгар? Що за це оримала?
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22.06.2022 18:20 Відповісти
Понятно??? А теперь вспомните как эти клоуны руководили страной до войны то думаю что перспектив с получением жилья нулевые!!!!!
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22.06.2022 18:46 Відповісти
Есть гос дачи.... Пансионаты для ментов судей ... Есть судьи с 60ю квартирами, генералы с 9ю квартирами...
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22.06.2022 19:20 Відповісти
Выдай им пока что по зелёному зонтику. Осенью пригодится:
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22.06.2022 19:26 Відповісти
Правильно! Главное "велике крадівництво". Опять же дороги надо, асфальта побольше. А беженцы подождут, лет 100. А потом само рассосется.
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22.06.2022 19:34 Відповісти
Ну а поки хай живуть у подвалах та на вулиці? А як там венедіктова на держ. дачі? Доречі, Конча-Заспа, Межігірья, Буковель. Ні, непідходить? Чи переселенцям там буде незручно?
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22.06.2022 20:11 Відповісти
побудуємо знову дороги, а потім само якось вирішиться
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22.06.2022 23:53 Відповісти
 
 