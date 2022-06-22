Проблему із житлом для переселенців можна вирішити комплексно, але не зараз, – Верещук
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Проблему із житлом для внутрішньо переміщених осіб поки в країні тривають активні бойові дії вирішувати не доцільно.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Комплексно це зробити можна, але не зараз. Нині ми не можемо точно спрогнозувати те, як розвиватимуться військові події. Ми ж розуміємо, що вони можуть бути різними. Намагаємося роззосередити людей так, щоб не навантажувати західну частину країни або Закарпаття, десь тут ближче Полтава, Житомир. Але поки що не розуміємо те, як саме буде відбуватися деокупація, як буде рухатися фронт, тому намагаємося розв'язувати питання із житлом тимчасово", - сказала Верещук.
За її словами, навіть за таких умов влада не виключає, що це житло може знадобитися взимку. Тому не можуть бути побудовані якісь неутеплені будинки зі щілинами, у яких люди будуть мерзнути.
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"23 ноября 2021 года пообещала, что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
14 февраля. .Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
экономику уже спасли без паники))
Чи то я дітей спутав з генпрокуроркою та іншими сраколизами найвеличнішої дупи.
за них вирішать сусідні держави, надавши прихисток і роботу українцям