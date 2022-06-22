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Домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН щодо вивезення зерна не досягнуто, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН щодо вирішення питання вивезення зерна із заблокованих Росією українських морських портів наразі не досягнуто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН щодо вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що, як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки.

Раніше делегація міністерства оборони Туреччини після візиту до РФ повідомила про досягнення розуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України та ООН.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
про що домовлятись із кацапськими вбивцями мародерами і злодюгами???
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22.06.2022 17:11
+5
......по другому и быть не могло.......
......о чём можно договариваться с кремлёвскими отморозками.......?
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22.06.2022 17:11
+2
жнива -- треба продавати
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22.06.2022 17:26
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про що домовлятись із кацапськими вбивцями мародерами і злодюгами???
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22.06.2022 17:11 Відповісти
......по другому и быть не могло.......
......о чём можно договариваться с кремлёвскими отморозками.......?
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22.06.2022 17:11 Відповісти
Ось ми і зустрілись. Ану згадай що ти писав в 14 році.

Ночной охотник > Запорожець • несколько секунд назад
29.08.14
Не сцы! ******* Мариуполь будут хоть и больно, но быстро
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22.06.2022 17:36 Відповісти
Молодец! Всех обосрал. Вот вы бы с zелей два дартаньяна костьми б легли.
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22.06.2022 18:05 Відповісти
Як би досягти домовленостей щодо утоплення Пітуна у гімні?
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22.06.2022 17:22 Відповісти
жнива -- треба продавати
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22.06.2022 17:26 Відповісти
Відкрию "таємницю":
"Гарпуни" вміють набагато КРАЩЕ "домовлятися"!
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22.06.2022 17:27 Відповісти
-Сегодня нам танки, ракеты и самолёты, а завтра - вам зерно... - А можно наоборот? - Можно, но танки и ракеты вперёд (с)
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22.06.2022 17:44 Відповісти
Максим Мирович

@MirovichMedia

·
4 ч

Всё, что сейчас делает ООН по теме войны в Украине - это ТРЕБУЕТ от Украины найти способ вывоза зерна, чтобы поскорее накормить африканских бездельников. ООН - сборище вонючих коррупционеров, преступников, блатных негодяев и просто подонков, которое должно быть разогнано.
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22.06.2022 17:47 Відповісти
А нам самим это зерно не понадобится? Почему не перерабатывать его на комбикорма и выращивать мясо и закатывая в консервы. Зима будет тяжелой. А Европа очень будет не довольна если мы кроме оружия еще и жрачку клянчить будем.
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22.06.2022 18:01 Відповісти
Та й хитровимаханого Ердогана заодно.
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22.06.2022 18:04 Відповісти
Це добре, бо будь-які договорняки Zеленої антиукраїнської мерзоти з їхніми партнерами
з кремля це чергова здача національних інтересів України, під виглядом "перемовин"...
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22.06.2022 18:33 Відповісти
 
 