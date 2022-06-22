Росіяни довго готувалися до війни в Україні, зокрема посилюючи Калінінград, - віцеміністр оборони Польщі Скуркєвич

Росіяни постійно здійснюють провокації, зокрема своїми винищувачами над Балтійським морем і поблизу Калінінграду, "навколо якого постійно щось відбувалося" у зв'язку з підготовкою до агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"У Балтійському морі відбуваються постійні провокації за участі російських винищувачів; у нас час війни, і ми повинні бути до них готові", - сказав заступник глави Міністерства національної оборони Польщі Войцєх Скуркєвич. Як додав він, дії путіна, Кремля та Росії щодо країн Балтії та щодо Польщі останні місяці чи роки були дуже агресивними.

У понеділок МЗС Росії зажадало від Литви негайно скасувати "ворожі обмеження" і залишило за собою право "вжити заходів для захисту своїх національних інтересів". Це пов’язано із санкціями ЄС та забороною на транзит через Литву залізницею сталі та виробів із чорних металів між Калінінградом та рештою Росії, яка діє з суботи. У вівторок міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що "наратив Росії є просто частиною її війни із Заходом, яка полягає у виборі цілі та спробі мобілізації суспільства".

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У середу Скуркєвича в етері Польського радіо запитали про ситуацію навколо Калінінградської області. "Постійно відбуваються (російські) провокації. У Балтійському морі час від часу відбуваються провокацію з боку чи то російських винищувачів, або інші абсолютно провокаційні дії", - сказав він і додав, що "у нас час війни і потрібно бути готовими до таких ситуацій".

Заступник міністра зазначив, що росіяни довго готувалися до війни в Україні, і на початку лютого в околиці Калінінграда прибули два газовози, щоб убезпечити ексклав енергією. За його словами, у зв'язку з підготовкою до агресії проти України "навколо Калінінграда постійно щось відбувалося". "Звичайно, частина армії (з Калінінградської області) була перекинута для боротьби в Україні, але це все ще дуже мілітаризований район", - підкреслив він. Скуркєвич запевнив, що НАТО "дуже уважно стежить за цією ситуацією".

У заступника глави Міноборони також запитали, чи загрожує Литві напад Росії, адже відомо, що під час осінніх навчань "Запад'21" росіяни відпрацьовували напад на Литву з одного боку та атаку на Польщу, і вони зупинили свої війська "за метр від кордонів".

"Так, саме так. Це був сценарій торішніх навчань "Запад", які були дуже інтенсивними", - підтвердив Скуркєвич. Він додав, що "дії путіна, Кремля та Росії щодо країн Балтії, щодо Польщі та загалом щодо східного флангу НАТО були дуже агресивними останніми місяцями, а то й останніми роками".

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При цьому заступник глави Міноборони підкреслив, що "Польща, Литва, Латвія та Естонія є членами Північноатлантичного альянсу, найбільшого і найсильнішого світового альянсу, де також є союзницькі зобов’язання". "Стаття 5 Вашингтонського договору працює і може бути використана в будь-який час для захисту однієї з держав або будь-якої іншої держави Північноатлантичного альянсу", - сказав він.

За словами Скуркєвича, "принцип один за всіх, усі за одного є абсолютно вирішальним". "Це один із найважливіших принципів, які діють в НАТО, і тут це абсолютна гарантія безпеки кожного члена", - аргументував він.

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. В Росії ці дії називають "блокадою Калінінграда".