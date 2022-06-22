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Росіяни довго готувалися до війни в Україні, зокрема посилюючи Калінінград, - віцеміністр оборони Польщі Скуркєвич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,авіація

Росіяни постійно здійснюють провокації, зокрема своїми винищувачами над Балтійським морем і поблизу Калінінграду, "навколо якого постійно щось відбувалося" у зв'язку з підготовкою до агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"У Балтійському морі відбуваються постійні провокації за участі російських винищувачів; у нас час війни, і ми повинні бути до них готові", - сказав заступник глави Міністерства національної оборони Польщі Войцєх Скуркєвич. Як додав він, дії путіна, Кремля та Росії щодо країн Балтії та щодо Польщі останні місяці чи роки були дуже агресивними.

У понеділок МЗС Росії зажадало від Литви негайно скасувати "ворожі обмеження" і залишило за собою право "вжити заходів для захисту своїх національних інтересів". Це пов’язано із санкціями ЄС та забороною на транзит через Литву залізницею сталі та виробів із чорних металів між Калінінградом та рештою Росії, яка діє з суботи. У вівторок міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що "наратив Росії є просто частиною її війни із Заходом, яка полягає у виборі цілі та спробі мобілізації суспільства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія почала навчання поруч з Литвою: вимагає, щоб та поновила транзит у Калінінград

У середу Скуркєвича в етері Польського радіо запитали про ситуацію навколо Калінінградської області. "Постійно відбуваються (російські) провокації. У Балтійському морі час від часу відбуваються провокацію з боку чи то російських винищувачів, або інші абсолютно провокаційні дії", - сказав він і додав, що "у нас час війни і потрібно бути готовими до таких ситуацій".

Заступник міністра зазначив, що росіяни довго готувалися до війни в Україні, і на початку лютого в околиці Калінінграда прибули два газовози, щоб убезпечити ексклав енергією. За його словами, у зв'язку з підготовкою до агресії проти України "навколо Калінінграда постійно щось відбувалося". "Звичайно, частина армії (з Калінінградської області) була перекинута для боротьби в Україні, але це все ще дуже мілітаризований район", - підкреслив він. Скуркєвич запевнив, що НАТО "дуже уважно стежить за цією ситуацією".

У заступника глави Міноборони також запитали, чи загрожує Литві напад Росії, адже відомо, що під час осінніх навчань "Запад'21" росіяни відпрацьовували напад на Литву з одного боку та атаку на Польщу, і вони зупинили свої війська "за метр від кордонів".

"Так, саме так. Це був сценарій торішніх навчань "Запад", які були дуже інтенсивними", - підтвердив Скуркєвич. Він додав, що "дії путіна, Кремля та Росії щодо країн Балтії, щодо Польщі та загалом щодо східного флангу НАТО були дуже агресивними останніми місяцями, а то й останніми роками".

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При цьому заступник глави Міноборони підкреслив, що "Польща, Литва, Латвія та Естонія є членами Північноатлантичного альянсу, найбільшого і найсильнішого світового альянсу, де також є союзницькі зобов’язання". "Стаття 5 Вашингтонського договору працює і може бути використана в будь-який час для захисту однієї з держав або будь-якої іншої держави Північноатлантичного альянсу", - сказав він.

За словами Скуркєвича, "принцип один за всіх, усі за одного є абсолютно вирішальним". "Це один із найважливіших принципів, які діють в НАТО, і тут це абсолютна гарантія безпеки кожного члена", - аргументував він.

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. В Росії ці дії називають "блокадою Калінінграда".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
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22.06.2022 17:33
+11
Потрібно як Туреччина, збити один літак - тільки тоді вони заспокояться!
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22.06.2022 17:29
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Потрібно як Туреччина, збити один літак - тільки тоді вони заспокояться!
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22.06.2022 17:29 Відповісти
згоден на рахунок ze. але складається таке враження, що вони вирішили це все тільки після успіху того серіалу, вони промоніторили суспільну думку після серіалів, і вони побачили що морда криворізька *рейтинг* собі набрала, і що люди ведуться на казочки в цьому серіалі... в мене таке враження що коломойшу путін купив тількир після цього... спочатку слуга народу просто проти пороха направлено, а не за рашку... я взагалі в шоці. скільки путлєр дав коломойші... як за 5 років за зілсного ворога в 2014ому, коломойшу обливали брудом на раша тв 5 років, за скільки він продався... я навіть хз...
чи путлєр сам до нього на кривій кобилі під'їхав, чи сам баба бєня себе запропонував...
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22.06.2022 17:35 Відповісти
В Зеленського зараз дуже високий рейтипнг.Більшість молоді за нього проголосує,якщо звісно буде така можливість.Населення як не мало критичного мислення.так і не має.
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22.06.2022 17:36 Відповісти
Тоді і був спланований політичний проект "Буратіно".
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22.06.2022 17:47 Відповісти
Як мінімум активна підготовка до вторгнення розпочалась з 2004, а планували захопити Україну фактично відразу після розпаду союзу.
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22.06.2022 17:51 Відповісти
кацапи то курви
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22.06.2022 17:32 Відповісти
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22.06.2022 17:33 Відповісти
Их всех угомонит только 2 метра от поверхности земли, просто настаивают на этом!
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22.06.2022 17:35 Відповісти
Готувалися ще з дев'яностих, ледь трохи оклигали на "ніжках Буша"
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22.06.2022 17:39 Відповісти
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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22.06.2022 17:42 Відповісти
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22.06.2022 17:43 Відповісти
Скільки бабла РОШЕН вклав в ЗСУ і скільки бабла вклав 95 квартал? Ану пошукай статистику.
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22.06.2022 17:53 Відповісти
Кенігсберська область ще при союзі була нашпигована військами та зброєю по саме німагу.
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22.06.2022 17:50 Відповісти
Багатство веде до пихатості, пихатість - до агресії, а вона - до війни.
Війна спричиняє збідніння, що веде до миру.
Мир - запорука багатства...
СТОП.
Рашистське багатство веде до війни і рашистської пітьми, війна з рашистською пітьмою веде до перемоги над нею і миру. Мир без рашистів - запорука багатства і миру.
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22.06.2022 17:51 Відповісти
нато надо агрессивней быть,ссыкуны!
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22.06.2022 21:29 Відповісти
.
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24.08.2022 15:32 Відповісти
 
 