Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи заявив, що партнерство з Росією, яким його уявляли в 2010 році, неможливе.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
"Партнерство з Росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною Росією Путіна", – сказав канцлер у середу в урядовій заяві щодо майбутніх зустрічей на самітах.
Водночас канцлер під час виступу у Бундестазі застеріг від помилкових кроків.
"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО", – сказав він.
За його словами, це зіграло б лише на руку Путіну та його пропаганді. "Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які Путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову" - зазначив Шольц.
На саміті НАТО з 28 по 30 червня в Мадриді союзники хочуть обговорити, серед іншого, нову стратегічну концепцію.
"Вона оцінить наше середовище безпеки і підтвердить наші основні цінності та завдання. Це буде план майбутнього Альянсу", – сказав генсек НАТО раніше.
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Доречі - криголам заморозив розробку Нептунів до 2018р
Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО"
Понятно все с вами)
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."