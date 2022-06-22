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Новини За кордоном
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Путін (21420) Росія (47115) Шольц Олаф (714)

Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи заявив, що партнерство з Росією, яким його уявляли в 2010 році, неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Партнерство з Росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною Росією Путіна", – сказав канцлер у середу в урядовій заяві щодо майбутніх зустрічей на самітах.

Водночас канцлер під час виступу у Бундестазі застеріг від помилкових кроків.

Читайте також: Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на Росію, - Шольц

"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО", – сказав він.

За його словами, це зіграло б лише на руку Путіну та його пропаганді. "Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які Путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову" - зазначив Шольц.

Також читайте: Я впевнений, що саміт ЄС дійде згоди щодо статусу кандидата для України, - Шольц

На саміті НАТО з 28 по 30 червня в Мадриді союзники хочуть обговорити, серед іншого, нову стратегічну концепцію.

"Вона оцінить наше середовище безпеки і підтвердить наші основні цінності та завдання. Це буде план майбутнього Альянсу", – сказав генсек НАТО раніше.
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Топ коментарі
+8
4.04.19 Випробування далекобійн\ракет "Вільха" На черзі були випробування "Вільхи"з дальн\враження >200 км РНБО:Вже розпочалося серійн\вир-во «Вільха»
Через 2 тижні Нова Влада СН Зупинила вир-во "Вільху","Грім","Стугни"+ Почався Вiдвiд Вiйськ +"Надо просто перестать стрелять
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22.06.2022 17:47
+5
Стугни трохи робили, що б хоч якось завантажити виробництво,але не для ЗСУ,від уряду Зеленського якраз замовлення небуло,всі бачили ці експортні стугни, де написи арабською..
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22.06.2022 17:55
+2
Що саме цікаво - за останні майже 30 років в росії абсолютно нічого не змінилось, вона такою була і в першу та другу чеченьську, і в війні в Грузії, і в Сирії, і в Україні.
Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
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22.06.2022 18:04
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4.04.19 Випробування далекобійн\ракет "Вільха" На черзі були випробування "Вільхи"з дальн\враження >200 км РНБО:Вже розпочалося серійн\вир-во «Вільха»
Через 2 тижні Нова Влада СН Зупинила вир-во "Вільху","Грім","Стугни"+ Почався Вiдвiд Вiйськ +"Надо просто перестать стрелять
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22.06.2022 17:47 Відповісти
Стугни трохи робили, що б хоч якось завантажити виробництво,але не для ЗСУ,від уряду Зеленського якраз замовлення небуло,всі бачили ці експортні стугни, де написи арабською..
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22.06.2022 17:55 Відповісти
Так, так - пан Залужний напевно збрехав, заявивши в листопаді 2021р про наявність у нас 8000 ракет для комплексів Стугна/Корсар. Напевно всі ті відео з передовий на яких нищать бронетехніку московитів стугнами зняти на Довженко.
Доречі - криголам заморозив розробку Нептунів до 2018р
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22.06.2022 22:04 Відповісти
Так эти 7000 при Порохе довели, профинансировали разворачивание серийного производства и закупили. И что-то мне сдается, что Стугны-П как минимум не хуже себя показали, чем хваленые западные ПТРК, я бы сказал на много лучше, что касается цена/качество, то там вообще недосягаемые результаты у Стугны. От зеленых же только много асфальта вышло, видимо его надо было колоть ломом и в танки бросаться...
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22.06.2022 22:33 Відповісти
Чтобы кацапы со смеху дохли...
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22.06.2022 22:34 Відповісти
фінансували араби, а не наші...
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23.06.2022 00:25 Відповісти
При Порохе в ВСУ поставили несколько тысяч, а при Зеле не продлили заказ, решив что для ОРДЛО уже закупленного хватит, потому завод переключился на экспортные контракты. Наличие "арабских" Стугн в войсках заслуга Пашинского и Черновол, которые вывезли их силой с завода за считанные часы до уничтожения кацапами, потом власти их еще за это преследовали, типа не вышло уничтожить как было в задании от кацапов! Тоже, кстати, касается ракет для Нептуна и Вильхи, их тоже Пашинский спас и передал в войска, так что за потопленный кр. "Москва" и за до сих пор не взятую Одессу нужно и его благодарить. Они оба конечно имеет отталкивающую внешность, но поступки говорят сами за себя и они прекрасны, а некоторые "красавчики", типа Оксаны Марченко, полное гнилье!
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23.06.2022 18:36 Відповісти
перші випробування нептунів було якраз в 2018-му тому байка про те, що їх розробка зупинялась до 18-го року - брехня. До речі, що там мав на увазі Залужний про наявність в ЗСУ Стугн, чи не перекрутив хто його слова - але, як свідчать Тетяна Чорновол в своїх блогах тут, і паралельно директор заводу (було тут в інфах) - для потреб ЗСУ заводом було продано лише поодинокі зразки (не виключено - лише експерементальні) Cтугн.
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23.06.2022 00:24 Відповісти
Чойта Олаф наш опять осмелел. Может теперь, когда поставлены гаубицы а газ закрывается, стало понятно, что назад дороги нет?
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22.06.2022 17:47 Відповісти
Ну, не комсомолка Анжела; але все-дно лівий, штибу соцдерьмократ... смердить так само як та лярва, але німецькі зелені його примушують частіше підмиватися...
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22.06.2022 17:59 Відповісти
Що саме цікаво - за останні майже 30 років в росії абсолютно нічого не змінилось, вона такою була і в першу та другу чеченьську, і в війні в Грузії, і в Сирії, і в Україні.
Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
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22.06.2022 18:04 Відповісти
все точно, пан Шольц
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22.06.2022 18:36 Відповісти
***** напросився на "дранг нах остен"
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22.06.2022 18:58 Відповісти
"Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе"

"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО"

Понятно все с вами)
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22.06.2022 21:04 Відповісти
ЕКСКЛЮЗИВ від Олега Шарпа:
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
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22.06.2022 21:10 Відповісти
 
 