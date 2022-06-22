За останні три місяці відбулося 14 обмінів полоненими з Росією: Україні вдалося повернути 103 цивільних, - Верещук
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Україні вдалося у період з березня по травень повернутися 103 цивільних, яких Росія незаконно утримувала.
На цьому віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Нам вдалося повернутися 103 людини тільки під час обмінів, які ми проводили. Їх було 14 за останні три місяці. Тобто, у березні, квітні та травні. Зараз вже обмінами я не займаюся. Тому не знаю, якою буде концепція роботи. Можливо вона буде іншою. Але поки я керувала координаційним штабом, ми відмовлялися проводити обміни військовополоненими, якщо у переліку не було цивільних, яких нам просто віддавали. Якщо у переліку серед цих цивільних не було хоча б однієї або двох жінок. Тобто, це було обов’язковою вимогою", - сказала Верещук.
За її словами, нині також відбувалися обміни цивільними.
Представниця уряду зазначила, що це загалом величезна проблема, бо механізму повернення цивільних немає. "Тобто, формально тиснути через, наприклад, Женевські конвенції неможливо, бо ми не обмінюємо цивільних. Немає такого формату, як обмін цивільними. Росія їх захопила як терорист, з метою утримування, аби щось виторгувати. Ми їм одразу пояснили, що це неможливо", - сказала Верещук.
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а давай, к примеру, среди них будет твоя мать. Или жена. Или дочь.
Ты тоже скажешь - пусть их там насилуют, режут на куски, но если менять - то только на военных, да?
К примеру, среди тех кого дают орки на обмен - твоя единственная дочь
ты не изменишь свое мнение?
не бреши только самому себе.
**** вже дістала, своїм дебілізмом.
Віддають військових полонених за цивільних.
при всем уважении к Пороху, но порохоботы такими высерами сильно бесят.
работаете на радость Кремлю, такие же полезные дебилы как зрадофилы были при Порохе-президенте.
Те солдаты месяцами могут ждать освобождения пока не схватят пару баб?
Мало того что она идиотка... Сразу видны её приоритеты. Наши защитники для неё мясо, которое можно мариновать в кутузках.