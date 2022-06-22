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За останні три місяці відбулося 14 обмінів полоненими з Росією: Україні вдалося повернути 103 цивільних, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Україні вдалося у період з березня по травень повернутися 103 цивільних, яких Росія незаконно утримувала.

На цьому віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося повернутися 103 людини тільки під час обмінів, які ми проводили. Їх було 14 за останні три місяці. Тобто, у березні, квітні та травні. Зараз вже обмінами я не займаюся. Тому не знаю, якою буде концепція роботи. Можливо вона буде іншою. Але поки я керувала координаційним штабом, ми відмовлялися проводити обміни військовополоненими, якщо у переліку не було цивільних, яких нам просто віддавали. Якщо у переліку серед цих цивільних не було хоча б однієї або двох жінок. Тобто, це було обов’язковою вимогою", - сказала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний, - Верещук

За її словами, нині також відбувалися обміни цивільними.

Представниця уряду зазначила, що це загалом величезна проблема, бо механізму повернення цивільних немає. "Тобто, формально тиснути через, наприклад, Женевські конвенції неможливо, бо ми не обмінюємо цивільних. Немає такого формату, як обмін цивільними. Росія їх захопила як терорист, з метою утримування, аби щось виторгувати. Ми їм одразу пояснили, що це неможливо", - сказала Верещук.
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Топ коментарі
+28
Придурки зеленые. Поощряют терроризм. Цивильных надо менять на цивильных-сепаров, которые бредят, или бредили русским миром. Но ни как на военнопленных.
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22.06.2022 17:51
+16
Верещучка, йди бери в полон кацапських цивільних і міняй.
**** вже дістала, своїм дебілізмом.
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22.06.2022 17:54
+15
Коли клоун обміняє захисників Азовсталі яких здав у полон?
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22.06.2022 17:59
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Її десь не було видно,а зараз знову випустили.
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22.06.2022 17:45 Відповісти
Нестойкая ремиссия.Врач разрешил короткие прогулки под наблюдением санитаров.Только надо прятать зонтик,что б не улетела.
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22.06.2022 18:00 Відповісти
Придурки зеленые. Поощряют терроризм. Цивильных надо менять на цивильных-сепаров, которые бредят, или бредили русским миром. Но ни как на военнопленных.
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22.06.2022 17:51 Відповісти
Их просто, хоть отбавляй. Достаточно по соцсетям пройтись...
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22.06.2022 18:18 Відповісти
то есть если Путин согласен менять только на военных, то нам надо упереться рогом и пусть наши гниют в орочьих застенках?
а давай, к примеру, среди них будет твоя мать. Или жена. Или дочь.
Ты тоже скажешь - пусть их там насилуют, режут на куски, но если менять - то только на военных, да?
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22.06.2022 19:04 Відповісти
Дебіл, якщо міняти цьому не буде кінця (і захопленням цивільних теж), а так втратять смисл...
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22.06.2022 21:01 Відповісти
Він не дебіл, він кацапський підерас..... хоча напевно і дебіл....
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22.06.2022 23:46 Відповісти
цивільних нахуа міняти?
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22.06.2022 17:51 Відповісти
ну типа чтоб живы остались. нет?
К примеру, среди тех кого дают орки на обмен - твоя единственная дочь
ты не изменишь свое мнение?
не бреши только самому себе.
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22.06.2022 19:05 Відповісти
Верещучка, йди бери в полон кацапських цивільних і міняй.
**** вже дістала, своїм дебілізмом.
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22.06.2022 17:54 Відповісти
Зелені зрадники та дегенерати.
Віддають військових полонених за цивільних.
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22.06.2022 17:57 Відповісти
Читай уважно статтю: "... цивільних, яких нам просто віддавали." Тобто віддавали на додачу при обмінах військовополоненими.
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22.06.2022 21:09 Відповісти
Коли клоун обміняє захисників Азовсталі яких здав у полон?
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22.06.2022 17:59 Відповісти
Верещук нам наміняє...
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22.06.2022 18:12 Відповісти
Навіщо Ви, пані Верещук разом з єлдаком розмінували Чонгар і Чаплинку?
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22.06.2022 18:19 Відповісти
Український народ дуже нервується коли бачить цю мордяку !
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22.06.2022 18:35 Відповісти
При Порошенко більш за 3000 воїнів повернули!
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22.06.2022 18:39 Відповісти
напомню - за 5 лет.
при всем уважении к Пороху, но порохоботы такими высерами сильно бесят.
работаете на радость Кремлю, такие же полезные дебилы как зрадофилы были при Порохе-президенте.
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22.06.2022 19:06 Відповісти
Скільки при Клоуні за три роки повернуто саме військових?
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23.06.2022 08:56 Відповісти
Якесь їбануте створіння,або відвертий ворог,військові ціною життя захоплюють у полон вбивць,яких потім це ****** бидло обмінює на цивільних,всі хто обрав цих покидьків-горіть курви тупорилі у пеклі!!!
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22.06.2022 18:50 Відповісти
когда твоя мать попадет в плен, ты быстро поменяешь точку зрения.
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22.06.2022 19:07 Відповісти
Если би дак аби,іди ***** кацап
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22.06.2022 19:14 Відповісти
Те я правильно понял, что Верещучка призналамь в том, что она не меняла наших воинов, пока рашка не насобирала гражданских и обязательно пока не схватила 2 баб?
Те солдаты месяцами могут ждать освобождения пока не схватят пару баб?
Мало того что она идиотка... Сразу видны её приоритеты. Наши защитники для неё мясо, которое можно мариновать в кутузках.
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22.06.2022 19:26 Відповісти
Мда, косерва стара!!!, до чого дійшло, міняти військових на цивільних??? Так завтра рашка візьме в полон ціле село, тоді що??? Пахне це все зрадою......
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22.06.2022 19:38 Відповісти
так параша вже взяла в заложники більше мільйона наших людей. у них цих цивільних - море.
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22.06.2022 19:46 Відповісти
Не дарма їй Путлер це завдання дав.
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22.06.2022 20:55 Відповісти
Що за дурниці?Яких цивільних?Військових міняють на військових,уроди.Москалі налапали кого попало,а міняють на своїх солдатів.Чому серед обміняних нема українських військових?
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22.06.2022 20:01 Відповісти
Верещук робить те, що робив колись її шеф Медведчук. ****** продажна кацапська наволоч !
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22.06.2022 21:59 Відповісти
су..ка пиз...лива!Де полонені з маріуполя?
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23.06.2022 10:57 Відповісти
 
 