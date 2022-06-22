ВМС України сформували дивізіон річкових катерів на Дніпрі у районі Києва, - Неїжпапа

На Дніпрі сформований дивізіон річкових катерів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Формування річкового дивізіону почалося у березні. Частину річкового флоту України передали до управління військових. По суті, на річкові катера поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках.

Сформований дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні сил оборони Києва для забезпечення підтримки сил у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра. Про необхідність військового річкового флоту говорить сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках є важливим кроком.

"Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж всієї річки Дніпро за рахунок будівництва нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що в подальшому на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах, − ділиться планами на майбутнє Неїжпапа. — Крім того, цей досвід у перспективі буде включено і для наших флотських вишів для того, щоб готувати офіцерів, які зможуть служити не тільки на морі, а й на річках".

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