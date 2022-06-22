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ВМС України сформували дивізіон річкових катерів на Дніпрі у районі Києва, - Неїжпапа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

неїжпапа

На Дніпрі сформований дивізіон річкових катерів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Формування річкового дивізіону почалося у березні. Частину річкового флоту України передали до управління військових. По суті, на річкові катера поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках.

Сформований дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні сил оборони Києва для забезпечення підтримки сил у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра. Про необхідність військового річкового флоту говорить сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках є важливим кроком.

"Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж всієї річки Дніпро за рахунок будівництва нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що в подальшому на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах, − ділиться планами на майбутнє Неїжпапа. — Крім того, цей досвід у перспективі буде включено і для наших флотських вишів для того, щоб готувати офіцерів, які зможуть служити не тільки на морі, а й на річках".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
боневтик где наше оружие п.дар?
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22.06.2022 17:52
+14
Саме так. Але замість десятка Кентаврів маємо одного Беню. А замість другого десятку маємо Гудка Ахметовіча та Зятька Кучмовозовича.
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22.06.2022 18:06
+11
..давнє козацьке
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22.06.2022 17:55
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Брутальне прізвище у віцеадмірала...
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22.06.2022 17:51 Відповісти
..давнє козацьке
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22.06.2022 17:55 Відповісти
Перекрученное мардовское погонялово нежебаба - подкаблучник. ПС. Людоед шоли атмирал.
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22.06.2022 21:26 Відповісти
У мене це прізвище викликає асоціації саме з канібалізмом )))
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23.06.2022 11:42 Відповісти
Зато от этой фамилии московиты срутся. Жидким помётом. Посуточно.
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22.06.2022 18:02 Відповісти
Мардва ржет ат такого погонялова, патаму шо знает шо оно значит. Адна мардва уже керувала: кучма - мардовское клоун.
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22.06.2022 21:27 Відповісти
Е-е-еее... Кучма - це начебто різновид шапки.
Хоча це у нас, а яке значення до цього слова пришпандьорили кацапи - хз, їм же ж треба усе ***************.
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23.06.2022 11:45 Відповісти
тут у контексті "папа" - це хліб
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22.06.2022 19:57 Відповісти
пропозиція змінити на Неїжкатер
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22.06.2022 23:56 Відповісти
боневтик где наше оружие п.дар?
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22.06.2022 17:52 Відповісти
вчора виділені десятки міліардів на подйом оранжерейно-тепличного та садового господарства !!!

ні, панове, я не приколююсь
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22.06.2022 18:02 Відповісти
Діду Байден, дай Хімарса та кораблів з матросами !!!!
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22.06.2022 18:03 Відповісти
Було не погано мати десяток два Кентавр.
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22.06.2022 17:52 Відповісти
Саме так. Але замість десятка Кентаврів маємо одного Беню. А замість другого десятку маємо Гудка Ахметовіча та Зятька Кучмовозовича.
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22.06.2022 18:06 Відповісти
И втикабовсрався.
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22.06.2022 21:29 Відповісти
Так была-ж когда-то днепровская военная флотилия.Куда она делась?
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22.06.2022 17:53 Відповісти
Слилась еще в 1941-м
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22.06.2022 18:40 Відповісти
Кентаври ?
не !
вони браковані
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22.06.2022 17:54 Відповісти
Браковані в уяві Боневтіку,як для річок дуже непогано взагалі, якщо на них поставити ракети Бріджстоуни під 10 км які то гарні бойові одиниці.Подивіться на Єнергодар і Запоріжжя вони там можуть себе гарно почувати.
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22.06.2022 18:00 Відповісти
Кентаври кращі за всіми покажчиками ніж кацапські катери
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22.06.2022 18:04 Відповісти
Какую роль в этой войне сыграл речной и морской флот на котором было 8 лет пиара? Хоть раз какой то катер выстрелил по врагу или были храбро затоплены как Сагайдачный своим телом держа оборону Одессы? Вместо катеров лучше бы ракетное и беспилотное вооружение дорабатывали
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22.06.2022 17:55 Відповісти
Воно б то звичайно краще мати берегові комплекси Нептун і флот катерів які б ці комплекси прикривали.Але в нас не встигли поставити Нептун на бойове чергування нажаль.А Сагайдачний був на модернізації і не міг воювати та йому особливо і нічим було, гармата мало б допомогла.Потрібні швидкі катери з Нептун або Гарпун які Великобританія будують нам.
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22.06.2022 18:04 Відповісти
Флот Україні взагалі не потрібен, тільки прикордонні катери. А замість флоту потрібна міцна берегова протикорабельна зброя
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22.06.2022 18:42 Відповісти
в районе Киева это понятно. уточните расположение. я записываю
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22.06.2022 18:01 Відповісти
Йому що нічим зайнятися, імітація роботи, нехай краще доповість який опір чинила азовська флотилія і де вона зараз.
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22.06.2022 18:02 Відповісти
Мабуть як і поліцейські Бердянська та Маріуполя перейшли на службу до " більш ефективного власника."
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22.06.2022 18:07 Відповісти
Чекаємо ракетного удару.
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22.06.2022 18:05 Відповісти
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових атак рашистів на дамби.
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22.06.2022 18:06 Відповісти
А де флот і флотилія, які стояли в Бердянську, Маріуполі і Очакові? Де катера, які виготовила "Кузня на Рибальському", чи їх замінили катерами виготовленими на "95 кварталі"?
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22.06.2022 18:06 Відповісти
В Маріуполі та Бердянськ ті два катери захоплені в очакові не знаю та інші мабуть біля одесси десь.
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22.06.2022 18:10 Відповісти
а де ті, що вилучило ДБР від "ДНР" і пошкодили під час слідчих експерементів? А хто дав команду затопити наш флагман "Сагайдачний"? Ви не замітили тенденцію, що довго-довго відстоювали в судах скіфське золото, яке чомусь було в Мелітополі і чомусь не переміщено в Київ, чи Одесу, хоча США кричали, що ворог нападе, і фактично віддали його кацапам. Аналогічна ситуація з літаком "Мрією", символом нашого літакобудування, який також знищений і флагман "Сагайдачний". Я не кажу про унікальні заводи, як "Азовсталь" рідкісні експонати музеїв Маріуполя та інше. Як так могло статися? Ці заводи будувалися століттями, а експонати збирала нація тисячоліття. А сталося це тому, що не потрібна космополітам наша українська цінність, культура, історія, їм потрібні тільки гроші і будинки за кордоном і життя "по приколу".
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22.06.2022 21:50 Відповісти
Як вже показала війна флот взагалі не потрібний Україні, потрібна міцна берегова протикорабельна оборона
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22.06.2022 18:44 Відповісти
пора вирушать на Крим
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22.06.2022 18:19 Відповісти
Дивіться "Право на поплаву", узнаєте який великий полководець Неїжпапа, який ніфга (від слова зовсім) не зробив по флоту в порівняні з сухопутними військами і авіацією, як порібали малі катери в Бердянську, без бою, чому затопили Сагайдачний і т.д. і т.п.
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22.06.2022 18:38 Відповісти
Апосся рымонту движка Сагайдачнава фаприкай карлымурлы, он мох тока работать музеем.
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22.06.2022 21:33 Відповісти
В общем-то, катера типа Гюрза-М с Кузни на Рибальском и есть речные и прибрежные. А из них пытались сделать морские. Вот им самое место на реках.
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22.06.2022 18:44 Відповісти
Тада бы ани стоили как речные катеры, а не дрытьноуды.
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22.06.2022 21:34 Відповісти
У Другу Світову війну у США будували транспортні судна класу Ліберті водотонажністю 14450 тонн, довжиною 135 м. Рекорд побудови судна від закладки до спуска на воду склав 4 дні, 15 годин і 29 хвилин, а через десять діб судно вийшло в море. В 1943 році на 18 верфях США спускали на воду в середньому три судна на добу.
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22.06.2022 20:24 Відповісти
Каломыйский, а слабо для ВСУ хоть 1 катер купить? Хотя бы моторную лодку с пулемётом? А ведь украинцы вспомнят что ты даже захудалой гуманитаркой не порадовал. Ахметка хоть что то для беженцев делает, а ты Изя жадный сильно
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22.06.2022 20:47 Відповісти
какие катера,о чём ты говоришь....
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22.06.2022 21:26 Відповісти
 
 