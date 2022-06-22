Німецький журналіст Ронцхаймер потрапив під обстріл у Лисичанську: "Російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група медійників прямувала із Лисичанська, коли їх обстріляли російські військові.
Про це повідомив у твітері журналіст видання Bild Пауль Ронцхаймер, передає Цензор.НЕТ.
Разом із ним під обстріл потрапили фотографи Гіоргос Мутафіс та Вадим Мойсенко, які співпрацюють із Bild.
Ронцхаймер зазначив, що було кілька вибухів, втім ніхто з медійників не постраждав.
"Ця атака вкотре показує, що російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд", - цитує Ронцхаймера Європейська правда.
Нагадаємо, наприкінці травня внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони біля Лисичанська загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.
Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад два десятки працівників ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
и шо б за дебилы лизнули твое говно?!!
вот из-за того, что в Украине толпы полезных Кремлю идиотов, и война сейчас. лайкают и лижут все что им пригожинцы подсовывают..
тьфу, идиоты.
При этом немцы понимают, что оружие вовремя не закупили САМИ УКРАИНЦЫ,
А теперь ходят обиженные, выпрашивают оружие.
Нет чтобы самим вовремя его закупить - нет, вместо этого упрекают немцев что не дарят украинцам оружие.
клиника, просто клиника..
ты дебил?
не, не так.
ты дебил.
Сейчас в Берлине живет моя жена с сыном и тоже фашистов не видела.
Ты случайно не кацап - им тоже везде фашисты мерещатся.
Везде кроме Московии - фашистской вотчины.
@gnapw
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1h
Кажуть, що ворожа ДРГ проникла в Люсю Арестовича і завдала удару з тилу.
А президент Украины тоже не при чем?
не заглядывал в глаза Путину, не собирался "договориться посередине", не устраивал отвод войск, не сорвал выпуск Гарпунов, не инициировал разоружение ПВО, сорвав контрабандные поставки клистронов и изъяв имеющиеся, не сорвал оборону Херсонщины, не отпустил вагнеровцев, не затормозил переоснащение украинской армии, не позволил повысить военным зп ни на одну гривну?
продолжать или нет?
спрашивать нужно в первую очередь С СЕБЯ.