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Німецький журналіст Ронцхаймер потрапив під обстріл у Лисичанську: "Російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пауль,ронцхаймер

Група медійників прямувала із Лисичанська, коли їх обстріляли російські військові.

Про це повідомив у твітері журналіст видання Bild Пауль Ронцхаймер, передає Цензор.НЕТ.

Разом із ним під обстріл потрапили фотографи Гіоргос Мутафіс та Вадим Мойсенко, які співпрацюють із Bild.

Ронцхаймер зазначив, що було кілька вибухів, втім ніхто з медійників не постраждав.

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"Ця атака вкотре показує, що російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд", - цитує Ронцхаймера Європейська правда.

Нагадаємо, наприкінці травня внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони біля Лисичанська загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад два десятки працівників ЗМІ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Та вы что, не может быть!
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22.06.2022 17:56
+12
Передай это своему Шольцу. Если бы он не тормозил нам поставки гаубиц то этого небыло бы
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22.06.2022 17:57
+6
Що,очі відкриваються?Україна з 2014 року це все фіксувала, але ж ОБСЄ чомусь не вказувала це у своїх звітах, все лице путіну берегли...
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22.06.2022 18:01
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Та вы что, не может быть!
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22.06.2022 17:56 Відповісти
а чо тебе не нравится что немецкий журналист рассказал об этом всему миру?
и шо б за дебилы лизнули твое говно?!!

вот из-за того, что в Украине толпы полезных Кремлю идиотов, и война сейчас. лайкают и лижут все что им пригожинцы подсовывают..
тьфу, идиоты.
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22.06.2022 18:52 Відповісти
Передай это своему Шольцу. Если бы он не тормозил нам поставки гаубиц то этого небыло бы
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22.06.2022 17:57 Відповісти
он и передал это своему Шольцу. А заодно миллионам немцев, которые платят налоги, на которые покупается оружие. и у НЕМЦЕВ как раз оружие есть.
При этом немцы понимают, что оружие вовремя не закупили САМИ УКРАИНЦЫ,
А теперь ходят обиженные, выпрашивают оружие.
Нет чтобы самим вовремя его закупить - нет, вместо этого упрекают немцев что не дарят украинцам оружие.

клиника, просто клиника..
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22.06.2022 18:54 Відповісти
Що,очі відкриваються?Україна з 2014 року це все фіксувала, але ж ОБСЄ чомусь не вказувала це у своїх звітах, все лице путіну берегли...
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22.06.2022 18:01 Відповісти
при чем немецкий журналист, который сейчас рискует своей жизнью, чтобы донести в который раз правду европейцам, к тому что ОБСЕ что-то не то написала?
ты дебил?
не, не так.
ты дебил.
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22.06.2022 18:56 Відповісти
А ти думаєш до цього в 2014-2015 не було журналістів?
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23.06.2022 08:00 Відповісти
..більше того - з цивільними кацапдрам ще приємніше "працювати", бо в них нема зброї, а отже вони не дадуть руzzні повноцінної сдачі..(
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22.06.2022 18:01 Відповісти
а як ви думали це вам не ваші німецьки фашисти, це справжні рашисткі орки вони своїх готові вбивати і бомбити і на війні і в житті
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22.06.2022 18:08 Відповісти
я бывал в Германии и ни одного фашистам там не видел.
Сейчас в Берлине живет моя жена с сыном и тоже фашистов не видела.
Ты случайно не кацап - им тоже везде фашисты мерещатся.
Везде кроме Московии - фашистской вотчины.
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22.06.2022 18:57 Відповісти
З українською мовою у тебе проблеми троль
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23.06.2022 08:01 Відповісти
Завезти туди на екскурсію путінферштеєрів з меркелихою на чолі, що б вони тоді заспівали.
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22.06.2022 18:14 Відповісти
Німці дивляться на поля підбитої і знищеної техніки і бояться давати сої "леопарди"... щоб з ними не опозоритись.
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22.06.2022 18:15 Відповісти
І де дивляться, в Лисичанську? Шо ти мелеш.
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22.06.2022 20:21 Відповісти
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту

@gnapw

·
1h

Кажуть, що ворожа ДРГ проникла в Люсю Арестовича і завдала удару з тилу.
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22.06.2022 18:22 Відповісти
Главное мозг не задет, остальное зашьют
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22.06.2022 19:38 Відповісти
Немецкие политики и журналисты не просто позволили, а настойчиво помогли взрастить нового диктатора в РФ, Германия, не народ, а политики, бизес и журналисты - реально соучастники преступного режима в рф. Пусть расхлебывают теперь.
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22.06.2022 18:26 Відповісти
а украинцы не при чем?
А президент Украины тоже не при чем?
не заглядывал в глаза Путину, не собирался "договориться посередине", не устраивал отвод войск, не сорвал выпуск Гарпунов, не инициировал разоружение ПВО, сорвав контрабандные поставки клистронов и изъяв имеющиеся, не сорвал оборону Херсонщины, не отпустил вагнеровцев, не затормозил переоснащение украинской армии, не позволил повысить военным зп ни на одну гривну?
продолжать или нет?
спрашивать нужно в первую очередь С СЕБЯ.
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22.06.2022 19:00 Відповісти
Они бомбят не все подряд, а как раз целенаправленно - больницы, школы, вокзалы и т.д.
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22.06.2022 19:37 Відповісти
Да неужели. А как же ОБСЕ, ПАСЕ и прочие амнести интернейшнл за 8 лет? А тут один журналист чуть по жопе не получил и уже все все поняли. Удивительно... Оказыеться нужно просто получить по жопе, чтобы сразу все стало кристально ясно.
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22.06.2022 21:02 Відповісти
 
 