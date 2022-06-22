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Окупанти намагаються просунутися у напрямку Бахмута та встановити контроль над Сєверодонецьком, - зведення Генштабу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація станом на 18.00 22.06.2022 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог застосував ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

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На Харківському напрямку ворог веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

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На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території", - йдеться у зведенні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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22.06.2022 18:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.06.2022 18:36 Відповісти
А може це Юля Мендель ?
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22.06.2022 18:41 Відповісти
То что планируют они и так понятно и без Генштаба.Главное чтобы сам Генштаб что то планировал и меньше пускал туда зеленый балаган.
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22.06.2022 20:49 Відповісти
привит з Израилю...смерть рашистским оккупантам,пышаюся вашим героизмом...израильтяне з вамы....слава Украине!!!
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22.06.2022 21:41 Відповісти
Воєнна ситуація на Донбасі ввійшла в кульмінаційну стадію і висвітлила суттєвий недолік рашистської навали, яким гріх не скористатись - це зашореність ворожих військ на захопленні решток Луганської і Донецької областей. Туди спрямовані всі сили і засоби. От і треба у тому місці загасити всі ці хвилі, щоб вони передчасно не кристалізувались, перейшовши до оборони на цьому й інших ділянках фронту.
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22.06.2022 22:53 Відповісти
ДЕЙСТВИЯ показали , а ГДЕ ИТОГИ действий !!! ??? Что ЭТО за информация ???
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23.06.2022 00:06 Відповісти
нічого не сказано про здачу селища Золотого?
А міста Гірського - поруч?

Шарп: "ЗСУ відступили з Золотого не давши себе оточити противнику. Рашисти вкотре кинули сотні одиниць техніки та кілька БТГ на створення "котла", але в заміні не отримали нічого. Території повернуться, а життя наших бійців безцінне".
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23.06.2022 01:00 Відповісти
 
 