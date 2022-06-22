Італія продовжить залучати кошти на відновлення Бучі, - мер міста Бергамо Горі

Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча в Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер м. Бергамо (Італія) Джорджо Горі під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком та керуючим директором міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті.

Як зазначив Мінфін у релізі на сайті в середу за підсумками зустрічі, у квітні 2022 року на відновлення Бучі італійська гуманітарна організація Cesvi зі штаб-квартирою в Бергамо виділила перші EUR500 млн, а Горі підтвердив готовність залучати кошти надалі.

Мер італійського міста зазначив, що суму фінансової підтримки на відновлення комунальної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери Бучі буде збільшено за рахунок благодійних внесків від приватних і державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Бергамо.

"На сьогодні сума інфраструктурних збитків сягає $104 млрд, проте війна ще не закінчилася. Наразі і після перемоги на нас чекає складний шлях відновлення України", - сказав, у свою чергу, міністр фінансів України, слова якого наводить пресслужба відомства.

Пріоритетними сферами відновлення Бучі є відновлення зруйнованої інфраструктури, житла, переобладнання парків спеціальної техніки, зокрема автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин та громадського транспорту, додало міністерство.

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