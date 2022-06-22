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Новини Політика України
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Зеленський (17376) НАТО (5098) саміт (602) Естонія (1027) членство в ЄС (925) Каллас Кая (110)

Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

телефон,зе

У телефонній розмові з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України та обговорив пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Мав телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Ми вдячні за рішучу підтримку стратегії європейської інтеграції України. Обговорили пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо гарантування продовольчої безпеки", - зазначив президент.

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наша Боневтіка розпочала з рашкою провальну гонку броненосців - замовив6
в Туреччині 5 корветів (із паршивою ПВО) вартістю 500 млн. дол. кожен = 2,5 млд. дол.
в Великобританіїї ракетні катери із ракетами дальністю 20 км і взагалі без ПВО - 2,0 млр. дол.

ітого: 4,5 млрд. дол. під хвіст адміралу Боневтіку, замість розробки та фінансування власної ракетної програми:
1. протикорабельних ракет
2. ракет середньої дальності
3. ракет ППО та ПРО

із Боневтіком ми НІКОЛИ не переможемо !
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22.06.2022 18:39 Відповісти
Імітує кипучу діяльність.
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22.06.2022 18:44 Відповісти
не тільки через нього, а і через какаяразніца, не начасі, малєнька культура
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22.06.2022 18:54 Відповісти
Це бородате опудало не хоче пояснити, чому досі не призначено голову САП і НАБУ?!
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22.06.2022 18:42 Відповісти
Зеленский президент Украины. А ты существо гадящее на Цензоре. Я думаю, ты есть опудало.
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22.06.2022 19:50 Відповісти
Це та що подарувала йому піаніну?
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22.06.2022 18:49 Відповісти
дарма, якби воно буярило буєм по пєдалям вєліка, то Чарлі Чаплін плакав у свій котєлок !
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22.06.2022 18:57 Відповісти
У зеленского не может быть такого умного лица
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22.06.2022 20:28 Відповісти
 
 