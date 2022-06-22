Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО
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У телефонній розмові з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України та обговорив пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Мав телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Ми вдячні за рішучу підтримку стратегії європейської інтеграції України. Обговорили пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо гарантування продовольчої безпеки", - зазначив президент.
Had a phone call with 🇪🇪 PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of 🇺🇦 🇪🇪 cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022
Будь ласка, зачекайте...
в Туреччині 5 корветів (із паршивою ПВО) вартістю 500 млн. дол. кожен = 2,5 млд. дол.
в Великобританіїї ракетні катери із ракетами дальністю 20 км і взагалі без ПВО - 2,0 млр. дол.
ітого: 4,5 млрд. дол. під хвіст адміралу Боневтіку, замість розробки та фінансування власної ракетної програми:
1. протикорабельних ракет
2. ракет середньої дальності
3. ракет ППО та ПРО
із Боневтіком ми НІКОЛИ не переможемо !