Зеленський обговорив з чеським прем’єром Фіалою пріоритети головування Чехії в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою майбутній саміт ЄС, де мають затвердити рішення про статус кандидата для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Подякував прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі за послідовну підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Обговорили пріоритети чеського головування в ЄС у другому півріччі. Важливо, що основним пріоритетом чеського головування є Україна", - зазначив президент.

Thanked 🇨🇿 PM @P_Fiala for the consistent support of granting 🇺🇦 the status of a candidate for EU membership. Discussed the priorities of the Czech presidency in @EUCouncil in the 2nd half of the year. It’s important that the main priority of @EU2022_CZ is 🇺🇦. #EmbraceUkraine