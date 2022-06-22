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Зеленський обговорив з чеським прем’єром Фіалою пріоритети головування Чехії в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою майбутній саміт ЄС, де мають затвердити рішення про статус кандидата для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Подякував прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі за послідовну підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Обговорили пріоритети чеського головування в ЄС у другому півріччі. Важливо, що основним пріоритетом чеського головування є Україна", - зазначив президент.

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Чехія однією з перших допомогла Україні. Вони пам'ятають "празьку весну" та зневажають кацапню
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22.06.2022 20:15 Відповісти
 
 