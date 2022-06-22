Брехня Росії не зніме з неї відповідальність за посилення голоду у світі, - Держдеп США
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Сполучені Штати засудили масову дезінформацію Кремля про те, що начебто США, Захід і Україна винні в посиленні голоду в Африці, на Близькому Сході й інших регіонах, та наголосили, що брехня Росії не зможе перекласти її безпосередню провину на інших.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російські урядовці, фінансовані державою російські ЗМІ та прокремлівські діячі дезінформації намагаються відвернути увагу від відповідальності рф за погіршення глобальної продовольчої безпеки та звинувачують санкції, Захід й Україну",- підкреслили в Держдепі.
Зазначається, що масштабна брехлива кампанія росіян спрямована, головним чином, на регіони, які найбільше постраждали від кризи – на Близький Схід та Африку. Ці наративи поширюють не лише контрольовані кремлем медіа, такі як RT Arabic і RT en Francais, а також державні ЗМІ Китаю. Цим займаються також високопоставлені російські дипломати.
"Загрози продовольчій безпеці зросли через війну за вибором путіна. Це не було викликано, як стверджує кремль, санкціями, які США й багато інших країн запровадили у відповідь на жахливу агресію рф проти України",- підкреслили в Держдепі.
При цьому зауважується, що глобальні виклики у цій сфері почали зростати ще з часів пандемії, а війна Путіна лише посилила цю тенденцію.
"Росія мінувала українські зернові поля, нападала на торговельні судна в Чорному морі, блокувала українцям експорт їхніх зернових. Росія також грабує українське продовольство задля власної вигоди, розкрадає його з українських складів",- деталізували в американському відомстві.
США та їхні партнери, навпаки, дуже обережно намагалися уникнути загострення продовольчої кризи. Зокрема, санкції США не стосуються вилучення сільськогосподарської продукції та дозволяють операції з експорту та реекспорту продовольства в Росію і з Росії, навіть особами, проти яких уже було введено обмеження.
Крім того, Сполучені Штати цього року виділили 2,6 млрд дол. для посилення продовольчої безпеки, щоби допомогти вгамувати голод у світі. Ще 5 млрд дол. виділятимуть упродовж наступних п’яти років.
У Вашингтоні підкреслили, що спроби уряду РФ зняти відповідальність за власні дії та звинувачення інших у загостренні продовольчої кризи заслуговують на осуд. "Дезінформація Росії не може приховати її відповідальність за глобальну продовольчу кризу", - наголосили в американському відомстві.
У цьому зв’язку США заявили, що уряд РФ повинен припинити використовувати продовольство як зброю та дозволити Україні безпечно відвантажувати своє зерно, щоби можна було нагодувати мільйони голодних людей на Близькому Сході та в Африці.
Будь ласка, зачекайте...
Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и Россию зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это рак !!!
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
...............................................
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
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Ю. Нестеренко (отрывок)