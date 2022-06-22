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Одеська ОВА обмежила денний рух по області цивільних великовантажних транспортних засобів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вантажівка

Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) своїм розпорядженням обмежила рух транспортних засобів (із причепом, напівпричепом або автопоїздів), фактична маса яких перевищує 12 тонн, на автомобільних дорогах у межах області з 10:00 до 20:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляється у телеграмі Держслужби з питань безпеки на транспорті.

Обмеження, зокрема, діють на дорогах М-05 Київ - Одеса; М-15 Одеса - Рені (на Бухарест); М-27 Одеса - Чорноморськ; М-28 Одеса - Южне /М-14/; Р-33 Вінниця - Трубів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка /М-16/; Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг та Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижавка /М-05/.

При цьому уточнюється, що обмеження не стосуються спеціалізованих ТЗ, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або здійснюють перевезення паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів (автоцистерни, напівпричепи-цистерни, причепи-цистерни); зерна (зерновози); військових вантажів; гуманітарної допомоги; небезпечних та швидкопсувних вантажів; живих тварин і птахів.

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Автор: Роман Свиридович
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..а може не треба було своїм розголосом на увесь світ "про обмеження-необмеження для декого" допомагати агресору своїми недоречними підказками?..(
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22.06.2022 19:03 Відповісти
Это от жары, а не от каZZапов. Новый асфальт плавится вместе с закопанным туда до войны ракетным и прочим вооружением для Армии.
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22.06.2022 19:16 Відповісти
де ви на тих "рокадах" бачили асвальт )))
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22.06.2022 19:40 Відповісти
 
 