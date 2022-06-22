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Вчителі шкіл, де буде впроваджене офлайн-навчання, муситимуть повернутися на робоче місце, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Вчителі, які працюють в школах, де буде впроваджене офлайн-навчання, мусять повернутися на робоче місце. Однак педагоги з регіонів, де офлайн навчання буде визнане небезпечним, можуть викладати онлайн і отримувати за це зарплату.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають права працювати онлайн. Однак при умові, що процес онлайн-навчання задекларований органами влади", — зазначив Шкарлет.

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Міністр також додав, що учні та вчителі, чиї школи були зруйновані під час війни, будуть переведені в найближчі навчальні заклади.
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22.06.2022 19:56 Відповісти
Щось в останні часи українці багато мусять зеленим шмарклям.
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22.06.2022 20:32 Відповісти
Ну и как он обеспечит безопасность учителям и школьникам?
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22.06.2022 22:18 Відповісти
Ще один дебіл чи у фашистів закінчились ракети ? Господи. захисти Україну від дурнів і зрадників, а з ворогами ми розберемось.
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22.06.2022 22:53 Відповісти
 
 