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Вчителі шкіл, де буде впроваджене офлайн-навчання, муситимуть повернутися на робоче місце, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчителі, які працюють в школах, де буде впроваджене офлайн-навчання, мусять повернутися на робоче місце. Однак педагоги з регіонів, де офлайн навчання буде визнане небезпечним, можуть викладати онлайн і отримувати за це зарплату.
Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають права працювати онлайн. Однак при умові, що процес онлайн-навчання задекларований органами влади", — зазначив Шкарлет.
Міністр також додав, що учні та вчителі, чиї школи були зруйновані під час війни, будуть переведені в найближчі навчальні заклади.
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