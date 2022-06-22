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Новини Політика України
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Кличко Володимир (106) членство в ЄС (925)

Володимир Кличко напередодні саміту ЄС: Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кличко,володимир

Володимир Кличко звернувся до европейских політиків, посадовців та усіх громадян Євросоюзу із закликом підтримати Україну та надати статус кандидата у члени ЄС. Україна – це не лише щит Європи, але й чудова можливість для розвитку.

Про це Кличко заявив у зверненні, яке він виклав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх, хто причетний до цього рішення: доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна вже відстоює. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів розділяють два світи: європейський, де свобода і демократія є головними цінностями, і середньовічну росію, де свобода і демократія є головними ворогами. Президент Єврокомісії заявила, що "заради європейської перспективи українці готові померти". Я хочу, щоб українці жили, жили у свободі та демократії. На Майдані Незалежності 8 років тому лунало: "Україна – це Європа". Відтоді ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи", - сказав Володимир Кличко.

Він наголосив, що Україна – не лише щит для Європи, але й нові можливості.

"Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик, економічний і соціальний. Але ми можемо розраховувати на свої сильні елементи. Наша країна багата своєю землею і передусім багата своїми людьми. Українці працьовиті, старанні та знаходяться в авангарді цифровізації. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього", - підкреслив Кличко.

Також дивіться: Володимир Кличко закликав Зеленського запросити Штайнмаєра до Києва: "Україні критично потрібні надійні і потужні партнери". ФОТО

23 та 24 червня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому має бути ухвалено рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу.

Автор: Володимир Янченко
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це добре! кожна знана в світі особистість, яка асоціюється з Україною і Перемогами має виступити...
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22.06.2022 20:05 Відповісти
Полковник, який носив ядерну валізку путіна, намагався накласти на себе руки

Полковник федеральної служби безпеки Зімін у відставці відповідав за портфель із російськими ядерними засобами контролю, який завжди супроводжує кремлівського лідера. Його було знайдено з вогнепальними пораненнями на кухні своєї квартири в Красногорську Московської області. Він лежав у калюжі крові з пораненням у голову, а поруч валявся травматичний пістолет Іж 79-9ТМ.

Як стало відомо виданню Mirror, 53-річний Зімін наразі перебуває у тяжкому стані в реанімації. https://t.me/operativnoZSU/29525
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22.06.2022 20:09 Відповісти
Підроанок ****.
Нє щоб ***** завалити, себе бхнув. Тьху.
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22.06.2022 20:30 Відповісти
Судячи з настроїв в борців і рейтингів - Україна не готова
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22.06.2022 20:16 Відповісти
Україна готова працювати, однак Zeлені виродки дорвалися до влади аби грабувати країну - їм ніколи призначати голів САП і НАБУ. Тому ЄС хай трохи зачекає поки в оманські офшори клоуни навезуть вкрадених грошей.
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22.06.2022 20:25 Відповісти
Володимир, дякуємо за підтримку. І зараз і в Києві під час спроби оточення.
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22.06.2022 20:39 Відповісти
Володимир навіть не депутат ВР щоб таке казати. Де пузанчик з ВР?
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22.06.2022 21:00 Відповісти
 
 