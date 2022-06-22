Володимир Кличко напередодні саміту ЄС: Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Євросоюзу
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Володимир Кличко звернувся до европейских політиків, посадовців та усіх громадян Євросоюзу із закликом підтримати Україну та надати статус кандидата у члени ЄС. Україна – це не лише щит Європи, але й чудова можливість для розвитку.
Про це Кличко заявив у зверненні, яке він виклав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо всіх, хто причетний до цього рішення: доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна вже відстоює. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів розділяють два світи: європейський, де свобода і демократія є головними цінностями, і середньовічну росію, де свобода і демократія є головними ворогами. Президент Єврокомісії заявила, що "заради європейської перспективи українці готові померти". Я хочу, щоб українці жили, жили у свободі та демократії. На Майдані Незалежності 8 років тому лунало: "Україна – це Європа". Відтоді ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи", - сказав Володимир Кличко.
Він наголосив, що Україна – не лише щит для Європи, але й нові можливості.
"Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик, економічний і соціальний. Але ми можемо розраховувати на свої сильні елементи. Наша країна багата своєю землею і передусім багата своїми людьми. Українці працьовиті, старанні та знаходяться в авангарді цифровізації. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього", - підкреслив Кличко.
23 та 24 червня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому має бути ухвалено рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу.
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Нє щоб ***** завалити, себе бхнув. Тьху.