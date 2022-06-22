Відповідь Росії на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області буде практичною, а не дипломатичною, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські очільники виступили із заявами про те, що відповідь РФ на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ДТ.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков після того, як влада Литви заборонила транзит до російського анклаву Калінінград товарів, що підпадають під санкції ЄС, пригрозив відповіддю на "недружні заходи".
"Головне - не терміни, а відповідь на недружні кроки", - цитують Пєскова російські державні пропагандистські агенції.
Своєю чергою речнця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу також загрожувала Литві.
"У відповідь заходи у випадку, якщо ситуація не повернеться в законне русло, будуть не в дипломатичній, а в практичній площині", - сказала вона.
Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.
Будь ласка, зачекайте...
А практически - отсосут.
Калінінградська область - найзахідніший суб'єкт Російської Федерації. Адміністративний центр - місто Калінінград.
Після Другої світової війни, згідно з Потсдамськими угодами, північна частина (приблизно 1/3 загальної території) Східної Пруссії 1945 року ввійшла до складу РРФСР - частини тодішнього СРСР. Було організовано Кеніґсберзький особливий військовий округ, який також займався й цивільними справами. 7 квітня 1946 року він був перетворений на Кеніґсберзьку область у складі РРФСР, а 4 липня 1946 року її перейменували на Калінінградську. Залишки німецького населення депортували до Німеччини до 1947 року.
Частина земель (з Клайпедою - Мемелем) ввійшла в склад Литовської РСР
Польща, втративши на користь східного сусіда свої території, які стали західною Україною та західною Білоруссю (ця тема предметом обговорення конференції не була), отримала як «компенсацію» частину Східної Пруссії, території до річок Одер та Нейсе, а також територію «вільного міста Данциг» (Гданськ).
після того, як росіян вигнали з міста Димер керівник компані "VIKNALAND" написав таке :" Двери во многих помещениях взломаны. А там, где взломать не получилось российские солдаты пробивали стену и делали лаз, через который и перемещались между комнатами. Немногие уцелевшие двери были исписаны примечательными надписями (простите, далее язык оригинала) "Не срать, не ссать, не ломать, это склад". Причем иногда склад был сделан из туалета. Вместо туалета использовались душевые комнаты (у руководителя завода возникает по ходу видеозаписи вполне резонный вопрос - а где же они тогда мылись?). В одном из складских помещений стоял не подключенный к водоснабжению унитаз. Естественно нужду российские "освободители" справляли в него, хотя рядом был работающий туалет. "
самыми ярыми любителями "новой россии" были французи, немцы и итальянцы
Posle koronovanija v 1253-m Korolia Mindaugasa korolj Daniil pošel domoj i bolše ne prixodil.
Būkim biedni, bet teisingi, - kak govoritsia.
Їх ще Литва не 3,14здила..))
Вони - сцикуни, на НАТО не рипнуця!
если смогут))
ракеты вонючие "гиперзвуковые" типа умеют делать
а обеспечить важными ресурсами отхваченную территорию не в состоянии...
Полстраны, что могут, п*здят, Полстраны - сидят, *****т.
Chybo dwie ojczyzny pan mal w glowe...
(Sorry for my poor Polish).
But best of all it surely could be free European economic zone, neither Polish, nor Lithuanian, nor German, which would benefit for both neighboring countries, entire EU as well as local russkies themselves.
WTF???
Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡