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Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мирного мешканця під час окупації Чернігівщині, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Встановлено особу військовослужбовця РФ, який під час окупації Чернігівської області катував мирного мешканця та вибивав дані про українських військовових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мирного мешканця під час окупації Чернігівщині, - прокуратура 01

За даними слідства, 6 березня підозрюваний віддав наказ підлеглим невстановленим військовослужбовцям РФ доставити до магазину в селі Слобода місцевого мешканця з метою отримання від нього відомостей про розташування та переховування військовослужбовців Збройних Сил України.

Після того, як потерпілого привезли до магазину, підозрюваний упродовж 30 хвилин бив чоловіка дерев'яним руків'ям від лопати по нирках, ногах та інших частинах тіла, спричинивши йому сильний фізичний біль. Не отримавши необхідної інформації, він залишив приміщення і віддав наказ підлеглим продовжити знущання над чоловіком.

Повернувшись, підозрюваний продовжив сам бити чоловіка металевою ніжкою від стільця, погрожував вбити дружину та сина, а потім вилив на потерпілого три пляшки легкозаймистої рідини та погрожував підпалити.

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За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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Щось я не розумію,чому його пику не показують як треба. Завжди пики злочинців в Україні закривають чимось. Чому?????
в Штатах якщо людина скоїла злочин то одразу показують обличчя та інформацію всю дають. В Україні кажуть: ось злочинець але ми його пику вам непокажем.....
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22.06.2022 21:17 Відповісти
Это не "военнослужащий РФ", а бандит! 😡 А почему морду и ФИО садиста прячете?!
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22.06.2022 21:55 Відповісти
И фамилию, и имя, и морду лица надо показывать. А так, это не информация, а фантазии на тем
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23.06.2022 03:51 Відповісти
 
 