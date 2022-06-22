Загрози для України з боку Білорусі зараз немає, – керівник ГУР Буданов
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На поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем", - заявив Буданов.
Він зазначив, що у Білорусі справді спостерігається військова активність, проте вона не несе загроз для України.
"У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - наголосив глава військової розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
І не все виявилось правдою.
Але зараз дійсно, загрози немає. Проте обстріли можливі
Точки-У, Урагани...
Зразу бити, при любому признаку виходу.
До підходу кордону. Превенцівно...
Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно.
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Свиньи, виновные в гибели десятков тысяч людей и сдачи украинских территорий, не понесли никакой ответвенности
А для каців - то ж, прям мрія була, до прикладу, "розблокувати" українські порти, під виглядом "боротьби з голодом" за "посередництва" Туреччини та ООН та вдарити на Одесу та Бесарабію, і в цей же час - також нанести масований удар з Білорусі - по Волині, до прикладу, + кілька відволікаючих.
Добровольчі ж формування територіальних громад, за доповіддю того ж таки Георгія Учайкина, з подачі того ж таки МВС, кого не змогли загнати на фронт з ТРО, просто стараються розформовувати.
Ну хай ботня тепер набігає та верещить "не розганяйте зраду", "порохобот" і т.д.
тепер трохи інакше: вислухай буданова(арестовича, подляка,...і .тд.) і роби навпаки
А як ото, шоб не ...здипіть...
На таракана надіятись?
Но для Киева опасности нет, нечем им Киев захватывать и вряд ли уже будет чем. Поезд ушел, даже несмотря на десятикратное преобладание артиллери рф на Востоке, "захват Киева" это уже прошлое а не будущее.