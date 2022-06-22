Росія може вдатися до провокацій, оскільки її армією командують "недоумки", - міністр оборони Литви Анушаускас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас попередив, що Росія може піти на провокації через обмеження транзиту Калінінграда, але Литва і союзники по НАТО стежать за ситуацією в регіоні і готові реагувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишe Delfy.
"Коли в тебе є збройні сили і ними командують недоумки, перепрошую за вираз, звичайно можна очікувати всього, але ми реалісти, у нас є союзники, ми бачимо загальну картину на Балтійському морі, ми знаємо, до яких заходів ми можемо вдатися, так що в даному випадку я спокійний з приводу наших можливостей", - сказав Анушаускас журналістам у Сеймі в середу, відповідаючи на запитання, чи є незначними російські загрози щодо "серйозних наслідків" для Литви.
"Звичайно, якби інша сторона була сповнена рішучості до провокації, що можливо, але ми це вже не можемо передбачити", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
Це не експеримент, а смердючий лапотний екскремент.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html
дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !
німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
памятаю з дитинства:
"вперта литва"
Генрих Сенкевич Хрестоносці
бригада "Залізний вовк" - ці хлопці упаковані найкращою технікою і надеруть дупу рашкованам
Сейчас хотят "градус" перевести на Литву! Плохо это или хорошо, не знаю...но дальше (в случае с Литвой), только горячая фаза - НАТО против орков (орки не потянут).
Бред - одним словом...после того как Финляндия высказалась по этому поводу!
И почему ****** называют, "Доверчивые" граждане России...