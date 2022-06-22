Росія може вдатися до провокацій, оскільки її армією командують "недоумки", - міністр оборони Литви Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас попередив, що Росія може піти на провокації через обмеження транзиту Калінінграда, але Литва і союзники по НАТО стежать за ситуацією в регіоні і готові реагувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишe Delfy.

"Коли в тебе є збройні сили і ними командують недоумки, перепрошую за вираз, звичайно можна очікувати всього, але ми реалісти, у нас є союзники, ми бачимо загальну картину на Балтійському морі, ми знаємо, до яких заходів ми можемо вдатися, так що в даному випадку я спокійний з приводу наших можливостей", - сказав Анушаускас журналістам у Сеймі в середу, відповідаючи на запитання, чи є незначними російські загрози щодо "серйозних наслідків" для Литви.

"Звичайно, якби інша сторона була сповнена рішучості до провокації, що можливо, але ми це вже не можемо передбачити", - додав він.

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