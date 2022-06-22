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Новини За кордоном
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Калінінград (70) Литва (1529) Росія (47115)

Росія може вдатися до провокацій, оскільки її армією командують "недоумки", - міністр оборони Литви Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас попередив, що Росія може піти на провокації через обмеження транзиту Калінінграда, але Литва і союзники по НАТО стежать за ситуацією в регіоні і готові реагувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишe Delfy.

"Коли в тебе є збройні сили і ними командують недоумки, перепрошую за вираз, звичайно можна очікувати всього, але ми реалісти, у нас є союзники, ми бачимо загальну картину на Балтійському морі, ми знаємо, до яких заходів ми можемо вдатися, так що в даному випадку я спокійний з приводу наших можливостей", - сказав Анушаускас журналістам у Сеймі в середу, відповідаючи на запитання, чи є незначними російські загрози щодо "серйозних наслідків" для Литви.

"Звичайно, якби інша сторона була сповнена рішучості до провокації, що можливо, але ми це вже не можемо передбачити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідь Росії на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області буде практичною, а не дипломатичною, - МЗС РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Це 100%
Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
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22.06.2022 21:55
+24
А головний лапотний недоумок ховається обісраний в обісраному ним симим бункері...
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22.06.2022 21:55
+19
Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !

німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
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22.06.2022 22:00
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А головний лапотний недоумок ховається обісраний в обісраному ним симим бункері...
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22.06.2022 21:55 Відповісти
začem "nedoumok", - kak to, svetlaja emu pamitaj, Boris Nemcov neskoljko rokiv tomu praviljnee vyrazilsia...
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23.06.2022 01:09 Відповісти
Це 100%
Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
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22.06.2022 21:55 Відповісти
И это еще мягко сказано.
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22.06.2022 21:58 Відповісти
Експеримент схоже закінчує своє життя
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22.06.2022 21:59 Відповісти
Надто гучно сказано.
Це не експеримент, а смердючий лапотний екскремент.
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22.06.2022 22:12 Відповісти
Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !

німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
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22.06.2022 22:00 Відповісти
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22.06.2022 22:27 Відповісти
литовцям респект !
памятаю з дитинства:

"вперта литва"
Генрих Сенкевич Хрестоносці

бригада "Залізний вовк" - ці хлопці упаковані найкращою технікою і надеруть дупу рашкованам

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22.06.2022 22:07 Відповісти
Никуда она не прыгнет! Ей казалось, что в Эвропе все куплено (так может быть на самом деле), но не срослось!

Сейчас хотят "градус" перевести на Литву! Плохо это или хорошо, не знаю...но дальше (в случае с Литвой), только горячая фаза - НАТО против орков (орки не потянут).

Бред - одним словом...после того как Финляндия высказалась по этому поводу!
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22.06.2022 22:15 Відповісти
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22.06.2022 22:16 Відповісти
Я только одного не понимаю: Зачем же быдло верит лже-мессии?
И почему ****** называют, "Доверчивые" граждане России...
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22.06.2022 22:29 Відповісти
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22.06.2022 22:37 Відповісти
Вова писяет уже через ухо ?
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22.06.2022 22:41 Відповісти
надеюсь через катетр
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22.06.2022 23:25 Відповісти
Так там ему всё уже удалили - вот почему он кипишует как свежекастрированный кот.
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23.06.2022 00:16 Відповісти
Хотел сказать долбоёбы, но не позволила этика.
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22.06.2022 22:44 Відповісти
Segodnia nasemu ministru s Ukraini podarok prinesli Patrona
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22.06.2022 22:58 Відповісти
влучна характеристика командування армії Орди, але недоумківатість командування армій похідна від головного недоумка - "хазяїна" кремля....
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22.06.2022 23:00 Відповісти
Ситуация накаляется, вот только пукин в сторону НАТО даже не пукнет, у него армия только с гражданскими воевать умеет)
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22.06.2022 23:01 Відповісти
Думала, щось додати, але , в топ коментріях, сказали все!!! Згодна на 100%
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22.06.2022 23:04 Відповісти
там і територією керують виродки
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22.06.2022 23:07 Відповісти
там не только командование, там 140 млн страны - неудоумков. Вот в чем проблема
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22.06.2022 23:22 Відповісти
яка толерантна людина...без мізків злегка змінити на недоумків
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22.06.2022 23:24 Відповісти
Шойга, Герасимов и Золотов - это ж Канатчикова дача в чистом виде.
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23.06.2022 00:07 Відповісти
Лишнехромосомные недоумки по умолчанию. Все.
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23.06.2022 00:13 Відповісти
Ну, Пынька-жбынька, дай НАТО повод оттянуться на твоей орде по полной!
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23.06.2022 12:33 Відповісти
 
 