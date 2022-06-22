Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн перед самітом закликала лідерів ЄС надати Києву статус кандидата: "Наступний розділ історії ЄС сьогодні пише народ України"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС закликала лідерів до історичної відповідальності у зв’язку з очікуваним рішенням щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Історія на марші. І я говорю не лише про загарбницьку війну Путіна. Я говорю про вітер змін, який знову віє над нашим континентом. Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія говорять нам, що хочуть змін. Вони хочуть більше демократії, більше свобод і сильніших реформ. Вони кажуть нам, що хочуть Європи. Ми несемо відповідальність перед ними, але ми також несемо відповідальність перед собою, щоб зробити правильний вибір" - заявила фон дер Ляєн.

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За її словами, те, наскільки далеко зайдуть Україна, Молдова та Грузія і як швидко вони просунуться, залежатиме насамперед від їхніх дій та прогресу.

"Але як ми реагуватимемо на їхню пристрасть та їхній прогрес – це наш вибір, і тільки наш. Цей парламент уже сказав голосно і чітко. Тепер Європейська Рада має прийняти рішення та виконати історичну відповідальність" - заявила президентка Єврокомісії.

"Наступний розділ (історії ЄС – ред.) сьогодні пише хоробрий народ України, і всі ми, які повинні супроводжувати його на європейському шляху. Знову ж таки, це момент для Європи. І ми повинні його упіймати" - наголосила вона.