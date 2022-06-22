УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12603 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 941 15
Європарламент (769) членство в ЄС (925) Євросоюз (6989) фон дер Ляєн Урсула (516)

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн перед самітом закликала лідерів ЄС надати Києву статус кандидата: "Наступний розділ історії ЄС сьогодні пише народ України"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

урсула,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС закликала лідерів до історичної відповідальності у зв’язку з очікуваним рішенням щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Історія на марші. І я говорю не лише про загарбницьку війну Путіна. Я говорю про вітер змін, який знову віє над нашим континентом. Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія говорять нам, що хочуть змін. Вони хочуть більше демократії, більше свобод і сильніших реформ. Вони кажуть нам, що хочуть Європи. Ми несемо відповідальність перед ними, але ми також несемо відповідальність перед собою, щоб зробити правильний вибір" - заявила фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна планує виконати умови ЄС щодо членства до кінця року, - Стефанішина

За її словами, те, наскільки далеко зайдуть Україна, Молдова та Грузія і як швидко вони просунуться, залежатиме насамперед від їхніх дій та прогресу.

"Але як ми реагуватимемо на їхню пристрасть та їхній прогрес – це наш вибір, і тільки наш. Цей парламент уже сказав голосно і чітко. Тепер Європейська Рада має прийняти рішення та виконати історичну відповідальність" - заявила президентка Єврокомісії.

"Наступний розділ (історії ЄС – ред.) сьогодні пише хоробрий народ України, і всі ми, які повинні супроводжувати його на європейському шляху. Знову ж таки, це момент для Європи. І ми повинні його упіймати" - наголосила вона.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Рано Грузії ще в Європу, Хай спочатку скинуть свою проросійську владу і стусанами під зад виженуть із країни свого Воньішвілі.
показати весь коментар
22.06.2022 22:18
+5
Дивіться, яка Урсула в вишиванці !
показати весь коментар
22.06.2022 22:39
+4
Президентка Хтось вже меж не бачить з тими фемінітивами. Президент як President. В англійському є Teacher, а вчителька це не правильно. Вона - вчитель української мови! Де мій підручник, втовкти б ним по макітрі неграмотній!
показати весь коментар
22.06.2022 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рано Грузії ще в Європу, Хай спочатку скинуть свою проросійську владу і стусанами під зад виженуть із країни свого Воньішвілі.
показати весь коментар
22.06.2022 22:18 Відповісти
Це точно.Ми вже показали своє відношення до кацапстану.Тепер черга за ними
показати весь коментар
22.06.2022 22:23 Відповісти
В Україні така сама прорашистська влада - не тіш себе тупими ілюзіями, поливаючи помиями грузинів. Згадай останні три роки: злив операції по вагнерівцям, смерть Журавля, знищення ракетної програми, Мотор січ, оборонне замовлення 2020-2022, якого не було, розмінування Чонгару, поїздка в оман до патрушева, шашлики замість окопів і тд. Ці зелені виродки хотіли здати Україну, однак українці вкотре вистояли.
показати весь коментар
22.06.2022 23:10 Відповісти
Кацапи настільки деградували, що навіть не здатні зрозуміти: якби не їх дебільне керівництво, то Україна дуже довго чекала б статусу кандидата в члени ЄС, а Швеція та Фінляндія, ніколи б не подали заявки на вступ до НАТО.
До 24 лютого 2022 року, блок НАТО, мирно собі дрімав, щорічно скорочуючи витрати на утримання армій та придбання і розробку нових озброєнь.
Але примарні і дурні забаганки одного психа, забезпечили повне перезавантаження НАТО!
показати весь коментар
22.06.2022 22:20 Відповісти
Президентка Хтось вже меж не бачить з тими фемінітивами. Президент як President. В англійському є Teacher, а вчителька це не правильно. Вона - вчитель української мови! Де мій підручник, втовкти б ним по макітрі неграмотній!
показати весь коментар
22.06.2022 22:27 Відповісти
Кандидат в ЄС,це ще не країна ЄС.Коли по справжньому візьмуть невідомо.
показати весь коментар
22.06.2022 22:30 Відповісти
коли продажних суддів пересадимо або витравимо
показати весь коментар
22.06.2022 23:05 Відповісти
Олександра@oleksandramazur

·21 июн.

Міжнародний мітинг на підтримку полонених захисників Маріуполя «Azovstal. Free Mariupol defenders»
25 червня по всій Європі заплановано проведення міжнародних мирних мітингів на підтримку захисників «Азовсталі», які наразі заходяться у полоні на окупованій території.

показати весь коментар
22.06.2022 22:36 Відповісти
слава "АЗОВУ"!
показати весь коментар
22.06.2022 23:04 Відповісти
Дивіться, яка Урсула в вишиванці !
показати весь коментар
22.06.2022 22:39 Відповісти
Зато пєрша ляді України в косоворотці і з балалайкою.
показати весь коментар
22.06.2022 23:11 Відповісти
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн перед самітом закликала лідерів ЄС надати Києву статус кандидата: "Наступний розділ історії ЄС сьогодні пише народ України" і пише власною кров"ю
показати весь коментар
22.06.2022 23:03 Відповісти
Молодець! Діло говорить! Чекаємо на рішення .
показати весь коментар
22.06.2022 23:07 Відповісти
"я люблю цю жінку"(Альф)..)
показати весь коментар
22.06.2022 23:11 Відповісти
В вышиванке! Так приемно!
показати весь коментар
22.06.2022 23:40 Відповісти
 
 