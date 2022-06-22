Викрадення людей російськими окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи. Їх катують струмом та знущаються, - мер Орлов

Одна з найголовніших проблем міста сьогодні, окрім існуючих гуманітарних та соціальних, – це стихійні масові викрадення працівників ЗАЕС і місцевих жителів.

Про це сказав мер міста Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів", - повідомив Орлов

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"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – розповів він та наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Мер Енергодару подякував за увагу, яку Компанія приділяє тимчасово окупованому місту, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та евакуації родин атомників.