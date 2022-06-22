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війна (56107) викрадення (772) Енергодар (244) Запорізька АЕС (884) ЗАЕС (43)

Викрадення людей російськими окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи. Їх катують струмом та знущаються, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлов

Одна з найголовніших проблем міста сьогодні, окрім існуючих гуманітарних та соціальних, – це стихійні масові викрадення працівників ЗАЕС і місцевих жителів.

Про це сказав мер міста Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів", - повідомив Орлов

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти збираються видавати в Енергодарі російські шкільні атестати, - мер Орлов

"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – розповів він та наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Мер Енергодару подякував за увагу, яку Компанія приділяє тимчасово окупованому місту, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та евакуації родин атомників.
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Топ коментарі
+9
**** ти Zе, сволочі ви всі 73/43%зебіли - це все на вашій совісті!

Хоча - яка там у вас совість...
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22.06.2022 22:33
+5
А Ви чому думаєте, що полонені краще заручників? Знущаються однаково… поцікавтесь. Зрозуміло, що заручників в них скільки завгодно і обміном питання не вирішити.
Тому це вже терор…
я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.
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23.06.2022 00:14
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**** ти Zе, сволочі ви всі 73/43%зебіли - це все на вашій совісті!

Хоча - яка там у вас совість...
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22.06.2022 22:33 Відповісти
порохоботе, це на совісті всіх папередників, включаючи твого хазяїна який більше переймався розвитком свого бізнесу ніж країною, так переймався що настрочив своїх магазинів по всій Україні
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23.06.2022 06:57 Відповісти
Зебил - это на твоей совести и у тебя как и у всей зеленой шоблы руки в крови за 3 года розкрадання країни.
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23.06.2022 09:36 Відповісти
Бот из Банаковой нарисовался, конвертики отрабатывает
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24.06.2022 09:31 Відповісти
ЗвIрI ДикI! Шо б ви видохли скорIше!
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22.06.2022 22:44 Відповісти
Отже ж нелюді і долбануть то туди не можна по Енергодару.
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22.06.2022 22:44 Відповісти
А навіщо викрадають, навіщо катують? Яка мета?
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22.06.2022 23:25 Відповісти
Залякати.
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23.06.2022 03:42 Відповісти
Це пподовжується 8 років. Те що відбувається в Мелітополі, це не новина для Криму, а в Мелітополь прибули саме росіяни з кримського угрупування
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23.06.2022 08:07 Відповісти
Сразу настаивал, что успехи утырков на донбалласта из за высокой мотивации, там половина частей с ордло. Рвались в бой массово, отсюда и мстительность. А по югу половина крымчаков в составе, те же мотивы. Вслух давно говорить стоит. А бред про трёх тёток курсантов сынков, что бунтовали локальный случай.
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03.07.2022 21:48 Відповісти
Цивільні - то не полоненні, то викрадені люди.
Вони просять, щоб наші з Білгорода людей на обмін набрали?
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22.06.2022 23:55 Відповісти
А Ви чому думаєте, що полонені краще заручників? Знущаються однаково… поцікавтесь. Зрозуміло, що заручників в них скільки завгодно і обміном питання не вирішити.
Тому це вже терор…
я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.
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23.06.2022 00:14 Відповісти
Хіба хтось сумнівався,що після масових акцій протесту та непокори ,москалі забудуть.Та вони нагло записували все на телефони,й чекали на під'їзд відповідних органів.А місцеві ватники хіба не наводять.Шкода людей,але вмерти замордованим,то краще було вмерти з ножем в руці,вже не кажу про мисливську рушницю.Але ,після прочитаного про Охтирку,де бабушки встали на захист назви вулиці пушкіна((не знаю що й гадати.Мудрий шлях,можливо єдиний можливий для ще вільних людей,тікати через крим кудись .
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23.06.2022 00:20 Відповісти
Це виборці Зе і Опи шось мені підказує
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23.06.2022 00:58 Відповісти
РюZkiй мір дохне на ваших очах Панове...тому й звіріють
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23.06.2022 07:28 Відповісти
 
 