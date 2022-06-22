Викрадення людей російськими окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи. Їх катують струмом та знущаються, - мер Орлов
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Одна з найголовніших проблем міста сьогодні, окрім існуючих гуманітарних та соціальних, – це стихійні масові викрадення працівників ЗАЕС і місцевих жителів.
Про це сказав мер міста Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів", - повідомив Орлов
"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – розповів він та наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.
Мер Енергодару подякував за увагу, яку Компанія приділяє тимчасово окупованому місту, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та евакуації родин атомників.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча - яка там у вас совість...
Вони просять, щоб наші з Білгорода людей на обмін набрали?
Тому це вже терор…
я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.