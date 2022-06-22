Документи про освіту додадуть у "Дію" для полегшення вступу до вузів абітурієнтам з окупованих територій, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології
В Україні хочуть максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.
Вона повідомиоа що, сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.
Домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.
Також в планах урядовців інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.
Ще хочуть забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.
Будь ласка, зачекайте...
Інформація про наявний людський ресурс має бути загальнодоступна державі, корпораціям і т.п. щоб могти планувати.
Як ти створиш робочі місця якщо в тебе немає інформації ПРО ТАКИЙ РЕСУРС як ЛЮДИ, які проживають в даному районі? В нас країна така відстала через те що нічого розпланувати не можна. В нас кияни ниють про черги в поліклініку через те що НІХТО уявлення немає скільки там людей на районі живе.
До речі в багатьох людей гроші з привату вкрали? Мабуть через те що у ньому у людей гроші крадуть - туди так багато людей свої гроші несуть.
Зрозумійте мати всі документи у віртуальності це правильно та дозволяє продовжувати державі існувати навіть після фізичної втрати території, вже не кажучи за те що можна бути громадянином України будь де та отримувати всі послуги.
Таких як вона кого підозрює населення в державній зраді треба закрити в санаторії ізольованого типу до кінця війни як прийнято в цивілізованих країнах.
Що до теми, то я радий, що нарешті появляться атестати в Дії у всіх громадян. Це як мінімум зробить видані росією атестати взагалі нічого не вартими для населення наприклад із Херсона чи Мелітополя. А ще це допомагає віртуалізувати державу та зробити її незалежною від можливості фізичної втрати землі. Вже не кажучи за те що підробити такий атестат чи диплом буде не можливо, залишиться тільки можливість купити його в продажних інститутах ціль яких торгівля дипломами,