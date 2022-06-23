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Наступ РФ сповільниться через брак ресурсів, українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон,зеленський

Військова розвідка Великої Британії вважає, що найближчими кількома місяцями наступ Росії в Україні сповільниться, оскільки її армія виснажує свої ресурси.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в інтерв'ю групі європейських газет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Джонсон сказав, що сили президента Владіміра Путіна просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат солдатів та зброї.

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"Проте наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може дійти точки, в якій більше не буде жодного руху вперед, тому що вона вичерпає свої ресурси", — сказав Джонсон.

"Тоді ми повинні допомогти українцям переламати динаміку. Я аргументуватиму це на саміті "Великої сімки" (у вихідні в Німеччині). Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас", - додай він

На запитання, як виглядатиме перемога України чи поразка Путіна, Джонсон відповів: "Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, у які вони вторглися".
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Топ коментарі
+53
Пане Джонсон, готуйтеся до чергового візиту в Украіну.
Бо нашу владу треба тримати на дуже короткий мотузці.
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22.06.2022 23:07
+27
Лучший друг, который когда либо был у Украины) спасибо Боре
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22.06.2022 23:10
+20
подяка Борису за цілковиту підтримку
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22.06.2022 23:11
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Пане Джонсон, готуйтеся до чергового візиту в Украіну.
Бо нашу владу треба тримати на дуже короткий мотузці.
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22.06.2022 23:07 Відповісти
Дєрмак не одобрить
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22.06.2022 23:11 Відповісти
Хто його питатиме.
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22.06.2022 23:16 Відповісти
Я б ще уточнив, що один найвеличніший блазень лідер ********** повертається до дійсності лише після процедури, відомої як копен-дупен. Припускаю, що у містера Джонсона це виходить найкраще.
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23.06.2022 00:02 Відповісти
Ще не повністю. Йому досі мариться виконання заданія із центра по збереженню рашизму на території України із статус кво на 24 лютого
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23.06.2022 02:59 Відповісти
👍🤝😒😠
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23.06.2022 11:45 Відповісти
Яка вона наша, точніше насаджена рашистська
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23.06.2022 14:13 Відповісти
Хорошо хоть замедлится.
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22.06.2022 23:07 Відповісти
Дякую, але Єрмаку не кажіть (або скажіть йому, що Україна планує напасти на Угорщину, хай Юстас передасть Алексу).
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22.06.2022 23:10 Відповісти
Лучший друг, который когда либо был у Украины) спасибо Боре
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22.06.2022 23:10 Відповісти
Наші українські люди відповідали на запитання: "Які з трьох лідерів, дружніх Україні країн, допомагають Україні найбільше?"
На перше місце люди поставили Дуду -99%, на друге місце поставили Джонсона-98%, на третє місце поставили Байдена 97%.
Загалом практично всі три лідери допомагають нашій країні однаково, на думку людей.
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23.06.2022 06:12 Відповісти
"вони"...😬
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23.06.2022 15:33 Відповісти
подяка Борису за цілковиту підтримку
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22.06.2022 23:11 Відповісти
Знову розмови про 24 лютого...
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22.06.2022 23:13 Відповісти
Нє, не хороший у нас президент

Борис звичайно
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22.06.2022 23:14 Відповісти
Дай Боже , щоб ці слова стали правдою
Та їхні розвідки дійсно працюють , аналізують та роблять правильні прогнози
А що сказати про нашу розвідку ...
Та про те як повідомлення західних розвідок чує влада України
Там говорили - нападуть ... А тут заспокоювали - усе нормально
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22.06.2022 23:15 Відповісти
За кілька днів цю новину прочитає Буданов і перепостить від себе.
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22.06.2022 23:21 Відповісти
Друга армія в світі вже обламала зуби об Україну. Далі буде.
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22.06.2022 23:23 Відповісти
приємно чути виважений оптимізм і справжній реалізм, без загравання з будь ким...
дякуємо...
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22.06.2022 23:25 Відповісти
дякуєм, пане Джонсонюк,за підтримку)
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22.06.2022 23:25 Відповісти
Атакуйте областные центры Белгородской и Воронежской областей или уничтожьте крымский мост. Не бойтесь Запада и западную демократию. Эта падаль в кремле пользуется слабостью Запада.
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22.06.2022 23:26 Відповісти
Побійтесь Бога! У Воронєжі насілєніє всєм лічним саставам задовбалось міняти памперси...
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23.06.2022 00:05 Відповісти
БОрис +++
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22.06.2022 23:31 Відповісти
Джонсон - крассавчик, але є н'юанси?
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22.06.2022 23:36 Відповісти
Добре для України в такий час., що є такий Б. Джонсон . Мінус для нас той, що він демократ і добряк. Що зовні, що у справах. Його, мабуть, ніхто не боїться. А нам би було краще, щоб був такий хтось типу Черчилля, Тетчер чи Рейгана. Щоб міг, прямо і фігурально, взяти за горло - що пу, що нашого зе. Бо обоє заслужили.
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22.06.2022 23:38 Відповісти
Раз та особа якій при зустрічі Борис Джонсон не подав руку присутня при розмові Залужного з партнерами то можна чекати несподіванок.
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22.06.2022 23:44 Відповісти
Мы будем душить их медленно. Сначала лишим их танков, флота и авиации, потом оставим без средств к существованию, а потом за миску похлебки заставим их воевать между собой. Эта скотобаза должна саму себя уничтожить
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22.06.2022 23:49 Відповісти
Все б добре, та є нюанс. Коли ванькі-манькі почнуть ковбасити одне одного, процес затягнеться надовго, бо територія смєхдєржави велика, а густота її заселеності орками - порівняно мала.
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23.06.2022 00:10 Відповісти
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23.06.2022 00:19 Відповісти
Вже і Джонсон заговорив про 24 лютого? Хай у касапів буде зручний плацдарм для чергового нападу на Україну з Криму?
Яка наступна буде теза - "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
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23.06.2022 01:09 Відповісти
Джонсон лише оголошує хатєлки боневтіка. Чого б це він мав виставляти свої умови в чужій війні?
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23.06.2022 02:55 Відповісти
Джонсон харизматична особистість, каже все вірно, але важкої збої зібрав по світу аж 20 САУ 60-х років, відремонтував, щоб передати нам, бо США вже це готували, а тут засада, Норвегія такі ж саме САУ подарувала 22 штуки Україні. У нього слова розходяться з діями. Естонія з свого маленького військового бюджету передала 40% відсотків Україні, хоча вона на черзі на окупацію, але вона на першому місті по рівню допомоги відносно військового бюджету. А от Литва пасе задніх. А Великобританія острів з потужним флотом, до якого ще потрібно доплисти і висадитись, на що навіть нацисти не ризикнули. А от поляки, чехи сотні танків передали.
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23.06.2022 03:35 Відповісти
Литва пасе заднiх? якого дiдька ви так вирішили?
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23.06.2022 06:16 Відповісти
Британия в тройке лидеров по помощи Украине! Что ты мелешь?
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23.06.2022 08:24 Відповісти
кацап епанный иди *****!
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24.06.2022 00:05 Відповісти
Борис ДжонсонЮК - мужик с яйцами. Пройдет время и в Украине его именем будут названы улицы и проспекты.
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23.06.2022 08:22 Відповісти
Дякуємо Джонсон. Ви дуже сильна людина.
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23.06.2022 10:53 Відповісти
"в ближайшие несколько месяцев"

Мда
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23.06.2022 13:21 Відповісти
 
 