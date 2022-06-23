Наступ РФ сповільниться через брак ресурсів, українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати, - Джонсон
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Військова розвідка Великої Британії вважає, що найближчими кількома місяцями наступ Росії в Україні сповільниться, оскільки її армія виснажує свої ресурси.
Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в інтерв'ю групі європейських газет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Джонсон сказав, що сили президента Владіміра Путіна просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат солдатів та зброї.
"Проте наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може дійти точки, в якій більше не буде жодного руху вперед, тому що вона вичерпає свої ресурси", — сказав Джонсон.
"Тоді ми повинні допомогти українцям переламати динаміку. Я аргументуватиму це на саміті "Великої сімки" (у вихідні в Німеччині). Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас", - додай він
На запитання, як виглядатиме перемога України чи поразка Путіна, Джонсон відповів: "Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, у які вони вторглися".
Будь ласка, зачекайте...
Бо нашу владу треба тримати на дуже короткий мотузці.
блазеньлідер ********** повертається до дійсності лише після процедури, відомої як копен-дупен. Припускаю, що у містера Джонсона це виходить найкраще.
На перше місце люди поставили Дуду -99%, на друге місце поставили Джонсона-98%, на третє місце поставили Байдена 97%.
Загалом практично всі три лідери допомагають нашій країні однаково, на думку людей.
Борис звичайно
Та їхні розвідки дійсно працюють , аналізують та роблять правильні прогнози
А що сказати про нашу розвідку ...
Та про те як повідомлення західних розвідок чує влада України
Там говорили - нападуть ... А тут заспокоювали - усе нормально
дякуємо...
Яка наступна буде теза - "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
Мда