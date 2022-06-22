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За день Росія вбила 4 і поранила 5 мирних мешканців на Донеччині, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у середу загинули 4 мирних мешканця, 5 дістали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення", - повідомив він.
Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Одужання пораненим.