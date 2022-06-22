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За день Росія вбила 4 і поранила 5 мирних мешканців на Донеччині, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у середу загинули 4 мирних мешканця, 5 дістали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення", - повідомив він.

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Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За день Росія вбила 4 і поранила 5 мирних мешканців на Донеччині, - голова ОВА Кириленко 01
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Гаваряща каняка каже що вони звільняють схід від тиску неонацистів.
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22.06.2022 23:37 Відповісти
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22.06.2022 23:59 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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23.06.2022 10:17 Відповісти
 
 