УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12539 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
8 036 33
війна (56107) Держдепартамент США (1302) США (14430) Шерман (35)

Україна сама визначатиме, до яких рубежів визволяти власну територію, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шерман,венді

Україна має право самостійно вирішувати, як оборонятися від наступу РФ і до яких рубежів визволяти територію від російського агресора, а США разом із союзниками допомагатимуть їй у цьому, так само як і в досягненні процвітаючого майбутнього.

З відповідною заявою виступила в середу на міжнародному форумі, організованому "Атлантичною радою" перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тут важливе не наше судження, це погляд України на те, чого вона хоче для себе та для власного майбутнього", - відповіла Шерман на прохання прокоментувати заяву Президента України Володимира Зеленського про наміри ЗСУ звільнити не лише території, захоплені Росією за останні місяці, а й землі, окуповані з 2014 року, в тому числі Крим і ОРДЛО.

Перша заступниця держсекретаря США також нагадала, що путін сам почав порівнювати себе з Петром Першим ХХІ століття, і лише він винен у розв’язанні неспровокованої війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США про погрози Москви Литві "Напад на члена НАТО означатиме напад на всіх"

"Отже, чого хоче Україна для власного майбутнього – це мати змогу вирішувати, яким воно буде, і цього прагне для себе кожна країна. І ми, і Європейський Союз, понад 40 країн у всьому світі підтримали санкції та інші дії, закликавши до припинення неспровокованої, несправедливої та дійсно жахливої війни путіна", - наголосила Шерман.

Вона зауважила, що мета США, а також союзників і партнерів – побачити демократичну, незалежну, суверенну й процвітаючу Україну, яка матиме достатньо засобів для стримування й захисту від подальшої агресії. У цьому контексті вона підтвердила, що Сполучені Штати продовжують бути відданими принципу "нічого про Україну без України".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
та головне, щоб наші союзники нас підтримали не тільки морально, коли повертатимемо кордони станом на 24/08.1991року...
показати весь коментар
23.06.2022 00:54
+15
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире.‼️

Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
показати весь коментар
23.06.2022 01:30
+13
Україна палає в огні, -
Але відсіч дає кацапні!

показати весь коментар
23.06.2022 01:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та головне, щоб наші союзники нас підтримали не тільки морально, коли повертатимемо кордони станом на 24/08.1991року...
показати весь коментар
23.06.2022 00:54 Відповісти
Вот это действительно вопрос. Мы зависимы во всем от союзников. От вооружения до инсулина для диабетиков...
показати весь коментар
23.06.2022 01:09 Відповісти
А где там был вопрос у Ан Мур?ПаРаша во всем зависима от запада и китая,от гвоздей до лекарств и что?а запад зависим от того же китая-те же гвозди,канцелярия ....что-нибудь слышали о глобализации мировой экономики?и у нас война вроде как
показати весь коментар
23.06.2022 08:59 Відповісти
Вам бы к врачу сходить...
показати весь коментар
23.06.2022 14:33 Відповісти
Що це за питання - все визволяти. До Кубані включно.
показати весь коментар
23.06.2022 01:01 Відповісти
Всі окуповані/анексовані ордою території України потрібно звільняти з 1918р. із Стародубщиною, Східною Слобожанщиною, Донецьким кряжем та Кубанню.
https://ibb.co/xHLfn1b
показати весь коментар
23.06.2022 21:19 Відповісти
Від Сяну по Кавказ
показати весь коментар
23.06.2022 01:10 Відповісти
З Сяном не потрібно ссоритись. А Кавказ - і нахер непотрбен (ще гірше данбасу).
показати весь коментар
23.06.2022 09:38 Відповісти
ПО Кавказ.
показати весь коментар
23.06.2022 09:48 Відповісти
Нужно будет проводить референдум освобождать ли Кубань и Псков
показати весь коментар
23.06.2022 01:11 Відповісти
До Пекина, а там посмотрим
показати весь коментар
23.06.2022 01:17 Відповісти
Україна палає в огні, -
Але відсіч дає кацапні!

показати весь коментар
23.06.2022 01:26 Відповісти
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире.‼️

Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
показати весь коментар
23.06.2022 01:30 Відповісти
Он слишком много знал !
показати весь коментар
23.06.2022 14:35 Відповісти
Если Украина победит, то это потому, что мы помогли. Ну, а если нет, то это потому, что это она сама так решила.

Шел ты с приятелем по лесу, и вдруг на тебя нападает медведь и начинает ломать. А твой приятель, у которого мощное ружье, отбежал на безопасное расстояние, бросает тебе то камень, то палку и говорит: ты там держись, и, главное, помни: ты сам определяешь, до какой степени тебя медведь заломает. Это только твое решение, но я - мысленно - с тобой.

Приятель, конечно, не обязан убивать медведя - не на него же зверь напал, в конце концов. Так что все вроде и правильно, но почему-то всем понятно, что у тебя за товарищ . И тебе понятно, и самом приятелю, и медведю тоже.
показати весь коментар
23.06.2022 01:35 Відповісти
Вот лучше и не скажешь.
показати весь коментар
23.06.2022 03:08 Відповісти
А какого хера ваш приятель с оружием а вы нет? Вы не знали что идёте в лес на медведя? Почему ваш приятель подумал про оружие а вы нет? Намё кпоняли?
показати весь коментар
23.06.2022 05:41 Відповісти
Єто другоє
показати весь коментар
23.06.2022 08:29 Відповісти
Приятель любитель диких животных, мама Римма водила его в цирк там медведи не страшные и если в глаза он посмотрит то медведь 🐻 испугается и сядет на задние лапки и будет на балалайке играть...
показати весь коментар
23.06.2022 08:59 Відповісти
якщо чесно до кінця говорити, то навіть, якби ці зелені макаки не розвалювали і не нищили, що було набуто до них, то все одно нам ми не було достатньо тих ресурсів (особливо воєнних), які ми наробили б. Бо дуже просто, який бюджет на армію у кацапів і скільки років вони готувалися і бюджет у нас. Тобто нам все одно була потрібна допомога партнерів/союзників, одна вони не сильно то і раніше допомагали (за Порошенка) і зараз не так, як потрібно. Хоча прекрасно знають, як потрібно допомагати і чим.
показати весь коментар
23.06.2022 12:21 Відповісти
1991
показати весь коментар
23.06.2022 03:19 Відповісти
Держдепартамент США не зрозумів - дай українцю щось собі визволяти, то буде війна з Китаєм
показати весь коментар
23.06.2022 04:00 Відповісти
А зачем что-то вызначать?
У нас есть государственная граница, признанная всем цивилизованным миром
показати весь коментар
23.06.2022 04:37 Відповісти
Москаль порушив державний кордон і денонсував договори про визнання кордонів. Тому Україна має право повернути всі окуповані рашистами території
показати весь коментар
23.06.2022 21:24 Відповісти
Нам чужого не надо, но и своё не отдадим.
Границы 1991 года - вот наша цель.
И Россия без ядерного оружия.
показати весь коментар
23.06.2022 04:56 Відповісти
Хорошо бы, а кто будет россию разоружать от ядерного оружия? Байден или Джонсон?
показати весь коментар
23.06.2022 05:43 Відповісти
Сама отдаст, разоружать не нужно.
показати весь коментар
23.06.2022 06:22 Відповісти
від Сяну і до Кавказу
показати весь коментар
23.06.2022 06:00 Відповісти
Карта минимальных "хотелок" Куйла от июня 2021 г. Ему всё отмеченное жёлтым поднесли на блюдечке с голубой каёмочкой (разминирование, отводы), но оно попёрло ещё дальше.
И если правый берег Днепра освободят, то левый противоречит уже сданным "хотелкам"...
показати весь коментар
23.06.2022 06:06 Відповісти
От 2021 г. карта не прицепилась. Попробую от 2015 г.- практически одно и то же.
показати весь коментар
23.06.2022 07:47 Відповісти
сама-то сама, но западных аналитиков и разведку нужно прислушиваться, потому что наши не предали должного значения предупреждениям о нападении
показати весь коментар
23.06.2022 09:27 Відповісти
Ця цитата з Держдепу свідчить що в них нема жодного плану як стримувати росію.

Вони досі роблять вигляд що ця війна є якимсь регіональним чи локальним конфліктом.

Переоцінюють себе.

Америці зараз може нічого й не загрожує, а от на періферії, там де американські інтереси черпають матеріальні ресурси, цих ресурсів може зненацька забракнути.

Ну от, практично неможливо зараз купити в США автомобіль-гібрид, черга на 6 місяців, ціни на 30% зросли. Мовляв, якихось мікросхем бракує.

Акції падають, вже 6 місяців у вільному падінні.

А нам кажуть "нема ніякої кризи, все тимчасово".

Короче, "розруха в головах" - вона не тільки у москалів.
показати весь коментар
23.06.2022 10:47 Відповісти
абсолютно, це говорить про те, що вони до цих пір не визначилися: до красивих чи до розумних (як в тому анекдоті). Тобто допомога американських демократів в особі їхнього дуже одіозного Президента буде дозованою і ми будемо визначатися, однак вони будуть підказувати рівнем своєї допомоги. Ми вже це зрозуміли, часто повторювати нам не потрібно.

І це, на превеликий жаль, ось така ситуація в американському політикумі. нічого особистого, як-то кажуть... Республіканці (не тільки частина, які трампісти, а всі республіканці) пруть на цих демократів (зараз вони скоріше соціалісти) щодо інтенсивнішої допомоги, однак ті тягнуть.
показати весь коментар
23.06.2022 11:05 Відповісти
 
 