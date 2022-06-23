Україна сама визначатиме, до яких рубежів визволяти власну територію, - Держдепартамент США
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Україна має право самостійно вирішувати, як оборонятися від наступу РФ і до яких рубежів визволяти територію від російського агресора, а США разом із союзниками допомагатимуть їй у цьому, так само як і в досягненні процвітаючого майбутнього.
З відповідною заявою виступила в середу на міжнародному форумі, організованому "Атлантичною радою" перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Тут важливе не наше судження, це погляд України на те, чого вона хоче для себе та для власного майбутнього", - відповіла Шерман на прохання прокоментувати заяву Президента України Володимира Зеленського про наміри ЗСУ звільнити не лише території, захоплені Росією за останні місяці, а й землі, окуповані з 2014 року, в тому числі Крим і ОРДЛО.
Перша заступниця держсекретаря США також нагадала, що путін сам почав порівнювати себе з Петром Першим ХХІ століття, і лише він винен у розв’язанні неспровокованої війни проти України.
"Отже, чого хоче Україна для власного майбутнього – це мати змогу вирішувати, яким воно буде, і цього прагне для себе кожна країна. І ми, і Європейський Союз, понад 40 країн у всьому світі підтримали санкції та інші дії, закликавши до припинення неспровокованої, несправедливої та дійсно жахливої війни путіна", - наголосила Шерман.
Вона зауважила, що мета США, а також союзників і партнерів – побачити демократичну, незалежну, суверенну й процвітаючу Україну, яка матиме достатньо засобів для стримування й захисту від подальшої агресії. У цьому контексті вона підтвердила, що Сполучені Штати продовжують бути відданими принципу "нічого про Україну без України".
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Але відсіч дає кацапні!
Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
Шел ты с приятелем по лесу, и вдруг на тебя нападает медведь и начинает ломать. А твой приятель, у которого мощное ружье, отбежал на безопасное расстояние, бросает тебе то камень, то палку и говорит: ты там держись, и, главное, помни: ты сам определяешь, до какой степени тебя медведь заломает. Это только твое решение, но я - мысленно - с тобой.
Приятель, конечно, не обязан убивать медведя - не на него же зверь напал, в конце концов. Так что все вроде и правильно, но почему-то всем понятно, что у тебя за товарищ . И тебе понятно, и самом приятелю, и медведю тоже.
У нас есть государственная граница, признанная всем цивилизованным миром
Границы 1991 года - вот наша цель.
И Россия без ядерного оружия.
И если правый берег Днепра освободят, то левый противоречит уже сданным "хотелкам"...
Вони досі роблять вигляд що ця війна є якимсь регіональним чи локальним конфліктом.
Переоцінюють себе.
Америці зараз може нічого й не загрожує, а от на періферії, там де американські інтереси черпають матеріальні ресурси, цих ресурсів може зненацька забракнути.
Ну от, практично неможливо зараз купити в США автомобіль-гібрид, черга на 6 місяців, ціни на 30% зросли. Мовляв, якихось мікросхем бракує.
Акції падають, вже 6 місяців у вільному падінні.
А нам кажуть "нема ніякої кризи, все тимчасово".
Короче, "розруха в головах" - вона не тільки у москалів.
І це, на превеликий жаль, ось така ситуація в американському політикумі. нічого особистого, як-то кажуть... Республіканці (не тільки частина, які трампісти, а всі республіканці) пруть на цих демократів (зараз вони скоріше соціалісти) щодо інтенсивнішої допомоги, однак ті тягнуть.