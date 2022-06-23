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На південному напрямку ЗСУ знищили 20 окупантів, ворожу техніку і 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

На південних рубежах українські захисники знищили 20 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Гелікоптером завдано удару по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався.

Протягом доби ворог також здійснив три ракетні удари по південним регіонам.

Масований ракетного удару із 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву.

Уражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.

За уточненими даними, загинула одна та поранено дві цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, двічі ворог атакував Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.

Читайте: Повітряні сили ЗСУ знищили два склади боєприпасів і до 10 бойових броньованих машин військ РФ

Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:

  • самохідну гаубицю "Мста-С",
  • 23-мм зенітну установку,
  • Тягач,
  • 4 одиниці автомобільної техніки,
  • 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

"Корабельне угруповання ворожого флоту наразі становить 5 ракетних та 3 великі десантні кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не змінює. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема у напрямку узбережжя", - додали в ОК "Південь".

Автор: Наталя Джума
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"Если меня вдруг каким-то образом замочит украинская армия, которая отступает везде, я официально разрешаю обоосать мою могилу. Потому что я буду конченым лошарой", - писал Олег Добров ("асвабадитель" - уроженец Новосибирской области) в соцсетях."
На даний час "денацифікрований" Тепер питання: "Де його поховали?" Є надія, що там уже стоїть черга з розстебнутими штаньми!
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23.06.2022 07:58 Відповісти
Окупантам - Смерть
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23.06.2022 08:31 Відповісти
 
 