На південному напрямку ЗСУ знищили 20 окупантів, ворожу техніку і 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"
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На південних рубежах українські захисники знищили 20 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Гелікоптером завдано удару по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався.
Протягом доби ворог також здійснив три ракетні удари по південним регіонам.
Масований ракетного удару із 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву.
Уражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.
За уточненими даними, загинула одна та поранено дві цивільні особи", - йдеться в повідомленні.
Крім того, двічі ворог атакував Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.
В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.
Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:
- самохідну гаубицю "Мста-С",
- 23-мм зенітну установку,
- Тягач,
- 4 одиниці автомобільної техніки,
- 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.
"Корабельне угруповання ворожого флоту наразі становить 5 ракетних та 3 великі десантні кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не змінює. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема у напрямку узбережжя", - додали в ОК "Південь".
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