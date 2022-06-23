На південному напрямку ЗСУ знищили 20 окупантів, ворожу техніку і 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

На південних рубежах українські захисники знищили 20 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Гелікоптером завдано удару по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався.

Протягом доби ворог також здійснив три ракетні удари по південним регіонам.

Масований ракетного удару із 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву.

Уражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.

За уточненими даними, загинула одна та поранено дві цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, двічі ворог атакував Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.

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Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:

самохідну гаубицю "Мста-С",

23-мм зенітну установку,

Тягач,

4 одиниці автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

"Корабельне угруповання ворожого флоту наразі становить 5 ракетних та 3 великі десантні кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не змінює. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема у напрямку узбережжя", - додали в ОК "Південь".