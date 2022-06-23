УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6252 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 073 23
війна (56124) Зміїний (149) техніка (1319)

Українські військові уразили ще один ЗРК "Панцир" ворога на Зміїному, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.

Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Зміїному ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Панцир С1" і 49 ворогів, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
зелений коридор для росіян зміїного острова в обмін на солдатів маріупольського гарнізону. в іншому випадку облогу, топити всю допомогу, що прибуває, і бомбити щодня.
показати весь коментар
23.06.2022 07:14
+17
Чорнобаївка-2.
показати весь коментар
23.06.2022 07:09
+14
Там накрыли ещё вышку связи (в кружке) и ещё много чего, из чего рашисты собирались обстреливать Одесскую область. Снимок из космоса от 22.06:
показати весь коментар
23.06.2022 07:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мати казали: "Гроші в бідоні"
показати весь коментар
23.06.2022 06:54 Відповісти
У моєї дружини дійсно був такий випадок коли вона була малою, а мати послала її за молоком.
показати весь коментар
23.06.2022 07:37 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 08:23 Відповісти
Чорнобаївка-2.
показати весь коментар
23.06.2022 07:09 Відповісти
Зміїбаївка
показати весь коментар
23.06.2022 07:58 Відповісти
Чернозмеевка - 2.. )
показати весь коментар
23.06.2022 08:53 Відповісти
Кретіно бамбіно...
показати весь коментар
23.06.2022 07:11 Відповісти
радісно
показати весь коментар
23.06.2022 07:11 Відповісти
зелений коридор для росіян зміїного острова в обмін на солдатів маріупольського гарнізону. в іншому випадку облогу, топити всю допомогу, що прибуває, і бомбити щодня.
показати весь коментар
23.06.2022 07:14 Відповісти
Правильно казати "спеціальна військова операція з демілітарізації"
показати весь коментар
23.06.2022 07:27 Відповісти
Можна і демоскалізація.
показати весь коментар
23.06.2022 08:00 Відповісти
Це не ми, настамнєт, це якась третя сила.
показати весь коментар
23.06.2022 07:38 Відповісти
Там накрыли ещё вышку связи (в кружке) и ещё много чего, из чего рашисты собирались обстреливать Одесскую область. Снимок из космоса от 22.06:
показати весь коментар
23.06.2022 07:42 Відповісти
А не краще було б "оте", чим нібито влучили у черговий раз по цій скалі, використати на залишках Донбасу? Бо якось там не дуже..
І Дніпро на обрії.
показати весь коментар
23.06.2022 07:45 Відповісти
и днипро и львов и лондон и берег слоновой кости для зрадойобов все не так и все не это..
показати весь коментар
23.06.2022 08:06 Відповісти
Звідки, такий?
показати весь коментар
23.06.2022 11:58 Відповісти
це стратегічний об'єкт. Звідси ведеться розвідка всього узбережжя нашиго берега . Карту відкрийте
показати весь коментар
23.06.2022 09:28 Відповісти
Доречі Зміїний по формі Крим нагадує. Як то кажуть, почнемо з малого.
показати весь коментар
23.06.2022 07:54 Відповісти
Рідненькі наші, лупіть по орках нещадно !
показати весь коментар
23.06.2022 08:03 Відповісти
Эти панцири что-то кроме как гореть умеют вообще?
показати весь коментар
23.06.2022 08:06 Відповісти
Вилазити з панциря.
показати весь коментар
23.06.2022 08:09 Відповісти
кучу ракет разных стран уничтожили методом тарана
показати весь коментар
23.06.2022 10:12 Відповісти
S kakix ento por mongolo-ordyncy prisvaivajut imena naricatelnye s tak nenavidimyx imi "nemecko-fašistov"?
Panzer ce bronia na nemeckom. A dlia ordy krašče by nazvatj svoji laptewageny jakim tam laskovo riuzzge-ordynskim "jagelj" albo "fuflo" naprimer...
показати весь коментар
23.06.2022 10:05 Відповісти
 
 