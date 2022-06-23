Українські військові уразили ще один ЗРК "Панцир" ворога на Зміїному, - ОК "Південь"

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.

Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться в повідомленні.

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