Українські військові уразили ще один ЗРК "Панцир" ворога на Зміїному, - ОК "Південь"
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На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".
"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.
Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 PowerOfTheMirror
показати весь коментар23.06.2022 07:14
+17 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар23.06.2022 07:09
+14 Бенина Мама
показати весь коментар23.06.2022 07:42
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І Дніпро на обрії.
Panzer ce bronia na nemeckom. A dlia ordy krašče by nazvatj svoji laptewageny jakim tam laskovo riuzzge-ordynskim "jagelj" albo "fuflo" naprimer...