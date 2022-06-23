Столтенберг хоче, щоб Швеція та Фінляндія вступили до альянсу якнайшвидше, але не може цього гарантувати
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг націлений на те, щоб Фінляндія та Швеція вступили у військовий союз "найближчим часом", але попередив, що він "не може гарантувати" швидкий термін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.
Генсек НАТО зазначив, що хоча переговори з Туреччиною, яка блокує вступ двох країн, все ще тривають, рішення ще не знайдено, менш ніж за тиждень до початку саміту в Мадриді.
"Моя мета, як і раніше, полягає в тому, щоб переконатися, що вони зможуть приєднатися найближчим часом. Я не можу гарантувати, але я говорю, що це все ще моя мета", — сказав Столтенберг.
Рішення про прийняття нової країни до НАТО потребує схвалення всіх 30 союзників. А Туреччина виступила із запереченнями проти заявок Швеції та Фінляндії, звинувативши обидві країни у підтримці курдських груп, яких вона вважає терористами.
"Це не вперше, коли ми бачимо, що один або кілька союзників не згодні з іншими", - сказав Столтенберг, висловивши оптимізм щодо того, що протидія Анкари не завадить Гельсінкі і Стокгольму зрештою приєднатися.
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