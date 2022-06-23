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Новини За кордоном
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Фінляндія (756) членство в НАТО (1404) Швеція (648) Столтенберг Єнс (1338)

Столтенберг хоче, щоб Швеція та Фінляндія вступили до альянсу якнайшвидше, але не може цього гарантувати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,швеція,фінляндія

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг націлений на те, щоб Фінляндія та Швеція вступили у військовий союз "найближчим часом", але попередив, що він "не може гарантувати" швидкий термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Генсек НАТО зазначив, що хоча переговори з Туреччиною, яка блокує вступ двох країн, все ще тривають, рішення ще не знайдено, менш ніж за тиждень до початку саміту в Мадриді.

"Моя мета, як і раніше, полягає в тому, щоб переконатися, що вони зможуть приєднатися найближчим часом. Я не можу гарантувати, але я говорю, що це все ще моя мета", — сказав Столтенберг.

Рішення про прийняття нової країни до НАТО потребує схвалення всіх 30 союзників. А Туреччина виступила із запереченнями проти заявок Швеції та Фінляндії, звинувативши обидві країни у підтримці курдських груп, яких вона вважає терористами.

"Це не вперше, коли ми бачимо, що один або кілька союзників не згодні з іншими", - сказав Столтенберг, висловивши оптимізм щодо того, що протидія Анкари не завадить Гельсінкі і Стокгольму зрештою приєднатися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про членство Швеції та Фінляндії в НАТО: Коли саме це станеться, не можу сказати

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
нато без США ніщо.
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23.06.2022 07:42
+3
Згадайте історію. НАТО створювався в першу чергу для захисту Туреччини від СРСР. От Вам і відповідь.
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23.06.2022 08:09
+1
Это к тому что дело не только в том что на Западе не любят/боятся украинцев. Политика сложная штука. И надо двигать свое, несмотря на все преграды, а не списывать всё на чужую нелюбовь/страх. Заметьте это Швеция, которая одна из самых развитых стран мира, а не Украина.
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23.06.2022 07:41
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Імпотенти. А Столтенберг - прямо символ страхумі безсилля. Просто рекламне лице клініки ім.Ф.Ф. Преображенського
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23.06.2022 07:29 Відповісти
так,столтенберг досить НІЯКИЙ...

але у даній ситуації це просто намагання Туреччини щось виторгувати побільше...
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23.06.2022 08:29 Відповісти
Это к тому что дело не только в том что на Западе не любят/боятся украинцев. Политика сложная штука. И надо двигать свое, несмотря на все преграды, а не списывать всё на чужую нелюбовь/страх. Заметьте это Швеция, которая одна из самых развитых стран мира, а не Украина.
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23.06.2022 07:41 Відповісти
нато без США ніщо.
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23.06.2022 07:42 Відповісти
твое обличчя коли всрався
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23.06.2022 07:52 Відповісти
дурики, зачем турок принимали?
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23.06.2022 07:56 Відповісти
Згадайте історію. НАТО створювався в першу чергу для захисту Туреччини від СРСР. От Вам і відповідь.
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23.06.2022 08:09 Відповісти
щито? это какая-то альтернативная история? ... НАТО, как организация создавалось как формализация уже фактически существовавшего со второй мировой войны военного союза США, Великобритании и Франции.
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23.06.2022 08:18 Відповісти
молокососам... що звикли розкидатись військово-політичними "геніальностями" без елементарних знань..

вчіть новітню історію..

зокрема про "кубинську кризу"
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23.06.2022 08:31 Відповісти
******** кризис ...

1949 - создание НАТО
1952 - принятие в НАТО Греции и Турции
1962 - Карибский кризис
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23.06.2022 09:00 Відповісти
Це тобі приснилося?
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23.06.2022 08:23 Відповісти
Девочка столтеберг хочет, но не может гарантировать то что хочет.
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23.06.2022 08:29 Відповісти
Низзя...вдруг Финляндия опять нападет на дохлый ссср

Маршал Финляндии Маннергейм для Совка был хуже Гитлера....
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23.06.2022 08:45 Відповісти
Цього сикливого, безвольного і бездарного Столтенберга треба негано міняти. НАТО має керувати військовий генерал з досвідом бойових дій та організаторської роботи. Це має бути американець або брит, бажано - негр.
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23.06.2022 09:19 Відповісти
Столтенберг это пустое место.
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23.06.2022 11:52 Відповісти
 
 