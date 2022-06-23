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Окупанти вночі 6 разів ударили по житлових районах Криворізького району Дніпропетровщини, - Резніченко

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бомби,касетні

Вночі ворог знову обстріляв Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

"Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів.

Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", - йдеться в повідомленні..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову поцілили по Криворізькому району. Одне з сіл залишилось без світла, - Резніченко

Автор: Наталя Джума
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хер вам а не кривой рог
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23.06.2022 07:57 Відповісти
 
 