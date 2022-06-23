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Лідери країн G7 обговорять план Маршалла щодо України на саміті в Німеччині, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Шольц повідомив, що проєкт плану Маршалла для України стане одним з питань, яке обговорюватимуть лідери країн "Великої сімки" на їхньому майбутньому саміті в Німеччині.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

Шольц сподівається на єдиний фронт довгострокової підтримки України. Канцлер заявив парламенту Німеччини, що відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців.

За його словами, для фінансування відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів, і перспективний план може спрацювати тільки в тому випадку, якщо європейські країни, інші великі країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.

Канцлер Німеччини також переконаний, що дійсно вирішальне значення має структура такого плану відновлення: як здійснюватиметься координація на міжнародному рівні, як визначатимуться пріоритети в інвестуванні тощо.

Шольц також заявив, що разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн має намір скликати конференцію експертів з відновлення України під егідою головування Німеччини в G7.

Також читайте: Посол України Мельник вибачиться перед канцлером Німеччини Шольцем за "ображену ліверну ковбасу"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"...відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців." Главное, чтобы к этим нескольким поколениям европейцев не примазались несколько поколений Бенефициаров.

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23.06.2022 08:23
+4
План «Маршала» без баби Бені та Зеленського з його посіпаками. Бо буде план «Бені».
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23.06.2022 08:23
+4
Позовите брата Ермака, Люсю и Подоляка они точно скажут G7 сколько нам надо, какими купюрами и в какой валюте.
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23.06.2022 08:25
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"...відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців." Главное, чтобы к этим нескольким поколениям европейцев не примазались несколько поколений Бенефициаров.

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23.06.2022 08:23 Відповісти
План «Маршала» без баби Бені та Зеленського з його посіпаками. Бо буде план «Бені».
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23.06.2022 08:23 Відповісти
Позовите брата Ермака, Люсю и Подоляка они точно скажут G7 сколько нам надо, какими купюрами и в какой валюте.
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23.06.2022 08:25 Відповісти
За корупцію я спокійний. Красти не дадуть. Там буде все під контролем Американців та Німців. Бо їхні компанії і будуть працювати.
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23.06.2022 08:35 Відповісти
хотілось би... бо поки що правосуддя щодо олігархів у нас досить вибіркове...

"щемлять" тих ,хто зараз НЕ ДОМОВИВСЯ з актуальною владою..


Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про арешт майна п'ятого Президента України Петра Порошенко.

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23.06.2022 09:12 Відповісти
План Маршалла треба починати з усунення укр держ службовців, бан до грошей на сто років.
Тільки іноземні розпорядникі та инвестори.
Укр помічників через поліграф, та громадський конкурс.
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23.06.2022 08:36 Відповісти
Починати з усунення зелені від влади.
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23.06.2022 08:41 Відповісти
не гундіти -- заібали -- за грошима буде дивитись гауляитер
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23.06.2022 08:39 Відповісти
Ну якщо Шольц сказав то так і буде , от тільки в якому часі. Тому що від слів до діла в Шольца дуже багато "але"
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23.06.2022 08:42 Відповісти
нужно к нам из китая производства переносить - все будут в плюсе
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23.06.2022 08:46 Відповісти
Щпульц сказал, Шпульц - сделал. Минет своему новому блондинчику? Да простят меня ЛГБТ
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23.06.2022 08:50 Відповісти
Злые языки кажуть шо Шольца може замінити Шредер...
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23.06.2022 08:54 Відповісти
Спочатку треба прокурорами і суддями поставити американців і англійців !
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23.06.2022 08:55 Відповісти
ЦЕ пропонував ще Яценюк..

На жаль,далі гучних слів у нього діло переважно не просувалось...
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23.06.2022 09:13 Відповісти
відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців. Джерело: https://censor.net/ua/n3349656

Ага, дуже поспішатимуть. Україну вже відкинуто на десятки років. Ніхто розбиту промисловість відбудовувати не буде. Всі раді. Привіт, аграрний світовий додаток. Тому й не спішать зброю давати.
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23.06.2022 08:57 Відповісти
путінський холуй sunuyiwipmailtempinfo ,ПНХ !
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23.06.2022 09:15 Відповісти
подождтите вы с планом,победить вату сначало надо
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23.06.2022 09:15 Відповісти
Тільки без слуг уродів!!найкращий варіант-гонтарєва!!!
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23.06.2022 10:39 Відповісти
Вчора було 22 червня, початок нападу на СССР і раша не дуже щось про це сьогодні згадує. Доречі є цифри, що з 10 млн. радянських солдат, 6 млн. були призвані з України, це стосується чиї "деды воевали". Мені бабушка розповідала, що 1941 р. з України повально були мобілізовані майже всі, в тому числі і мій дідусь, а бабуля з дітьми евакуювалася за Урал, так ось там в в росії більшість чоловіків були на місті. Ось такі справи.
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23.06.2022 11:04 Відповісти
 
 