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Новини За кордоном
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членство в ЄС (925) Євросоюз (6989)

В Брюсселі сьогодні стартує саміт, на якому розглянуть надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

евросоюз

Дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу стартує сьогодні в Брюсселі. Лідери розглянуть надання Україні і Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Лідери ЄС обговорять останні події, пов’язані з війною Росії проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки. Вони також обговорять продовження підтримки України, яка включає економічну, військову, політичну та гуманітарну підтримки", - зазначили там.

Окремо лідери ЄС розглянуть заявки на членство від України, Республіки Молдова та Грузії. 

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а Грузія і Молдова - 3 березня 2022 року. Єврокомісія оприлюднила свою офіційну думку щодо заявки всіх трьох країн 17 червня 2022 року.

Читайте: Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн перед самітом закликала лідерів ЄС надати Києву статус кандидата: "Наступний розділ історії ЄС сьогодні пише народ України"

Автор: Богдан Гуньковський
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23.06.2022 09:26 Відповісти
чекаємо на "дружні" поздоровлення від наших східних сусідів, щоб вони здохли усі разом...
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23.06.2022 09:29 Відповісти
хватить носитися як з писаной торбой саме з кандидатсвтом тут ключове слово Коломойский Ермак Татаров та інші який зеленський принципово не зоче звільняти з ними на жаль ніякого членства не буде
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23.06.2022 09:31 Відповісти
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в верховной раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины»
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23.06.2022 10:41 Відповісти
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 10:42 Відповісти
 
 