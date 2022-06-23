Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії
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Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанська в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєверодонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.
"Однак їхні зусилля щодо досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.
Будь ласка, зачекайте...
Наши Золоте залишили, яке прогнозувалось залишити ще місяць тому.
Наступ ворога набагато повільніший, чим по любим прогнозам.
P.S. Намагайтеся писати правильно, не знущайтеся з української мови.
Виявляється адміни таке не ******* ))))
Нажаль немає другого фронту ні з Фінами , ні з Японією , дуже б допомогло
Мы пока что тянем время. Надеюсь, тянем время на то, чтобы мобилизовать строителей и инженеров на постройку будущих военных заводов, сильно укрепленных от ракет и прикрытых ПВО, а на Западе в первую очередь просим станки и дистанционное обучение персонала для производства вооружений. Это главная цель должна быть, ради чего мы активно обороняемся ценой человеческих жертв, чтобы экстренно строить производство вооружений, на которых мы будем использовать бесплатный труд женщин и тунеядцев-мужчин, грамотно использовать всего 6 часов одна смена с 1 выходным в неделю плюс обед бесплатный, но требовать полной отдачи сил на производстве. Миллионы людей у нас могут быть мобилизованы на эти заводы. Тогда каждый снаряд, созданный лишь поставками из Европы и США станков, технологий и немного материалов, будет дешевле раз в 30, чем мы сейчас его получаем, платя за высокооплачиваемый труд американских и шведских рабочих. Но Зеленский, кто откосил от армии и никогда не работал на заводе, к сожалению не такой человек, как Сталин, кто был водителем и все же является рабочим человек со здравым умом. И это огромная проблема, что первый и самый большой пакет помощи очень много идет совсем не в ту сторону, в какую нужен. Не в станки фрезерные и токарные, не в конвейеры и аппараты роботизированной сварки, а в снаряды пострелять по Змеиному ради удовольствия, ведь это безопасно и пиар идет, а на фронте легко ответка прилететь может.