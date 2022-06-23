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Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанська в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєверодонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.

"Однак їхні зусилля щодо досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирається перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, - розвідка Великої Британії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Терміново потрібно зварганити аудіо-перехоплення сбу, про те як все погано у кацапів, бо якісь сумні новини...
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23.06.2022 09:33
+7
дуже погано
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23.06.2022 09:27
+5
Якщо інтерполювати найповільнішу швидкість їхнього наступу на карту. То до Дніпра вони дійдуть до кінця року. А до Збруч ще за рік. А окупують за три - чотири роки. Це буде вважатися мобільною обороною або здавання території ?
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23.06.2022 10:01
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дуже погано
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23.06.2022 09:27 Відповісти
Нічого "дуже" нема.
Наши Золоте залишили, яке прогнозувалось залишити ще місяць тому.
Наступ ворога набагато повільніший, чим по любим прогнозам.
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23.06.2022 09:34 Відповісти
А як же внизу відбиваємо атаки від Золотого -Гайдай. Золоте не одне,а іде з цифрами.
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23.06.2022 09:54 Відповісти
Якщо інтерполювати найповільнішу швидкість їхнього наступу на карту. То до Дніпра вони дійдуть до кінця року. А до Збруч ще за рік. А окупують за три - чотири роки. Це буде вважатися мобільною обороною або здавання території ?
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23.06.2022 10:01 Відповісти
Після Краматорська міські агломерації закінчуюються і до Дніпра немає ані суттєвих природних перешкод, ані значних населених пунктів (крім Павлограда, який можливо обійти). Якщо шалений тиск орків не зменшиться, то може і не "до кінця цього року". Так, що може Філатов і справедливо пропонує мирним Дніпрянам по можливості евакуюватися...
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23.06.2022 11:24 Відповісти
Я ж не хочу зраду розводити та упадницькі настрої. А то заблокують. Я обережно , тихесенько натякаю на це.
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23.06.2022 11:42 Відповісти
ти мав на увазі екстраполювати
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23.06.2022 12:04 Відповісти
Але головні слова "залишили" та "наступ".
P.S. Намагайтеся писати правильно, не знущайтеся з української мови.
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23.06.2022 10:05 Відповісти
І Золоте І Гірське...
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23.06.2022 11:17 Відповісти
не може бути вони же в квітні істощени це так статья за 05 квітня 2022 хто ще вірить і цитує вангу Арестовича -" Война может окончательно затихнуть в конце апреля - начале мая, когда русские войска будут настолько истощены, что не смогут наступать уже нигде.Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире украинских телеканалов."Конец апреля - начало мая они сдохнут, не смогут наступать. Даже если останутся на нашей территории. Только появится зеленка, будем лупить их стоящих на месте,Арестович также рассказал о ситуации вблизи Харькова и Мариуполя и добавил, что рашисты никуда не наступают. Сейчас там период затишья, а украинские военные ждут врага и готовы дать бой.
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23.06.2022 09:27 Відповісти
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23.06.2022 09:33 Відповісти
Ліпше Обдристович затих би десь на початку травня і надовго.
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23.06.2022 10:19 Відповісти
раньше, много раньше - в середине марта . " К 7-10 апреля российские войска так вымотаются, что будут скакать , как зайчики и просить перемирия "
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23.06.2022 10:51 Відповісти
Зелена Ванга.
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23.06.2022 09:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5H3t7GJvxc4
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23.06.2022 09:54 Відповісти
Який президент - такий і офіс, який офіс - такий і радник
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23.06.2022 11:16 Відповісти
Терміново потрібно зварганити аудіо-перехоплення сбу, про те як все погано у кацапів, бо якісь сумні новини...
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23.06.2022 09:33 Відповісти
Обережно з такими словами,а то мій акаунт попередній заблокували за такі слова )))))
Виявляється адміни таке не ******* ))))
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23.06.2022 09:41 Відповісти
якщо так думати і не вірити тоді кидайте весла і йдіть на дно . і все як е непотребуе всім росказувати.
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23.06.2022 09:34 Відповісти
ЗСУ набуває досвіду ведення ******** війни. Його можна придбати тільки таким способом.
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23.06.2022 09:39 Відповісти
тоесть северодонецк уже все? людей с промзоны хотя б успели вывести?
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23.06.2022 09:36 Відповісти
Вам не доложили еще?
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23.06.2022 09:47 Відповісти
нет, не доложили. я переживаю. у меня там несколько друзей. надеюсь с ними все в порядке
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23.06.2022 10:11 Відповісти
Закономірно, ***** кинув усі наявні сили на захоплення України , на втрати вони ніколи не зважали.

Нажаль немає другого фронту ні з Фінами , ні з Японією , дуже б допомогло
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23.06.2022 09:38 Відповісти
А вони, що дурні другі фронти відкривати, якщо є Україна, яка 30 років робила все, щоб московія на неї напала.
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23.06.2022 10:15 Відповісти
Виходить Україна винна в тому, що Росія на неї напала?
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23.06.2022 12:38 Відповісти
именно, три года виновно высшее руководство, которое зная о нападении не готовилось к нему. Если баба среди ночи спокойно голой покуривает на лавочке и игриво вертит головой то почему б не предложить вдуть
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23.06.2022 14:53 Відповісти
Розжую: влада України 30 років робила все, щоби московія на неї напала, а громадяни (народ) України у цьому владі допомагав! Так зрозумiло?
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23.06.2022 15:30 Відповісти
не писди бот не 30-ть рокiв
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23.06.2022 23:59 Відповісти
Думаєте гнусаве туди дарма їздило,через дві години все ***** доповіло.
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23.06.2022 09:49 Відповісти
5 км,міряю відстані між селами мами і сусідів. Кругом поля, лісосмуги,горби....зачепитись немає за що. Тримайтесь і перемагайте. Не все коту масляниця.
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23.06.2022 09:57 Відповісти
думали (и кормили пипл всякие Ждановы и проч) что орки пойдут штурмовать Лисичанск в лоб, а он "на горе". А они зашли с юга.
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23.06.2022 09:59 Відповісти
та з півдня штурмувати Лисичанськ - це все-одно під гору...
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23.06.2022 10:33 Відповісти
Лисичанск будет в двойном окружении (на 10-15км минимум) вообще без вариантов. Ожидание на перемены в нашу сторону - это либо начало занятий пилотов Ф16 и даже других самолетов посложнее в управлении , либо погрузка сотен единиц бронетехники на корабли в США. Все остальное может быть лишь обороной, иначе это глупые ошибки и потери в людях и техники за несопоставимый урон по стране с многократным преимуществом по производству и людях.

Мы пока что тянем время. Надеюсь, тянем время на то, чтобы мобилизовать строителей и инженеров на постройку будущих военных заводов, сильно укрепленных от ракет и прикрытых ПВО, а на Западе в первую очередь просим станки и дистанционное обучение персонала для производства вооружений. Это главная цель должна быть, ради чего мы активно обороняемся ценой человеческих жертв, чтобы экстренно строить производство вооружений, на которых мы будем использовать бесплатный труд женщин и тунеядцев-мужчин, грамотно использовать всего 6 часов одна смена с 1 выходным в неделю плюс обед бесплатный, но требовать полной отдачи сил на производстве. Миллионы людей у нас могут быть мобилизованы на эти заводы. Тогда каждый снаряд, созданный лишь поставками из Европы и США станков, технологий и немного материалов, будет дешевле раз в 30, чем мы сейчас его получаем, платя за высокооплачиваемый труд американских и шведских рабочих. Но Зеленский, кто откосил от армии и никогда не работал на заводе, к сожалению не такой человек, как Сталин, кто был водителем и все же является рабочим человек со здравым умом. И это огромная проблема, что первый и самый большой пакет помощи очень много идет совсем не в ту сторону, в какую нужен. Не в станки фрезерные и токарные, не в конвейеры и аппараты роботизированной сварки, а в снаряды пострелять по Змеиному ради удовольствия, ведь это безопасно и пиар идет, а на фронте легко ответка прилететь может.
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23.06.2022 12:09 Відповісти
Тянешь время в Польше?
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23.06.2022 13:35 Відповісти
ты просто долпайоп с такой аналитикой
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24.06.2022 00:00 Відповісти
Тут и стратегом не надо быть. Меня удивляет как эти долбодятли к кормушки добрались. Как их взрослые дяди туда пустили? Или это просто простое предательство?
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23.06.2022 10:15 Відповісти
Зараз нададуть статус кандидата у ЄС, під таке свято любі про*оби будуть не важливі.
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23.06.2022 11:20 Відповісти
Видел я эти бойцов дыныры, как они вообще куда-то продвигаются кроме как от ганделика к ганделика.
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23.06.2022 11:45 Відповісти
 
 