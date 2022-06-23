Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 430 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1504 танків та 3632 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 430 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34330 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1504 (+8) од,

бойових броньованих машин - 3632 (+8) од,

артилерійських систем - 756 (+4) од,

РСЗВ - 240 (+1) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 183 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),

крилаті ракети - 137 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од,

спеціальна техніка - 60 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії