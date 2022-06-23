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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 430 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1504 танків та 3632 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,русня,мертвий,орк

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 430 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34330 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1504 (+8) од,

бойових броньованих машин - 3632 (+8) од,

артилерійських систем - 756 (+4) од,

РСЗВ - 240 (+1) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 183 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),

крилаті ракети - 137 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од,

спеціальна техніка - 60 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, - зазначили в Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 430 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1504 танків та 3632 броньованих машини 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
1500 танков - маленький, промежуточный юбилей)
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23.06.2022 09:54
+9
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23.06.2022 09:31
+6
Слава ЗСУ.
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23.06.2022 10:01
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23.06.2022 09:31 Відповісти
И так до ДНА!!!
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23.06.2022 09:43 Відповісти
1500 танков - маленький, промежуточный юбилей)
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23.06.2022 09:54 Відповісти
У рашки 13500 танков! Еще бить и бить...
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23.06.2022 16:07 Відповісти
Ну можно нарисовать и 20 тысяч танков. ))) но вот в каком они состоянии если со складов снимают старенькие 64 ?
уничтоженные танки тоже можно использовать. Не все сгорает и коечто остается.

Был в Буче и сам видел как наши механики снимают с сожжённой техники орков то что можно использовать для наших танков.

Есть еще танки с захватом а не сожженых и поэтому цифры могут быть еще больше
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23.06.2022 17:18 Відповісти
Он тільки 6000 розконсервував Т-62. Полюс Лука пропонує
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24.06.2022 00:45 Відповісти
Ще є Т34, деревянні та надувні
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24.06.2022 00:48 Відповісти
Армата ж
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24.06.2022 00:50 Відповісти
Слава ЗСУ.
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23.06.2022 10:01 Відповісти
"В 2018 году на вооружении Береговых и Сухопутных войск ВС России числилось 3030 танков, 10200 танков находятся на хранении." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вже завтра-післязавтра буде 50% від тих, що були в строю.
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23.06.2022 10:10 Відповісти
Якщо вірити цьому відео То на Росії, ще дуже багато танків, вистачить на 5-6 років.
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23.06.2022 10:42 Відповісти
Хранение по-кацапски - его не каждый танк "переживет".
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23.06.2022 12:48 Відповісти
Виправте будь ласка, не 8, а 18 ББМ.
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23.06.2022 12:43 Відповісти
7000 т-72 3000 т-80 200 т-90 2000 т-64 2000 т-62 2000 т-55 десь така кількість танків на зберіганні на рассеї, це по вікіпедії якщо трохи в ній пошукати а не читати тільки одну статтю на расейском
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23.06.2022 13:18 Відповісти
********* ботяра однодневный,
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23.06.2022 16:09 Відповісти
Якщо ви мене послали кхм подалі мотивуючи це тим що я зарееструвався тільки сьогодні - ви тим самим шановний попали в цуцванг. Якщо я бот боту все одно що ви його послали, якщо я жива людина то хіба можна ось так ні з того ні з чого посилати куди подалі .
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23.06.2022 17:38 Відповісти
Всі голосять зесеу-зесеу.

Зет еС У ! Ніяку у зе не смокче!
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23.06.2022 15:02 Відповісти
у них ще є деревянні та надувні танки
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24.06.2022 00:55 Відповісти
 
 