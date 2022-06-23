Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 430 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1504 танків та 3632 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 430 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34330 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1504 (+8) од,
бойових броньованих машин - 3632 (+8) од,
артилерійських систем - 756 (+4) од,
РСЗВ - 240 (+1) од,
засоби ППО - 99 (+0) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 183 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),
крилаті ракети - 137 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од,
спеціальна техніка - 60 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, - зазначили в Генштабі.
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уничтоженные танки тоже можно использовать. Не все сгорает и коечто остается.
Был в Буче и сам видел как наши механики снимают с сожжённой техники орков то что можно использовать для наших танков.
Есть еще танки с захватом а не сожженых и поэтому цифры могут быть еще больше
Зет еС У ! Ніяку у зе не смокче!