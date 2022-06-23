Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, проте українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне - ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", - йдеться в повідомленні.
Водночас, наголосив міністр, варто відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю.
"Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму - залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз.
Головне завдання - маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них. Сьогодні на установчому засіданні Штабу ОЗП (осінньо-зимового періоду) ми говорили саме про це", - підсумував Чернишов.
Будь ласка, зачекайте...
Що із завищеними в рази зарплатами менеджменту?
Що з махінаціями позбавлення газу?
Она находится близ города Токмак Запорожской области. По словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.
СЭС Тоkmak Solar Energy - это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь достигает 96 гектаров. Мощность станции - 50 МВт.
Нет, эту мразь только уничтожать, чем меньше этой гнили на земле, тем чище будет.
До нас ще не дійшли...поряд три села з "упакованими"школами....Локація- Нова Каховка.
За власними спостереженнями вже другий рік поспіль спостерігаю таку собі звичку у влади та теплопостачальних контор розпочинати опалювальний сезон за графіком не зважаючи на погоду на дворі. Температура 12-16 градусів тепла, батареї шпарять що чумові. Таке враження що теплоенергетикам конче потрібно отримати свої гроші будь що. І що в такому разі робити людям? Чи позакривати вікна та подушитися в хатах? Тепловики так нічого за всі роки і не зробили, щоби розділити мережі постачання тепла муніципальні (лікарні, дитячі садки, школи та інше) та битових користувачів. Лічильники тепла поставили по будинках, впринципі можна б було самостійно регулювати використання тепла в потрібній мірі на самому будинку, але ж тепловики просять щоб цього не робили та не перекривали, бо у них бачите мережі розбалансовуються. Так може питання не до людей, а до тих хто власне повинен постачати тепло в оселі?
Скажіть спасибі щоб було на чому води нагріти, налити в бутилки і покласти в наги щоб заснуть 4-6 годин!
Кому війна, а кому якби Канари в квартирах!
Прийде русскій мір закриєте роти аж бігом і житемете взагалі без тепла!