Полонений британець Аслін подзвонив рідним сказати, що його скоро стратять терористи "ДНР", - The Telegraph

Полонений британець Ейден Аслін, який воював у складі Збройних Сил України і потрапив у полон, зв'язався з родичами та повідомив, що його незабаром стратять терористи з ДНР.

Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Видання повідомляє, що Аслін зателефонував своїм родичам і попрощався з ними, повідомивши, що його скоро стратять. Він також сказав рідним, що "його час закінчується".

Бабуся Асліна Памела Голл заявила, що Ейден зателефонував своїй матері та сказав, що терористи ДНР повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, а тому його буде страчено.

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Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.