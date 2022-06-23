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Полонений британець Аслін подзвонив рідним сказати, що його скоро стратять терористи "ДНР", - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аслін,піннер,саадун

Полонений британець Ейден Аслін, який воював у складі Збройних Сил України і потрапив у полон, зв'язався з родичами та повідомив, що його незабаром стратять терористи з ДНР.

Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Видання повідомляє, що Аслін зателефонував своїм родичам і попрощався з ними, повідомивши, що його скоро стратять. Він також сказав рідним, що "його час закінчується".

Бабуся Асліна Памела Голл заявила, що Ейден зателефонував своїй матері та сказав, що терористи ДНР повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, а тому його буде страчено.

Читайте: Джонсон наказав щосили домагатися звільнення британських військовополонених: "Ми повністю відкидаємо фіктивний смертний вирок цим людям"

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
На росії спеціально придумали таку ширму як псевдореспубліки будь то лднр,абхазія чи придністовська зона,що б робити терор та прикриватися ними..Тому усюди потрібно повторювати, що росія терорист та спонсор терору і вони мають цей "статус" отримати від Заходу.Всі посольства у москві повинні бути закриті!
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23.06.2022 10:13
+24
даунбасс придется зачищать конкретно невзирая на вопли из-за поребрика.
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23.06.2022 10:14
+17
Раша играет на двух роялях, падла.
Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.

Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
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23.06.2022 10:21
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когда будут уничтожать ордиловских гопников и орков? Или они особенные?
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23.06.2022 10:09 Відповісти
Тогда, когда у кацапыздов в плену не будет тысяч наших воинов.
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23.06.2022 10:18 Відповісти
Тогда вагнеровцев тоже в утиль
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23.06.2022 10:09 Відповісти
В утиль нужно всех орков - они не под одну конвенцию не попадают, так как парашная территория не объявляла войны Украине, а значит, что они вооруженные бандюки, которых в плен можно не брать.
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23.06.2022 12:51 Відповісти
Ніфіга не стратять. Маскалота буде торгуватись.
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23.06.2022 10:09 Відповісти
Сколько людей страдают из-за гадины ботоксной
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23.06.2022 10:10 Відповісти
Варварство 99,99 проби. Рашизм.
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23.06.2022 10:10 Відповісти
Думаю, після цього, британці будуть не проти аби проти рашистської ********* запровадили 7-й пакет санкцій.
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23.06.2022 10:11 Відповісти
РФ є справжнім терористичним утворенням, а з терористами переговорів не ведуть, просто знищують.
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23.06.2022 10:11 Відповісти
Якщо їх стратять, то кількість добровольців з UK збільшиться в рази. Разом з озброєнням
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23.06.2022 10:12 Відповісти
Про добровольців не певен, а те що озброєння більш рішуче піде до нас, це точно.
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23.06.2022 10:14 Відповісти
На росії спеціально придумали таку ширму як псевдореспубліки будь то лднр,абхазія чи придністовська зона,що б робити терор та прикриватися ними..Тому усюди потрібно повторювати, що росія терорист та спонсор терору і вони мають цей "статус" отримати від Заходу.Всі посольства у москві повинні бути закриті!
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23.06.2022 10:13 Відповісти
Но ведь это работает. Это эффективная операция для легитимизации и перевода стрелок. Просто против Великобритании далеко не так эффективно, как против Франции или Германии.

И с этим ничего не сделать. Надо просто использовать эту самую политическую импотентность европейских чиновников. Делать тоже самое. Например, сколько десятков секс-агентов СБУ отправило в Европу для создания скуратовских видео с компроматом на чиновников и бизнесменов? Это их прямейшая обязанность. Ровно как и пожертвовать деньги из бюджета, к сожалению большие для нас деньги, для подкупа. Притом оба метода использовать одновременно, кнут и пряник. Либо публикация секс-видео, либо вот тебе хорошие деньги, притом их еще надо уметь передать через отмывочные структуры, которые надо создать. Выхода иного нету, изменить продажность и никчемность европейцев мы не можем, изменить преступность (но при этом смышленность) кацапских внешних структур по европейским операциям мы тоже не можем. Надо использовать то, что есть. Уж секс-агентов для европейцев и грамотных подстроенных скрытых камер мы могли сделать не меньше кацапов. И затем шантажировать. Глядишь, законы и помощь шли совсем по-другому.
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23.06.2022 11:44 Відповісти
Но отношение потом будет как к кацапам. Оно надо?
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23.06.2022 12:14 Відповісти
Думать дальше кончика своего носа, это непомерное усилие для многих комментаторов.
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23.06.2022 13:02 Відповісти
Це провокатор.
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23.06.2022 18:17 Відповісти
даунбасс придется зачищать конкретно невзирая на вопли из-за поребрика.
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23.06.2022 10:14 Відповісти
Цивілізованому світу ще належить дійти висновку про необхідність зачистки самого запоребрика (не лише сепарсько-терористичного ОРДЛО), причому зачистки не лише силами України, а силами всього світу.
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23.06.2022 10:22 Відповісти
Только кто это будет делать и чем?
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23.06.2022 11:57 Відповісти
Жаль проймає серце!
Тільки от нахріна таких добровольців тримати там, де вони можуть потрапити в полон до кацапів!?
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23.06.2022 10:18 Відповісти
Есть такое слово - рашкованская диверсия. И надо не забывать - диверсантами напичкана Украина, как булка изюмом. И около Президента масса диверсантов.
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23.06.2022 10:22 Відповісти
ти вважаєш, що українських патріотів касапи-терористи не страчують?
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23.06.2022 10:23 Відповісти
Це військовослужбовець ЗСУ, він на контракті, і має знаходитися там де визначило командування.
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23.06.2022 10:54 Відповісти
Черговий раз представники недореспублік з кацапньою нам натякають - ніяких Женевських конвенцій! (доречі більшість з них навіть не знає що це, і де та Женева знаходиться) тим більше що саме на москальню і "упалчленців" вищезгадана конвеція не розповсюджується. Сумно, що наші Люди думають - треба з полоненими по-людськи, бо що вони будуть робити з нашими. Ось і відповідь "що робитимуть".
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23.06.2022 10:19 Відповісти
в них знання просинаються тільки тоді, коли їх дупи підсмажують
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23.06.2022 10:29 Відповісти
Треба все-таки по людські, обмінний фонд і все таке.
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23.06.2022 10:48 Відповісти
Пропонуєш стати орками? Зі всіма можливими наслідками?
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23.06.2022 18:21 Відповісти
Раша играет на двух роялях, падла.
Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.

Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
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23.06.2022 10:21 Відповісти
якщо фунтики з UK в жОПі не розкрадуть. А скільки вже розкрали...
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23.06.2022 10:25 Відповісти
Інфа від крашеного діда?
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23.06.2022 10:52 Відповісти
Есть же всякие абрамовичи и другие поцы кацапской мафии в Европе и США. Они все - сотрудники спецслужб. Очень аккуратно привязывается к их задам очень полезные для их здоровья электрические кресла, и опытный электрик начинает их лечить. Жалко денег на электрику? Не вопрос, есть всякие инъекции. На шприцы-то уж точно деньги найдутся...Правда электриком тут не обойтись, нужен врач. Но это нюанс, издержки производства. После первой сотни-вторая вылеченных глядишь, кацапская фсбшная мафия сама рассыпется. А нет, есть третья сотня больных, затем четвертая. До пятой сотни дойдет, что лучше рассыпаться, чем лечиться. Всю эту погань кацапскую надо выжигать каленым железом что в Европе, что в США.
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23.06.2022 10:22 Відповісти
только не забывай что наших в плену у рашки тоже много. неизвестно что тогда с ними будет
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23.06.2022 11:12 Відповісти
я думаю, Британія може тихенько потопити з десяток кацапських підводних корит і сказати, що вони потонули, бо тяжкіші води. І кацапи точно будуть знати за що
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23.06.2022 10:23 Відповісти
Чому Британія мовчить? Це ж її громадянин
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23.06.2022 10:24 Відповісти
Чому Україна мовчить це її військовий. який нічим не відрізняється від ЗСУ.
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23.06.2022 10:52 Відповісти
Перш за все це військовослужбовець ЗСУ. Тут має бути заява генералів, якщо вони вважають це доцільним.
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23.06.2022 10:52 Відповісти
Впевнений, його змусили це зробити і так сказати, щоб родичі натисли на владу Британії, щоб ті почали офіційні перемовини з гниллю і тим самим визнали їх.
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23.06.2022 10:41 Відповісти
Після першої ж страти, ВСІ "держслужбовці" ДНР-ЛНР мають бути оголошені поза законом Великою Британією і її союзниками, і по їхні гнилі душі мають летіти Томагавки та Ріпери. Так, щоб жоден чиновник РФ не наважувався зробити кар'єру шляхом керівництва чимось на окупованих територіях.
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23.06.2022 10:43 Відповісти
Це військовослужбовець ЗСУ, британського походження. Не розумію, чим він відрізняється від інших військовослужбовців?
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23.06.2022 10:51 Відповісти
вітрина руzzкого міра - і нехай весь Світ бачить, чим торгує Московія
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23.06.2022 11:13 Відповісти
Не казнят. Душка не хватит. Просто давят психологически.
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23.06.2022 11:16 Відповісти
так, як північна корея. потім поміняють його на жратву для бандюків, що очолюють "лднр".
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23.06.2022 11:20 Відповісти
Північна Корея повернула американського студента-туриста у комі після тортур і медекспериментів. За кілька днів він помер.
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23.06.2022 18:26 Відповісти
Это обычный шантаж рашки для того чтобы обменять их на медведку.Вспомните когда гнида Марченко плакалась Эрдогану то она показала в своем видео пленных британцев с предложением обменять их на своего хрыча.
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23.06.2022 11:20 Відповісти
Немає ніяких бамбасів / лімбасів!
Є терораша, держава-терорист!
Страт звичайно не буде, грають на нервах і торгуються.
Добре розуміють, що інакше помста англо-саксів буде швидка і страшна: статус держави-терориста, торгівельне ембарго, яке знищить економіку лаптестану за місяці, безжальне полювання спецслужб, остаточна зачистка олігархів.
Плюс обтяжуючі звинувачення на Нюрнбер 2.0 і знищення подоби цивілізованого обличчя назавжди.
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23.06.2022 11:26 Відповісти
Если дали позвонить андрофаги не сьедят. Их будут держать как аманатов, торговаться будут, снимите санкции,не то будем поступать практично
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23.06.2022 11:42 Відповісти
Це звичайний шантаж, щоб "легалізувати" диру. Допоки Британія веде перемовини щодо своїх громадян з кацапами- це одне. А звернення напряму до дирявих - це вже зовсім інше. Пеніс душилін вважає, що пряме звернення до нього означатиме автоматичне визнання його "посади" та статусу "риспублік". Вони британцям будуть ще й підсовувати папірці з назвами "динири" для підпису.
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23.06.2022 11:52 Відповісти
все ж таки не віриться.що орки відважаться настільки загострити відносини з країнами Альянсу..Бо ті мають "туз в рукаві"-депортувати усіх родичів олігархів та чиновників россії з Британії,Ес, США та навіть можут призупинити громодянство для тих,кто встиг його отримати..А це для путіна дуже небезпечно.бо то є та опора,яка його й підтримує на россії
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23.06.2022 12:15 Відповісти
На жаль ані Британія, ані будь-хто інший, окрім біснуватого Пуйла, не має впливу на долю полонених іноземних добровольців. При цьому казати про якусь законність і справедливість так званих "судів" окупованих територій, взагалі зайве, що їм Пуйло накаже те вони й присудять, а накаже "засуджених" стратити - виконають. І цивілізоване суспільство має розуміти, що жодного засобу вирішення цієї проблеми, окрім повного розгрому його Zондер-банд, звільнення України і знищення або засудження самого Пуйла не існує.
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23.06.2022 12:31 Відповісти
***** не знает какой еще высер сделать чтобы с ним террористом кто-то сел догориваться
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23.06.2022 13:09 Відповісти
Бомжатські сєпари нічого не роблять без свої паханів з кремля, а москва з часів Золотої Орди заручників не страчує, а торгує за них вигідні умови. Нажаль іноземці потрапили до полону кацапів - там ще не таке заговориш
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23.06.2022 13:17 Відповісти
 
 