Полонений британець Аслін подзвонив рідним сказати, що його скоро стратять терористи "ДНР", - The Telegraph
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений британець Ейден Аслін, який воював у складі Збройних Сил України і потрапив у полон, зв'язався з родичами та повідомив, що його незабаром стратять терористи з ДНР.
Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
Видання повідомляє, що Аслін зателефонував своїм родичам і попрощався з ними, повідомивши, що його скоро стратять. Він також сказав рідним, що "його час закінчується".
Бабуся Асліна Памела Голл заявила, що Ейден зателефонував своїй матері та сказав, що терористи ДНР повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, а тому його буде страчено.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
Будь ласка, зачекайте...
И с этим ничего не сделать. Надо просто использовать эту самую политическую импотентность европейских чиновников. Делать тоже самое. Например, сколько десятков секс-агентов СБУ отправило в Европу для создания скуратовских видео с компроматом на чиновников и бизнесменов? Это их прямейшая обязанность. Ровно как и пожертвовать деньги из бюджета, к сожалению большие для нас деньги, для подкупа. Притом оба метода использовать одновременно, кнут и пряник. Либо публикация секс-видео, либо вот тебе хорошие деньги, притом их еще надо уметь передать через отмывочные структуры, которые надо создать. Выхода иного нету, изменить продажность и никчемность европейцев мы не можем, изменить преступность (но при этом смышленность) кацапских внешних структур по европейским операциям мы тоже не можем. Надо использовать то, что есть. Уж секс-агентов для европейцев и грамотных подстроенных скрытых камер мы могли сделать не меньше кацапов. И затем шантажировать. Глядишь, законы и помощь шли совсем по-другому.
Тільки от нахріна таких добровольців тримати там, де вони можуть потрапити в полон до кацапів!?
Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.
Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
Є терораша, держава-терорист!
Страт звичайно не буде, грають на нервах і торгуються.
Добре розуміють, що інакше помста англо-саксів буде швидка і страшна: статус держави-терориста, торгівельне ембарго, яке знищить економіку лаптестану за місяці, безжальне полювання спецслужб, остаточна зачистка олігархів.
Плюс обтяжуючі звинувачення на Нюрнбер 2.0 і знищення подоби цивілізованого обличчя назавжди.