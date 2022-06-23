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Дніпропетровщина (2343) пожежа (3738) Резніченко (493)

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині: вона горіла понад 108 годин, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,обстріл,дніпропетровщина

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, що сталася через ворожі ракетні удари.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Приборкували полум’я понад 108 годин. Та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них - у лікарні", - зазначив він.

Також читайте: На нафтобазі у Дніпропетровській області триває ліквідація наслідків пожежі, спричиненої ракетним ударом, - голова облради Лукашук

Автор: Наталя Джума
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Кто-то заложил, что она полная
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23.06.2022 10:22 Відповісти
Ємкість в яку влучила ракета , тільки напередодні наповнили до верху . . Хтось це точно знав і поставив там маячок . Можливо працівник самої нафтобази .
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23.06.2022 11:02 Відповісти
Мерзота методично знекровлює економіку України...
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23.06.2022 10:22 Відповісти
А як трапилось,що на четвертому місяці війнипісля кількох обстрілів нафтосховищ та баз з пальним звідтіля НІЧОГО не вивезли?Багато розуму треба загнати ж/д цистерни та "розтикати" їх по різним місцям?
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23.06.2022 10:28 Відповісти
Это самый правильный комментарий к этой новости.
Понимая кто сейчас у власти, можно только вспомнить прикол из моего детства: " И такая ******* появлялась каждый день".
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23.06.2022 10:56 Відповісти
УНІАН писали, що це міні-НПЗ. Останній в Україні.
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23.06.2022 10:28 Відповісти
так вроде бы в налоговую уходят ежедневные отчёты о количестве топлива, прямо удаленно. Или наконец отключили этот слив?
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23.06.2022 12:39 Відповісти
***************! 100500%
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23.06.2022 15:43 Відповісти
 
 