Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині: вона горіла понад 108 годин, - Резніченко
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Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, що сталася через ворожі ракетні удари.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Приборкували полум’я понад 108 годин. Та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них - у лікарні", - зазначив він.
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Понимая кто сейчас у власти, можно только вспомнить прикол из моего детства: " И такая ******* появлялась каждый день".