Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині: вона горіла понад 108 годин, - Резніченко

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, що сталася через ворожі ракетні удари.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Приборкували полум’я понад 108 годин. Та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них - у лікарні", - зазначив він.

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