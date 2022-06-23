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Чехія зупинила видачу віз громадянам РФ та Білорусі до березня 2023 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чехія

Рішення про призупинення видачі віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі діятиме до кінця березня 2023 р.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.

Після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто, пояснили МЗС Чехії.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ РФ і підтриманим Республікою Білорусь", - зазначає Міністерство закордонних справ. Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

Іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не стосуються. Росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі.

Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, ВНП чи ПМП, якщо перебування заявника в Чехії - на користь республіки, що підтверджує міністр закордонних справ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Чехія заборонила - це добре, але наша влада першою повинна була заборонити 3 24.02.2022 в'їзд кацапам в Україну, але у них то "не на часі", то Ху*ла не можна провокувати, то нашим громадянам у Рашці стане гірше, то інших 100500 відмовок.
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23.06.2022 10:34
+8
Германия должна прекратить. Вата лезет сюда, как ужаленная.
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23.06.2022 10:27
+6
Що стосується захисту своєї влади від конкурентів - миттєво рішення приймаються. Без остраху і сумнівів. А щодо захисту від головних ворогів країни: корупції і роzzії то починається заглядання у вічі та соплежуйство.
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23.06.2022 10:45
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Германия должна прекратить. Вата лезет сюда, как ужаленная.
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23.06.2022 10:27 Відповісти
Чехія заборонила - це добре, але наша влада першою повинна була заборонити 3 24.02.2022 в'їзд кацапам в Україну, але у них то "не на часі", то Ху*ла не можна провокувати, то нашим громадянам у Рашці стане гірше, то інших 100500 відмовок.
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23.06.2022 10:34 Відповісти
Що стосується захисту своєї влади від конкурентів - миттєво рішення приймаються. Без остраху і сумнівів. А щодо захисту від головних ворогів країни: корупції і роzzії то починається заглядання у вічі та соплежуйство.
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23.06.2022 10:45 Відповісти
Вірно. це стосується і т.з. "хороших ріскіх" і лібералів, які хочуть продовжувати комфортне життя з кока колою і маком у затишній європці і пропагувати там "хороший" рускій мір. А чого вони сиділи весь час в рфії і не намагалися змінити ситуацію, бо їм до 24 лютого і там було цілком кайфово жити і заробляти. Тому ЖОДНОМУ кацапу не давати європейської візи
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23.06.2022 12:12 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русофобии
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23.06.2022 10:30 Відповісти
что случится после марта 2023 года, орки вдруг превратятся в людей ?
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23.06.2022 10:40 Відповісти
Еще продлят.
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23.06.2022 10:44 Відповісти
прекращать пора рашку в целом
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23.06.2022 10:42 Відповісти
Дивлюсь на вскукарєки каZZолічінок тут в групах в "тєлєзі" - а прастих роZZєян то за щто, мьішебратья, мьі ніпрічьом кококококо.. (поступаючих каZZo і бєлоруZZoV шлють за руZZкім кораблем) Але скласти причинно-наслідкові зв*язки ті двуголові пітухи не в змозі
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23.06.2022 10:45 Відповісти
По тур візі - не можна кацапам потрапити у чехію, а ось якщо це якийсь кацапський програміст чи ще якийсь спеціаліст - то двері чехії завжди відкриті. Тому всі ці заборони для рашистів виглядають, як окозамилюванням. Так само і у польщі та ін країнах, де бабло стоїть на першому місті.
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23.06.2022 10:55 Відповісти
по ссылке можно перейти на первоисточник, где сказано что "чешское правительство приняло решение о приостановке выдачи виз гражданам России, а позднее и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера."

Поэтому, ни каких других виз владельцам данных паспортов не выдают и выдавать не будут до 04.2023 года. И то, возможно срок начала выдачи виз перенесут.

И Чехия не та страна где бабло решает все.
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23.06.2022 12:44 Відповісти
Кацапи мають жити в кацапнику, обнесеному від цивілізованого світу бетонними парканами та колючими дротами!
Це - світле майбутнє кацапів та їхніх прихвостнів бульбашів!!!
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23.06.2022 11:09 Відповісти
это значит больше мяса орков будет лезть в Украину.
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23.06.2022 12:18 Відповісти
 
 