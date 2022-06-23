Чехія зупинила видачу віз громадянам РФ та Білорусі до березня 2023 року

Рішення про призупинення видачі віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі діятиме до кінця березня 2023 р.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.

Після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто, пояснили МЗС Чехії.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ РФ і підтриманим Республікою Білорусь", - зазначає Міністерство закордонних справ. Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

Іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не стосуються. Росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі.

Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, ВНП чи ПМП, якщо перебування заявника в Чехії - на користь республіки, що підтверджує міністр закордонних справ.

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