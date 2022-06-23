В Міноборони прокоментували чутки про звільнення кількох вулиць у Херсоні: інформація некоректна
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Інформація про зайняті ЗСУ в Херсоні вулиці некоректна, вона завдає шкоду Збройним силам та ускладнює виконання завдань.
Про це пише у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
Тих, хто пише про звільнення населених пунктів до появи офіційних повідомлень, Маляр порівняла з маленькою дитиною, яка "через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку".
"От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ.
Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального Штабу", - пише Маляр.
Заступниця міністра нагадала, що під час війни військова інформація свідомо подається із запізненням у часі.
"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань", - підсумувала вона.
Раніше ввечері 22 червня екс-нардепи Ігор Мосійчук та Віталій Купрій окремо один від одного заявили про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць Херсона. Політики посилались на свої "джерела". Своєю чергою, радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи поширену екснардепами інформацію, заявив, що Банкова її "ні підтверджує, ні спростовує".
Будь ласка, зачекайте...
2. Зрозумійте - весь рашкованський "плацдарм" під Херсоном тримається на 2 мостах. І весь він прострілюється українською артою та РСЗВ.
Я не хочу сказати, ще наступ на Херсон - неправда. Я не хочу сказати, що наші не наступають. Зараз на херсонщині в України - оперативна ініціатива. Тактичний геній, який там "працював" останній місяць, створив ситуацію, коли можливо реалізовувати декілька різних варіантів. І все це він створив БЕЗ застосування резервів та без витрачання гігантської кількості ресурсів.
Але нести нісенітниці чи навіть говорити правду дочасно - це реально шкодить ЗСУ. Простий приклад: якесь чувирло щось там пробелькотіло про "зайняли 4 вулиці", населення, надивившись, що таке вуличні бої в Сєверодонецьку, ломанеться кудись, це створить паніку, затори в місцях, де це не передбачалось, змінить оперативну обстановку.
А все - через недолуге патякання якихось 2-3 дебілів з великими ротами.
І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
За розміщення в фейсбуці, бійця оштрафували.
Тепер, якщо нелогічні данні хтось скидає в простір, він теж відповідатиме, чи це стосується тільки тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям?
Коротше: чекаємо офіційних заяв ГШ, а доти - працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ!
- дебіли цього не розуміють, а дебіли (або засланці) при владі - це трагедія цілої держави, яку виправляють Герої та жертви війни своїми долями..
- а Воно ще й продОвжує свої досліди над живими людьми, чи то з тупості своєї чи то навмисно..(
До речі, інших "позитивних" ботів подлякової контори, як то брехливих зебілів alexander prog, Алексей Первеев 0c647dc7 чи Vsevolod Marchenko - на цій інфі не спостерігається?
воно шось патякає а там люди загинуть,
москальня ж стріляє куди попало, неважливо є там зсу чи нема