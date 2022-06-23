В Міноборони прокоментували чутки про звільнення кількох вулиць у Херсоні: інформація некоректна

Інформація про зайняті ЗСУ в Херсоні вулиці некоректна, вона завдає шкоду Збройним силам та ускладнює виконання завдань.

Про це пише у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Тих, хто пише про звільнення населених пунктів до появи офіційних повідомлень, Маляр порівняла з маленькою дитиною, яка "через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку".

"От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ.

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Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального Штабу", - пише Маляр.

Заступниця міністра нагадала, що під час війни військова інформація свідомо подається із запізненням у часі.

"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань", - підсумувала вона.

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Раніше ввечері 22 червня екс-нардепи Ігор Мосійчук та Віталій Купрій окремо один від одного заявили про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць Херсона. Політики посилались на свої "джерела". Своєю чергою, радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи поширену екснардепами інформацію, заявив, що Банкова її "ні підтверджує, ні спростовує".