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війна (56124) Міноборони (5257) чутки (22) звільнення (1511) Херсон (2314) Купрій (21) Мосійчук (224) Маляр Ганна (518)

В Міноборони прокоментували чутки про звільнення кількох вулиць у Херсоні: інформація некоректна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Інформація про зайняті ЗСУ в Херсоні вулиці некоректна, вона завдає шкоду Збройним силам та ускладнює виконання завдань.

Про це пише у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Тих, хто пише про звільнення населених пунктів до появи офіційних повідомлень, Маляр порівняла з маленькою дитиною, яка "через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку".

"От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ.

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Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального Штабу", - пише Маляр.

Заступниця міністра нагадала, що під час війни військова інформація свідомо подається із запізненням у часі.

"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань", - підсумувала вона.

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Раніше ввечері 22 червня екс-нардепи Ігор Мосійчук та Віталій Купрій окремо один від одного заявили про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць Херсона. Політики посилались на свої "джерела". Своєю чергою, радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи поширену екснардепами інформацію, заявив, що Банкова її "ні підтверджує, ні спростовує".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
А де говорять що то - фейк .? Маляр просто просить не бігти попереду паровоза , і все . . І чекати на офіційні заяви від Генштабу .
І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
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23.06.2022 10:53
+7
ето другоє, ти не розумієш, це спецоперація найгеніальнішого стратега, називається *Від'ємне визволення*, вони не в полоні, вони туристи, в них тур по російським катівням
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23.06.2022 10:48
+4
Це просто Маляр закликала депутатів не бігти поперед паравоза, бо їх там не має а ЗСУ, можливо,уже є. Уся Інформація має виходити тільки від військової служби. А відносно "евакуації "то який верховний,така і термінологія. Самі дали закони порушувати
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23.06.2022 10:52
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та стразу біло понятно что фейк за деньь на 10-15 км просунуться это нереально русня вон по 2-3 кс за неделю с больштим преимуществом в арте,а тут прям за день)
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23.06.2022 10:41 Відповісти
Знову міряю відстань дорогами моєї області,можливо ще як. Від села до села або 5км або хата в хату. Поле безкрає. Де оркам лінії будувати.
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23.06.2022 10:45 Відповісти
Прилетит авиация и разнесёт атакующих. Никакое крупное наступление при господстве орков в авиации и артиллерии в принципе невозможно.
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23.06.2022 11:35 Відповісти
1. Рашка не має тотальної переваги в авіації. Настільки не має, що ГШ рапортує про впевнену роботу штурмовиків ВПС України в зоні Ізюм-Лисичанськ-Бахмут. Що вже казати про херсонщину, де, наприклад, за рашкованськими гвинтокрилами справжня охота - Стінгери та Ігли летять з кожної другої посадки. Відео-підтвердженнь - сила силенна.
2. Зрозумійте - весь рашкованський "плацдарм" під Херсоном тримається на 2 мостах. І весь він прострілюється українською артою та РСЗВ.

Я не хочу сказати, ще наступ на Херсон - неправда. Я не хочу сказати, що наші не наступають. Зараз на херсонщині в України - оперативна ініціатива. Тактичний геній, який там "працював" останній місяць, створив ситуацію, коли можливо реалізовувати декілька різних варіантів. І все це він створив БЕЗ застосування резервів та без витрачання гігантської кількості ресурсів.

Але нести нісенітниці чи навіть говорити правду дочасно - це реально шкодить ЗСУ. Простий приклад: якесь чувирло щось там пробелькотіло про "зайняли 4 вулиці", населення, надивившись, що таке вуличні бої в Сєверодонецьку, ломанеться кудись, це створить паніку, затори в місцях, де це не передбачалось, змінить оперативну обстановку.

А все - через недолуге патякання якихось 2-3 дебілів з великими ротами.
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23.06.2022 13:10 Відповісти
А де говорять що то - фейк .? Маляр просто просить не бігти попереду паровоза , і все . . І чекати на офіційні заяви від Генштабу .
І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
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23.06.2022 10:53 Відповісти
"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань- ну надати наказ здатися в полон і назвати це евакуаціею це не спотворення інформації?
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23.06.2022 10:46 Відповісти
ето другоє, ти не розумієш, це спецоперація найгеніальнішого стратега, називається *Від'ємне визволення*, вони не в полоні, вони туристи, в них тур по російським катівням
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23.06.2022 10:48 Відповісти
Це просто Маляр закликала депутатів не бігти поперед паравоза, бо їх там не має а ЗСУ, можливо,уже є. Уся Інформація має виходити тільки від військової служби. А відносно "евакуації "то який верховний,така і термінологія. Самі дали закони порушувати
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23.06.2022 10:52 Відповісти
Якщо думаєш що там не було домовленостей із світовими політиками, то ти або кацап або дурень. Я впевнений що кацапам поставили умови, якщо вони не обміняють наших або будуть катувати то будуть прийняти міри. Питання лише які.
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23.06.2022 11:06 Відповісти
какие условия поставили? можно озвучить? с кем договоренность, конкретно? какие меры будут приняты, если обмена не будет? когда будет обмен?
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23.06.2022 11:59 Відповісти
це не твоє діло, станеш військовим, тоді тобі будуть це озвучувати
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23.06.2022 13:20 Відповісти
правильніше "станеш начальником наших військових - тоді тобі будуть щось озвучувати"...
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23.06.2022 13:42 Відповісти
У мого товариша, який под час проходження служби, в підрозділ була дана малопригодна техніка. Це було на фоні великої піаркомпанії... І він про це написав другові в ФБ.

За розміщення в фейсбуці, бійця оштрафували.

Тепер, якщо нелогічні данні хтось скидає в простір, він теж відповідатиме, чи це стосується тільки тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям?
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23.06.2022 10:49 Відповісти
розуму не вистачило звернутись до ВКР СБУ ? До опера військової контррозвідки.
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23.06.2022 12:03 Відповісти
Так, треба звертатись до відповідної структури, а не розпатякувати у ФБ "по сєкрєту всєму свєту", що такий-то підрозділ небоєздатний, і всі інші підрозділи з такою же технікою, можливо, теж. "Болтун - находка для шпиона."
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23.06.2022 19:15 Відповісти
Підтримую Маляр. **********, хизування і обмежений розум спонукають колишніх... Якщо не гірше.
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23.06.2022 10:51 Відповісти
Це тільки про конкретний випадок.
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23.06.2022 10:54 Відповісти
Швидше за все таку дезу вкидують кацапи для створення хаосу.
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23.06.2022 10:53 Відповісти
Щ(об наносити шкоду справі, не обовязково потрібно бути кацапом. Досить бути життєрадісним дурачком.
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23.06.2022 11:21 Відповісти
Для создания хаосу где, среди своих войск в Херсоне ?
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23.06.2022 11:14 Відповісти
Таку дезу викинули наші" патріоти" диванні! До чого тут кацапи?
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23.06.2022 11:19 Відповісти
Да я б не сильно и этой Маляр доверял, с Мариуполем уже надоверяли. А доверять надо глазам, вижу что на родной Луганщине творится, а когда был там, тоже другое говорили официально, а на деле все на себе прочувствовал и увидел.
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23.06.2022 11:01 Відповісти
Тихо в Херсоне, как на кладбище. Вообще тишина, раньше хоть изредка громыхало 😩
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23.06.2022 11:05 Відповісти
то може рашковани вже здриснули з міста, боячись облоги та гарантованої необхідности дохнути в вуличних боях чи здачі в полон?

Коротше: чекаємо офіційних заяв ГШ, а доти - працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ!
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23.06.2022 13:44 Відповісти
хайп під час війни недоречний і шкідливий..
- дебіли цього не розуміють, а дебіли (або засланці) при владі - це трагедія цілої держави, яку виправляють Герої та жертви війни своїми долями..
- а Воно ще й продОвжує свої досліди над живими людьми, чи то з тупості своєї чи то навмисно..(
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23.06.2022 11:05 Відповісти
Як вже дістав оцей словесний пронос " діячів" з мягких диванів про події на лініях фронтів! Як бабки базарні- що почув, те і викинув у мережу. І впевнений в тому, що то його внесок у війну з рашизмом.
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23.06.2022 11:18 Відповісти
Купрій вічно хотів потрапити на службу до Zу, навіть він пропонував себе "представником" в Раді VІІІскликання. Вічно лизающий... а тут не просто лажонувся.
До речі, інших "позитивних" ботів подлякової контори, як то брехливих зебілів alexander prog, Алексей Первеев 0c647dc7 чи Vsevolod Marchenko - на цій інфі не спостерігається?
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23.06.2022 11:26 Відповісти
Купрій - рідкісний ідіот, тому я не здивований. Скільки він існує, стільки несе дичину.
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23.06.2022 12:30 Відповісти
садити таких,
воно шось патякає а там люди загинуть,
москальня ж стріляє куди попало, неважливо є там зсу чи нема
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23.06.2022 14:34 Відповісти
Так в суд на болтунов
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23.06.2022 17:22 Відповісти
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23.06.2022 18:11 Відповісти
 
 