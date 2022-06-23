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Молдова (1291) членство в ЄС (925) Майя Санду (203)

Зеленський вперше від початку війни поговорив з президенткою Молдови Санду: Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

майя,санду

Напередодні саміту Європейського союзу, на якому буде вирішуватися питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, президент України провів переговори з лідеркою Республіки Молдова, ще одним імовірним кандидатом у члени ЄС.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З президентом Молдови Майєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Президент Молдови Санду запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Буде ще плани Молдови ***** зливати
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23.06.2022 11:06
+7
Нарциссизм закінчився і нарешті взяв слухавку.
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23.06.2022 11:10
+6
Если честно, то не понимаю, почему разрешили Молдове присоседиться к нам, они чем заслужили? Просто хотят на крови Украины въехать в Европу. И кстати Молдова не дала разрешения по своей территории на транспортировку грузов для ЗСУ.
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23.06.2022 11:18
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У Брюсселі розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.
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23.06.2022 11:00 Відповісти
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
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23.06.2022 11:02 Відповісти
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 11:28 Відповісти
Так за вказівкою пуйла кроти це і зробили...
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23.06.2022 11:51 Відповісти
Де про це почитати?Щось схоже на брехню.
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23.06.2022 12:32 Відповісти
мабуть верховному трохи таки незручно, життя учить-"не плюй у колодязь". на жаль трохи встиг поплювати, коли з власними мізками, а коли з мізками ермака, в результаті обтікає вся країна.
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23.06.2022 11:04 Відповісти
Буде ще плани Молдови ***** зливати
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23.06.2022 11:06 Відповісти
Чому тебе не забанять кацап?
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23.06.2022 11:12 Відповісти
Чому ти бидло,дурне?
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23.06.2022 11:23 Відповісти
Навіть спілкуєшся як кацап.
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23.06.2022 19:31 Відповісти
Нарциссизм закінчився і нарешті взяв слухавку.
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23.06.2022 11:10 Відповісти
Если честно, то не понимаю, почему разрешили Молдове присоседиться к нам, они чем заслужили? Просто хотят на крови Украины въехать в Европу. И кстати Молдова не дала разрешения по своей территории на транспортировку грузов для ЗСУ.
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23.06.2022 11:18 Відповісти
da shto vy nesete ? vi ponimaete shto est zhiznj i v ne-Ukraini ?
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23.06.2022 11:58 Відповісти
kakoe vam voobshe delo do Moldovi ? vi kak kacapi - uzhe ukazki nadaete kak drugim zhiti i shto robitj ?
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23.06.2022 12:00 Відповісти
Молдова начала это движение давно. У неё безвиз с ЕС ещё с 2014-го года.
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23.06.2022 12:00 Відповісти
Мамалижнику, стули пельку. Що толку з вас в ЄС? Мити машини і сраки вельможам, жерти дешеву ковбасу та отримувати по морді під зневажливе улюлюкання? Яку культуру ви туди несете, що ти розпинаєшся? Європа уже виє від таких, як ви "співгромадян" і скоро почне вимітати вас звідти сраним віником. Половина з румунськими паспортами, кажеш? А ти може не в курсях, що румуни вас, молдаванів не вважають за окремий народ і націю а Молдавію за державу? Що у випадку "аншлюсу" (куди частина з вас так тупо преться під "мудрим" керівництвом громадянки Румунії Санду) від твоєї Молдови залишиться хіба що географічне поняття? Без Придністрянщини, звісно.
Ковтни винця, загризи бринзою з мамалижкою та й лягай спати. І хай тобі присниться Штєфан Чел Марє - ваш великий предок, кости якого, мабуть торохтять у домовині від намірів його жалюгідних нащадків захомутати себе в рабство.
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23.06.2022 15:50 Відповісти
Неуч
молдоване первые уехали в страны ЕС ещё 20-25 лет назад а то и более
за это время они выучились хорошим процессиям и открыли своё дело
о каких мытьё допоздна ты расказываешь??
я такое читаю только у ваты!!
из дети и внуки выучились в странах ЕС и имеют престижную работу и службу и имею достойное образование молдаване доказали что самый трудолюбивый народ и их везде уважают!!
кто тебе такой бред сказал что румыны не любят молдаван ????
а ты в курсе что и в Румынии тоже есть молдаване????
в Яссах , ******, Васлуй, Галац, Текучь итд
и что молдаване как и марамурешане , олтяне, мунтяне, врынчане И так далее - все они румыны - точно так как баварцы, прусаки, саксонцы , гановерцы - немцы
На всей териории от Луная и до Днестра и до Карпат ещё до нашей эры жили наши предки гето даки- прородители нашего языка, латиницы, обычаев , традиций итл
и до сих пор на этой земле живет и будет жить один и тот же народ!!
и мы молдоване из Молдовы являемся теми же румынами !!
запиши себе и выучи
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24.06.2022 00:56 Відповісти
"Уєхать" (читай - удрать) в країни ЄС 25-30 років назад - діло не хитре. А що ви, молдавани, зробили для своєї країни, для землі своїх предків, для храмів своїх Богів? Ти аналізував динаміку демографічної, економічної ситуації в Молдові, рівня життя населення своєї Батьківщини? Сумна картинка... Чи ти гадаєш, що країни ЄС "ощасливлені " вами -голодранцями на чужі харчі, тряпки, на чужу культуру, зроблену не вами і не вашими предками? Європа уже скавчить від таких халявщиків і не за горами час, коли вас виметуть звідти сраною мітлою додому. Бо святий обов"язок кождого націонала - окультурити свою землю, свою націю, для своїх нащадків а не ходити рабами по чужих підворотнях.
Тепер ти теж запиши собі і вивчи, що таке національна гідність.
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24.06.2022 13:18 Відповісти
Ничего подобного. Молдова и Украина в разных пакетах.
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23.06.2022 14:41 Відповісти
На всякий случай напомню что мы молдаване ещё в 92- ом воевали почти с голыми руками с 14- ой армией Лебедя
и многие из Украины воевали против нас вместе с русней
далее
Молдова намного раньше подписала ассоциацию с ЕС и договор о свободной торговеле!!
молдова намного раньше получили безвиз
Молдова с приходом Санду начало сажать воров и возвращать ворованные деньги в казну!!
Молдова приняла самое большое количество беженцев с Украины по расчёту на душу населению
и сегодня молдоване приютили в своих домах более 100 тыс беженцев и делятся последние куском хлеба!!
что за бред пишем уважаемый????
что значим мы за счёт Украины идём в ЕС???
мы всегда были европейцами по духу !!
более того мы есть часть большой Румынии от которой на отлучило и в 40- ом впоследствии пакта Рибентроп Молотов
и далее в 44- ом после второй окупации
лля нас ещё проще дорога в ЕС
воссоединяемся с Румынией как это делала Германия - и становимся на второй день частью ЕС
что бы небыло больших претензий у некоторы
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24.06.2022 00:42 Відповісти
"І тут Остапа понесло..." Ти не подумав, що тут є люди, які бачили, як ви, молдавани у той час "воювали" проти 14 Армії Лебедя? Треба сказати, що робили ви це дуже хутко: задниці і п"ятки так мелькали, що і не прослідкуєш. А, головне - до чого ви там "довоювались" не скажеш? До т ого, що кордон ліг по Дністру?
Після різні, що влаштувала молдавська поліція з добровольцями в Бендерах, спецназ 14 Армії вигнав молдаванів з Бендер, і ваше щастя, що Олександер Іванович (Лебідь) тоді не віддав наказу рушити на Кишинів. Тоді і суверенітет і державність Молдавії висіла на волосині і зараз ти би тут не вякав. Але ви, видно просякнуті "героїзмом" того не побачили...
Те що, як ти виразився - "многіє с Украіни ваєвалі протів нас" - майже 70% особового складу 14 Армії були етнічні українці. Більша частина населення Придністрянщини (Лівобережжя) тоді (і, подавляюча частина тепер) - етнічні українці, що споконвіків живуть на своїх споконвічних землях. Чого тебе дивує, що проти вас воювали українці? Там воювали і добровольці (українські націоналісти) з УНА-УНСО, обороняючі українські села від терору молдавської поліції і "гайдуків". Були і т.з. "кубанські козачки" (теж, доречі, українського походження). Ми так і не добилися від них, що вони там робили: казали, що захищали Тирасполь від "бЕндерівців"...
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24.06.2022 15:06 Відповісти
Дуже важливими справами займається як завжди Зєля, особливо з урахуванням оточення орками залишків Луганщини.
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23.06.2022 11:30 Відповісти
Так він був там напередодні,одразу погіршилась ситуація,тільки повний бовдур ще не зрозумів,що він ворог.
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23.06.2022 11:34 Відповісти
озабоченность и обеспокоенность
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23.06.2022 11:37 Відповісти
Єдина домовленість, яка може бути зараз - спільно дожать Придністров'я... Ми відпрацьовуєм по кацапських військових частинах артою, вони заходять і дочищають. З них - зброя зі складів у Придністров'ї!
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23.06.2022 11:44 Відповісти
Зі складами можна не встигнути нам їх опорожнити. Один "Калібр" з підводного човна орків і склади в космосі. А гуркіт на всю Європу. Якщо доживуть склади до після війни, то можна буде ними скористатись щоб поповнити наш боєкомплект гаубиць 152 мм, які залишаться. Склади для нас, як острів Зміїний для орків: ні вашим, ні нашим.
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23.06.2022 11:50 Відповісти
Ну ключове тут не склади, ключове - прибрати кацапську загрозу з Придністров'я - через них ми тримаємо на кордоні з Молдовою великі сили...
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23.06.2022 12:00 Відповісти
Там на складах давно не лишилося нічого корисного. Якщо зберігати снаряди навіть в упаковці і в ящиках, але просто неба більше 30 років, то це вже не снаряди, а міни уповільненої дії, які навіть чіпати небезпечно. Молдова вже 20 років просить росію утилізувати **********, а кацапи їх тролять, пропонуючи зробити це за рахунок Молдови. Вони ж чудово розуміють, що утилізацію десятків тисяч тонн небезпечного непотрібу бюджет Молдови банально не потягне.
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23.06.2022 12:15 Відповісти
Тут ключове не наша користь, а "один Калібр - і склади в космосі". А це може рознести північ Молдови і Одеської області. Бажано, щоб до хитруватої і жадібної "верхівки" Придністров'я доперло, що процес повернення до Молдови має бути мирним і блискавичним за термінами, - щоб рашка не встигла завадити.
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23.06.2022 19:39 Відповісти
Сброс с складов Приднестровья вата уже давно распродала
там одни склады остались
а держусь орков своих по причине что якобы охраняют боеприпасы
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24.06.2022 00:45 Відповісти
І знову президентка! Та скільки ви будете мову паскудити!?
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23.06.2022 13:22 Відповісти
Тотальная блокада приднестровского гнидника и Молдова быстро и бескровно восстановит территориальную целостность. Однако, политической воли с обеих сторон нема.
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23.06.2022 14:38 Відповісти
Это ж надо было так напаскудить Молдове с выкраденням Чауса, чтобы 4 месяца войны не разговаривать с соседней страной!
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23.06.2022 23:45 Відповісти
 
 