Зеленський вперше від початку війни поговорив з президенткою Молдови Санду: Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС
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Напередодні саміту Європейського союзу, на якому буде вирішуватися питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, президент України провів переговори з лідеркою Республіки Молдова, ще одним імовірним кандидатом у члени ЄС.
Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"З президентом Молдови Майєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС", - йдеться у повідомленні.
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Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337
7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал
Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится
Ковтни винця, загризи бринзою з мамалижкою та й лягай спати. І хай тобі присниться Штєфан Чел Марє - ваш великий предок, кости якого, мабуть торохтять у домовині від намірів його жалюгідних нащадків захомутати себе в рабство.
молдоване первые уехали в страны ЕС ещё 20-25 лет назад а то и более
за это время они выучились хорошим процессиям и открыли своё дело
о каких мытьё допоздна ты расказываешь??
я такое читаю только у ваты!!
из дети и внуки выучились в странах ЕС и имеют престижную работу и службу и имею достойное образование молдаване доказали что самый трудолюбивый народ и их везде уважают!!
кто тебе такой бред сказал что румыны не любят молдаван ????
а ты в курсе что и в Румынии тоже есть молдаване????
в Яссах , ******, Васлуй, Галац, Текучь итд
и что молдаване как и марамурешане , олтяне, мунтяне, врынчане И так далее - все они румыны - точно так как баварцы, прусаки, саксонцы , гановерцы - немцы
На всей териории от Луная и до Днестра и до Карпат ещё до нашей эры жили наши предки гето даки- прородители нашего языка, латиницы, обычаев , традиций итл
и до сих пор на этой земле живет и будет жить один и тот же народ!!
и мы молдоване из Молдовы являемся теми же румынами !!
запиши себе и выучи
Тепер ти теж запиши собі і вивчи, що таке національна гідність.
и многие из Украины воевали против нас вместе с русней
далее
Молдова намного раньше подписала ассоциацию с ЕС и договор о свободной торговеле!!
молдова намного раньше получили безвиз
Молдова с приходом Санду начало сажать воров и возвращать ворованные деньги в казну!!
Молдова приняла самое большое количество беженцев с Украины по расчёту на душу населению
и сегодня молдоване приютили в своих домах более 100 тыс беженцев и делятся последние куском хлеба!!
что за бред пишем уважаемый????
что значим мы за счёт Украины идём в ЕС???
мы всегда были европейцами по духу !!
более того мы есть часть большой Румынии от которой на отлучило и в 40- ом впоследствии пакта Рибентроп Молотов
и далее в 44- ом после второй окупации
лля нас ещё проще дорога в ЕС
воссоединяемся с Румынией как это делала Германия - и становимся на второй день частью ЕС
что бы небыло больших претензий у некоторы
Після різні, що влаштувала молдавська поліція з добровольцями в Бендерах, спецназ 14 Армії вигнав молдаванів з Бендер, і ваше щастя, що Олександер Іванович (Лебідь) тоді не віддав наказу рушити на Кишинів. Тоді і суверенітет і державність Молдавії висіла на волосині і зараз ти би тут не вякав. Але ви, видно просякнуті "героїзмом" того не побачили...
Те що, як ти виразився - "многіє с Украіни ваєвалі протів нас" - майже 70% особового складу 14 Армії були етнічні українці. Більша частина населення Придністрянщини (Лівобережжя) тоді (і, подавляюча частина тепер) - етнічні українці, що споконвіків живуть на своїх споконвічних землях. Чого тебе дивує, що проти вас воювали українці? Там воювали і добровольці (українські націоналісти) з УНА-УНСО, обороняючі українські села від терору молдавської поліції і "гайдуків". Були і т.з. "кубанські козачки" (теж, доречі, українського походження). Ми так і не добилися від них, що вони там робили: казали, що захищали Тирасполь від "бЕндерівців"...
там одни склады остались
а держусь орков своих по причине что якобы охраняют боеприпасы