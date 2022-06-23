Зеленський вперше від початку війни поговорив з президенткою Молдови Санду: Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС

Напередодні саміту Європейського союзу, на якому буде вирішуватися питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, президент України провів переговори з лідеркою Республіки Молдова, ще одним імовірним кандидатом у члени ЄС.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З президентом Молдови Майєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС", - йдеться у повідомленні.

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