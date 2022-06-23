Минулої доби ворожих атак зазнали Миколаїв та область: пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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Поліція фіксує наслідки масованих ракетних ударів та артобстрілів по Миколаєву і населених пунктах області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.
"Минулої доби ворожим атакам піддалися Миколаїв та села Галицинове й Котляреве. Внаслідок ударів пошкоджені вісім приватних будинків, вісім автомобілів, приміщення навчального закладу, майно приватних підприємств та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Поліція фіксує кожен факт воєнних злочинів, вчинених російським агресором. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар23.06.2022 11:40 Відповісти Мені подобається 4
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